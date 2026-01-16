-->
|
La voce della Politica
|Vietri di Potenza, il sindaco Giordano risponde sulla segnalazione al Co.Re.Com
16/01/2026
|In merito alla segnalazione prodotta dallAssociazione Territorio Attivo dinanzi al Co.Re.Com. Basilicata, il Sindaco di Vietri di Potenza interviene con fermezza per chiarire la correttezza delloperato dellAmministrazione e ristabilire la verità dei fatti. Lattività di comunicazione istituzionale del nostro Ente è da sempre improntata ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento - sottolinea il sindaco Christian Giordano - Utilizziamo i canali ufficiali con l'unico scopo di garantire ai cittadini il diritto a uninformazione puntuale su temi di interesse pubblico, come il progetto della videosorveglianza. La pubblicazione alla quale si fa riferimento è una comunicazione puramente informativa e divulgativa, priva di nomi o intenti denigratori. Il mio dovere come Sindaco e rappresentante della comunità, infatti, è quello di informare i cittadini su progetti cruciali, come quello della videosorveglianza per la sicurezza urbana, e di rettificare con forza informazioni false diffuse artatamente per creare allarmismo. È singolare che il Co.Re.Com. organo preposto alla garanzia e al controllo del sistema delle comunicazioni abbia attivato con tale solerzia un procedimento su una questione del tutto estranea alle proprie competenze amministrative.
Mentre si avvia prontamente un intervento per rispondere a segnalazioni pretestuose e prive di fondamento giuridico, nate con lunico scopo di limitare il diritto-dovere di un Sindaco di parlare alla sua comunità, un sistema malato della comunicazione regionale, fatto di pressioni e logiche opache, non solo non viene bloccato, ma finisce per essere avallato. Viviamo purtroppo in una regione in cui, se scegli di operare rigorosamente nel perimetro della legalità, tutto si complica. Se non ti adegui a certi meccanismi e non accetti determinate condizioni, la strada diventa tutta in salita.
Abbiamo assistito a una deriva pericolosa: gli strumenti di comunicazione, che dovrebbero servire a informare e far crescere la comunità, vengono troppo spesso utilizzati in maniera perversa, quasi come unarma di pressione o di intimidazione contro chi sceglie di non allinearsi o di non adeguarsi a logiche economiche o di potere consolidate. Sono quelli i nodi che frenano lo sviluppo del nostro territorio, non certo linformazione di servizio resa da unamministrazione comunale ai propri cittadini.
Credo sia giunto il momento di distinguere tra la dialettica politica costruttiva e i tentativi strumentali di intralciare lazione amministrativa. In un contesto simile, lunica difesa che resta a chi vuole amministrare con le mani pulite è il ricorso alla magistratura, alla denuncia e alla querela. Chi rappresenta le Istituzioni ha il dovere morale di non voltarsi dallaltra parte e soprattutto di non avallare certi meccanismi, poiché il diritto alla libera manifestazione del pensiero e il dovere di informare la cittadinanza non possono essere oggetto di censure amministrative.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/01/2026 - Pisticci ritira la candidatura: sostegno a Policoro capitale Italiana del mare 2026
Pisticci Dalla pagina social ufficiale del Comune di Pisticci arrivano aggiornamenti sulla candidatura di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026. Lamministrazione comunale comunica di aver deciso di ritirare la propria candidatura, pur avendo lavorato a un dossier, e ...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Basilicata. Latronico: Si potenzia la radioterapia del San Carlo
La Regione Basilicata compie un ulteriore passo nel rafforzamento dellassistenza oncologica regionale, con laggiudicazione della gara per lampliamento e la gestione del servizio di radioterapia dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.
-->continua
|
|
|16/01/2026 - Marrese: non usufruirò dellindennità differita. Inconcepibili lutilizzo del Fondo di Solidarietà e la retroattività
Come già dichiarato in una nota pubblicata sul sito internet ufficiale della Regione Basilicata il 19-12-2025, ritengo sconsiderato che la maggioranza di centrodestra alla Regione Basilicata abbia affrontato una materia delicata, come lo status dei consiglieri...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Manca: ''Provvedimento truffaldino, si impugni la norma. La priorità deve essere la Basilicata, non i privilegi''
Il Commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, definisce «inaccettabile e fuori dal tempo» il tentativo della maggioranza di centrodestra di introdurre nel collegato alla legge di bilancio una norma che, secondo Manca, «senza trasparenza e senza co...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Basilicata, Chiorazzo contro il ripristino dei vitalizi: ''Norma illegittima e dannosa''
Il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime pieno appoggio alliniziativa annunciata dal Commissario regionale del Partito Democratico, il Senatore Daniele Manca, di chiedere alla Presidente del Consiglio dei Ministri...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Vietri di Potenza, il sindaco Giordano risponde sulla segnalazione al Co.Re.Com
In merito alla segnalazione prodotta dallAssociazione Territorio Attivo dinanzi al Co.Re.Com. Basilicata, il Sindaco di Vietri di Potenza interviene con fermezza per chiarire la correttezza delloperato dellAmministrazione e ristabilire la verità dei fatti...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Pessolano: I consiglieri lucani con i Vitalizi hanno sfidato sia i partiti che i Lucani
La questione dei vitalizi che sta suscitando dibattito in Basilicata e oltre va affrontata su due piani distinti. Da un lato cè laspetto economico, che analizzo sia come imprenditore che come cittadino; dallaltro cè la dimensione politica, vista dal punto ...-->continua
|
|