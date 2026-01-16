-->
|La questione dei vitalizi che sta suscitando dibattito in Basilicata e oltre va affrontata su due piani distinti. Da un lato cè laspetto economico, che analizzo sia come imprenditore che come cittadino; dallaltro cè la dimensione politica, vista dal punto di vista di ex segretario di partito.
Sul piano economico, considero i vitalizi uno schiaffo alle partite IVA della Basilicata e a tutti i cittadini. I compensi destinati a chi beneficia di questi privilegi sono notevoli e, se qualcuno ritiene che non siano sufficienti rispetto ai vantaggi legati al ruolo, significa che esiste una distanza dalla realtà e una scarsa comprensione delle difficoltà quotidiane. Chi vive davvero la situazione, ascolta le difficoltà di chi fatica ad arrivare a fine mese, mentre chi è distante sembra ignorarle. Come imprenditore, vedo ogni giorno i sacrifici che fanno collaboratori e colleghi per sostenere le proprie famiglie e mantenere le aziende aperte con dignità.
Dal punto di vista politico, mi domando perché i consiglieri abbiano ideato, redatto e approvato un provvedimento sui vitalizi tra laltro retroattivo senza coinvolgere i partiti. Non sono stati consultati gli organi ufficiali, come le assemblee degli iscritti, le direzioni, le segreterie e i segretari, prima della presentazione e del voto? Qual è la posizione dei tesserati, dei dirigenti e dei segretari?
Alla luce di quanto accaduto, sarà compito dei partiti decidere quali azioni intraprendere: chiederanno ai propri consiglieri di votare per annullare il provvedimento? Mi domando ancora una volta se i partiti abbiano ancora ragione di esistere e gestire le decisioni dei consiglieri, invece di lasciarli agire liberamente. Spesso le scelte prese rispecchiano interessi personali più che il risultato di discussioni collettive allinterno del partito.
Credo sia necessario che i partiti tornino a svolgere il loro ruolo e che i consiglieri votino per annullare il provvedimento sui vitalizi, nel rispetto di tutte le considerazioni espresse.
Ex Segretario Azione Basilicata Donato Pessolano
|
