16/01/2026
|Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime soddisfazione per lannuncio dellAssessore regionale allo Sviluppo economico, Franco Cupparo, relativo allistituzione di una task force per loccupazione.
"Si tratta di una proposta che Basilicata Casa Comune ha avanzato con chiarezza durante la discussione consiliare sulla crisi del comparto automotive - sottolinea Chiorazzo - e che nasce dalla consapevolezza che le crisi industriali e occupazionali non possono essere affrontate con interventi episodici, ma richiedono strumenti operativi, stabili e capaci di mettere insieme istituzioni, parti sociali e sistema produttivo. Quando la capacità di proposta dellopposizione incrocia la capacità di ascolto del Governo regionale, si costruiscono iniziative che possono realmente favorire soluzioni ai problemi dei lucani. È questo il metodo che riteniamo utile e necessario, soprattutto in una fase così delicata per il lavoro e per il futuro produttivo della Basilicata".
"Sin dallinizio della legislatura - ricorda Chiorazzo - come Basilicata Casa Comune abbiamo assunto un atteggiamento collaborativo e responsabile nei confronti del Governo regionale e della maggioranza. Abbiamo scelto di avanzare proposte, offrire disponibilità al confronto e ricercare convergenze e soluzioni unitarie sulle grandi crisi che attanagliano la Basilicata, dalla crisi del sistema sanitario a quella idrica, fino alle numerose crisi industriali che mettono a rischio occupazione e coesione sociale".
"Il nostro auspicio - conclude Chiorazzo - è che questa disponibilità allascolto non resti legata a eventi estemporanei, ma diventi un modello stabile di confronto permanente tra Governo e Consiglio regionale. In questa direzione riteniamo fondamentale procedere, come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali, alla costruzione di una vera piattaforma per il lavoro, capace di affrontare in modo organico e strutturale le vertenze aperte e di delineare una strategia regionale per loccupazione e lo sviluppo".
