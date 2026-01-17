-->
|
La voce della Politica
|Dialisi in Basilicata, il Pd smentito dai fatti: quando a rafforzare la sanità pubblica è Fratelli dItalia
17/01/2026
| «Cè un cortocircuito politico che va denunciato senza giri di parole, perché qui non siamo nel terreno degli slogan ma in quello delle decisioni concrete che incidono sulla vita delle persone. In Basilicata accade esattamente lopposto di ciò che la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, va dichiarando a livello nazionale: mentre si accusa il centrodestra di voler indebolire la sanità pubblica per favorire quella privata, sul nostro territorio un assessore di Fratelli dItalia rafforza il servizio pubblico e un consigliere regionale del Pd si schiera apertamente a difesa di una struttura privata».
Lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata.
«Fratelli dItalia non è e non sarà mai contro il sistema dei privati accreditati, che rappresentano una risorsa importante per il territorio perché ampliano lofferta sanitaria e svolgono un lavoro spesso fondamentale a supporto del servizio pubblico. Il loro ruolo va riconosciuto e valorizzato, senza ambiguità. Ma proprio per questo prosegue Quarto è del tutto strumentale trasformare una scelta di rafforzamento della sanità pubblica in una polemica ideologica. Non si è contro i privati quando si decide di attivare un servizio essenziale anche in ospedale, soprattutto quando si tratta di tutelare una categoria fragile come quella dei dializzati. La decisione dellassessore Cosimo Latronico e dellAzienda sanitaria di Matera di attivare quattro nuovi posti di dialisi allinterno dellospedale di Policoro va letta esclusivamente in questa direzione: rafforzare la sanità pubblica e garantire maggiori condizioni di sicurezza clinica ai pazienti. È lo stesso presidente dellassociazione dei dializzati ed emodializzati, Andrisani, ad aver ricordato pubblicamente come la dialisi in ambito ospedaliero offra maggiori tutele, perché il paziente nefropatico può andare incontro a complicanze improvvise che richiedono laccesso immediato alla terapia intensiva o allUTIC, strutture presenti solo in ospedale. Questo è un dato di realtà, non unopinione politica. Colpisce, invece, la posizione del consigliere regionale del Pd Roberto Cifarelli, che sceglie di difendere una struttura privata contro una scelta che rafforza il servizio pubblico ospedaliero. Una posizione che smentisce nei fatti la linea nazionale del suo partito e rende evidente la distanza tra la propaganda e ciò che accade realmente nei territori. Se davvero la segretaria nazionale del Partito Democratico crede nella difesa della sanità pubblica conclude Quarto dovrebbe guardare alla Basilicata come a un caso esemplare e complimentarsi con lassessore Cosimo Latronico, perché qui Fratelli dItalia sta facendo esattamente ciò che il Pd dice di voler fare. Una contraddizione che, più che spiegata, andrebbe semplicemente ammessa».
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/01/2026 - Dialisi in Basilicata, il Pd smentito dai fatti: quando a rafforzare la sanità pubblica è Fratelli dItalia
«Cè un cortocircuito politico che va denunciato senza giri di parole, perché qui non siamo nel terreno degli slogan ma in quello delle decisioni concrete che incidono sulla vita delle persone. In Basilicata accade esattamente lopposto di ciò che la segretaria nazionale de...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Nasce la Rete Civica Meridionale, lappello del sindaco di San Paolo Albanese
Il sindaco di San Paolo Albanese, nonché presidente della Rete Civica Meridionale, invita ad aderire al neo movimento. Da circa sei mesi scrive in una nota- abbiamo avviato un processo per la costituzione della prima Rete Civica Meridionale, sullesperienza ...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Bolognetti su manifestazione prevista a Lagonegro su vicenda Falabella
Una volta si scendeva in piazza per manifestare per un qualche diritto negato. Certo, è pur vero che c'è sempre stato chi è sceso in piazza e scende in piazza senza aver ben compreso per cosa manifesta. Ma che diamine, l'importante è poter dire: "io c'ero". Ad...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Pisticci ritira la candidatura: sostegno a Policoro capitale Italiana del mare 2026
Pisticci Dalla pagina social ufficiale del Comune di Pisticci arrivano aggiornamenti sulla candidatura di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026. Lamministrazione comunale comunica di aver deciso di ritirare la propria candidatura, pur avendo lavorato a...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Basilicata. Latronico: Si potenzia la radioterapia del San Carlo
La Regione Basilicata compie un ulteriore passo nel rafforzamento dellassistenza oncologica regionale, con laggiudicazione della gara per lampliamento e la gestione del servizio di radioterapia dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.
-->continua
|
|
|16/01/2026 - Marrese: non usufruirò dellindennità differita. Inconcepibili lutilizzo del Fondo di Solidarietà e la retroattività
Come già dichiarato in una nota pubblicata sul sito internet ufficiale della Regione Basilicata il 19-12-2025, ritengo sconsiderato che la maggioranza di centrodestra alla Regione Basilicata abbia affrontato una materia delicata, come lo status dei consiglieri...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Manca: ''Provvedimento truffaldino, si impugni la norma. La priorità deve essere la Basilicata, non i privilegi''
Il Commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, definisce «inaccettabile e fuori dal tempo» il tentativo della maggioranza di centrodestra di introdurre nel collegato alla legge di bilancio una norma che, secondo Manca, «senza trasparenza e senza co...-->continua
|
|