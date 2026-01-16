La questione dei vitalizi che sta suscitando dibattito in Basilicata e oltre va affrontata su due piani distinti. Da un lato cè laspetto economico, che analizzo sia come imprenditore che come cittadino; dallaltro cè la dimensione politica, vista dal punto di vista di ex segretario di partito.



Sul piano economico, considero i vitalizi uno schiaffo alle partite IVA della Basilicata e a tutti i cittadini. I compensi destinati a chi beneficia di questi privilegi sono notevoli e, se qualcuno ritiene che non siano sufficienti rispetto ai vantaggi legati al ruolo, significa che esiste una distanza dalla realtà e una scarsa comprensione delle difficoltà quotidiane. Chi vive davvero la situazione, ascolta le difficoltà di chi fatica ad arrivare a fine mese, mentre chi è distante sembra ignorarle. Come imprenditore, vedo ogni giorno i sacrifici che fanno collaboratori e colleghi per sostenere le proprie famiglie e mantenere le aziende aperte con dignità.



Dal punto di vista politico, mi domando perché i consiglieri abbiano ideato, redatto e approvato un provvedimento sui vitalizi  tra laltro retroattivo  senza coinvolgere i partiti. Non sono stati consultati gli organi ufficiali, come le assemblee degli iscritti, le direzioni, le segreterie e i segretari, prima della presentazione e del voto? Qual è la posizione dei tesserati, dei dirigenti e dei segretari?



Alla luce di quanto accaduto, sarà compito dei partiti decidere quali azioni intraprendere: chiederanno ai propri consiglieri di votare per annullare il provvedimento? Mi domando ancora una volta se i partiti abbiano ancora ragione di esistere e gestire le decisioni dei consiglieri, invece di lasciarli agire liberamente. Spesso le scelte prese rispecchiano interessi personali più che il risultato di discussioni collettive allinterno del partito.



Credo sia necessario che i partiti tornino a svolgere il loro ruolo e che i consiglieri votino per annullare il provvedimento sui vitalizi, nel rispetto di tutte le considerazioni espresse.







Ex Segretario Azione Basilicata Donato Pessolano