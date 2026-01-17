«Cè un cortocircuito politico che va denunciato senza giri di parole, perché qui non siamo nel terreno degli slogan ma in quello delle decisioni concrete che incidono sulla vita delle persone. In Basilicata accade esattamente lopposto di ciò che la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, va dichiarando a livello nazionale: mentre si accusa il centrodestra di voler indebolire la sanità pubblica per favorire quella privata, sul nostro territorio un assessore di Fratelli dItalia rafforza il servizio pubblico e un consigliere regionale del Pd si schiera apertamente a difesa di una struttura privata».



Lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata.



«Fratelli dItalia non è e non sarà mai contro il sistema dei privati accreditati, che rappresentano una risorsa importante per il territorio perché ampliano lofferta sanitaria e svolgono un lavoro spesso fondamentale a supporto del servizio pubblico. Il loro ruolo va riconosciuto e valorizzato, senza ambiguità. Ma proprio per questo  prosegue Quarto  è del tutto strumentale trasformare una scelta di rafforzamento della sanità pubblica in una polemica ideologica. Non si è contro i privati quando si decide di attivare un servizio essenziale anche in ospedale, soprattutto quando si tratta di tutelare una categoria fragile come quella dei dializzati. La decisione dellassessore Cosimo Latronico e dellAzienda sanitaria di Matera di attivare quattro nuovi posti di dialisi allinterno dellospedale di Policoro va letta esclusivamente in questa direzione: rafforzare la sanità pubblica e garantire maggiori condizioni di sicurezza clinica ai pazienti. È lo stesso presidente dellassociazione dei dializzati ed emodializzati, Andrisani, ad aver ricordato pubblicamente come la dialisi in ambito ospedaliero offra maggiori tutele, perché il paziente nefropatico può andare incontro a complicanze improvvise che richiedono laccesso immediato alla terapia intensiva o allUTIC, strutture presenti solo in ospedale. Questo è un dato di realtà, non unopinione politica. Colpisce, invece, la posizione del consigliere regionale del Pd Roberto Cifarelli, che sceglie di difendere una struttura privata contro una scelta che rafforza il servizio pubblico ospedaliero. Una posizione che smentisce nei fatti la linea nazionale del suo partito e rende evidente la distanza tra la propaganda e ciò che accade realmente nei territori. Se davvero la segretaria nazionale del Partito Democratico crede nella difesa della sanità pubblica  conclude Quarto  dovrebbe guardare alla Basilicata come a un caso esemplare e complimentarsi con lassessore Cosimo Latronico, perché qui Fratelli dItalia sta facendo esattamente ciò che il Pd dice di voler fare. Una contraddizione che, più che spiegata, andrebbe semplicemente ammessa».