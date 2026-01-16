-->

Chiorazzo (BCC): ''Task force per loccupazione. Bene lannuncio dellAssessore Cupparo''

16/01/2026

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime soddisfazione per lannuncio dellAssessore regionale allo Sviluppo economico, Franco Cupparo, relativo allistituzione di una task force per loccupazione.

"Si tratta di una proposta che Basilicata Casa Comune ha avanzato con chiarezza durante la discussione consiliare sulla crisi del comparto automotive - sottolinea Chiorazzo - e che nasce dalla consapevolezza che le crisi industriali e occupazionali non possono essere affrontate con interventi episodici, ma richiedono strumenti operativi, stabili e capaci di mettere insieme istituzioni, parti sociali e sistema produttivo. Quando la capacità di proposta dellopposizione incrocia la capacità di ascolto del Governo regionale, si costruiscono iniziative che possono realmente favorire soluzioni ai problemi dei lucani. È questo il metodo che riteniamo utile e necessario, soprattutto in una fase così delicata per il lavoro e per il futuro produttivo della Basilicata".



"Sin dallinizio della legislatura - ricorda Chiorazzo - come Basilicata Casa Comune abbiamo assunto un atteggiamento collaborativo e responsabile nei confronti del Governo regionale e della maggioranza. Abbiamo scelto di avanzare proposte, offrire disponibilità al confronto e ricercare convergenze e soluzioni unitarie sulle grandi crisi che attanagliano la Basilicata, dalla crisi del sistema sanitario a quella idrica, fino alle numerose crisi industriali che mettono a rischio occupazione e coesione sociale".

"Il nostro auspicio - conclude Chiorazzo - è che questa disponibilità allascolto non resti legata a eventi estemporanei, ma diventi un modello stabile di confronto permanente tra Governo e Consiglio regionale. In questa direzione riteniamo fondamentale procedere, come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali, alla costruzione di una vera piattaforma per il lavoro, capace di affrontare in modo organico e strutturale le vertenze aperte e di delineare una strategia regionale per loccupazione e lo sviluppo".



