Il Commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, definisce «inaccettabile e fuori dal tempo» il tentativo della maggioranza di centrodestra di introdurre nel collegato alla legge di bilancio una norma che, secondo Manca, «senza trasparenza e senza coinvolgimento dei cittadini, introduce un meccanismo che ricorda in modo evidente i vitalizi».



«Il provvedimento presenta molte difformità rispetto al contesto costituzionale», afferma Manca, «a partire dallutilizzo parziale di un fondo istituito per finalità sociali». Per il Commissario Pd «anche la retroattività è insostenibile e priva di conformità costituzionale».



Dopo un confronto con i consiglieri regionali del Pd, Manca chiede al Governo e alla maggioranza «di impugnare la norma e rimuovere un provvedimento truffaldino sotto il profilo della trasparenza e del metodo legislativo, sostenuto dal Presidente Bardi e dalla sua maggioranza».



«Se si vuole discutere di sistema contributivo  prosegue  lo si faccia con un progetto di legge idoneo, senza retroattività, senza fondi pubblici e a carico dei consiglieri, come già accaduto in altre Regioni».



Per Manca «la trasparenza e la sobrietà sono principi cardine dellimpegno politico del Pd» e le priorità, in una fase difficile sul piano economico e sociale, «restano il sostegno alle famiglie, il contrasto alla desertificazione industriale e il rafforzamento dei servizi sociali, sanitari e scolastici».



«Questa maggioranza ha smarrito il senso di marcia  conclude  guarda esclusivamente al potere e introduce misure utili agli eletti anziché alle famiglie e alle imprese. Una vergogna che chiediamo al Governo di rimuovere».