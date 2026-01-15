Per dare una prima attuazione alla risoluzione approvata allunanimità in Consiglio regionale e in vista degli incontri al Mimit del 21 gennaio prossimo dedicato alle vertenze Pmc, Tiberina, Brose (indotto Stellantis) e del 30 gennaio prossimo su Stellantis, lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo ha presieduto oggi un Tavolo al Dipartimento con il direttore generale Giuseppina Lo Vecchio e Maria Leone dellUfficio Lavoro. Al Tavolo hanno preso parte i segretari di Cgil, Cisl, Uil, Fismic, Confsal, Fiom, Fim, Uilm, rappresentanti di Confindustria e i consiglieri regionali Napoli, Lacorazza, Araneo, Picerno, Morea, Bochicchio, Fanelli, Cifarelli, Marrese, Chiorazzo, Tataranno, il presidente della Provincia di Matera Mancini.



Nel sostenere che la Regione sta producendo il massimo sforzo e che ci sono questioni che si possono risolvere in sede regionale, lassessore Cupparo ha informato del calendario degli otto incontri su vertenze indotto Stellantis previsti dal 15 al 26 gennaio, di cui 5 in Regione e 3 al Mimit e che riguardano: Security scpa, Fdm srl, International Tranding Service srl, Sit Rail, Lanni Service, Lear Corporation, Pmc Automotive.



Cupparo ha evidenziato la necessità di affrontare ogni questione produttiva ed occupazionale del periodo pre-pandemico e un coinvolgimento diretto o indiretto di circa 10 mila lavoratori tra stabilimento Stellantis, indotto e logistica. In questo contesto la Regione propone di esplorare  con il supporto tecnico del Mimit e in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri  lattivazione di un quadro temporaneo di aiuti finalizzato a: innalzare temporaneamente le intensità di aiuto in Basilicata di almeno 10-15 punti percentuali; incentivare investimenti materiali ed immateriali in filiere strategiche (automotive elettrico, batterie, idrogeno, meccatronica, logicistica e difesa dual-use); sostenere la diversificazione e la resilienza del sistema produttivo regionale; mantenere la coerenza con la disciplina UE sugli aiuti di Stato e con i nuovi orientamenti del Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF). Lobiettivo  ha ricordato Cupparo  non è introdurre un regime di favore localistico ma ristabilire condizioni minime di equità concorrenziale e prevenire il collasso di unarea industriale strategica per lItalia e lEuropa.

Lassessore ha quindi proposto che il verbale dellincontro rappresenti la sintesi della posizione della Regione ai prossimi Tavoli al Mimit ed ha proposto la costituzione un Tavolo permanente Task force su tutte le questioni produttive ed occupazionali composto da rappresentanti sindacali, di associazioni imprenditoriali, consiglieri regionali di maggioranza ed opposizione, Unibas, Centri di Ricerca. I consiglieri di opposizione  che a differenza dei rappresentanti sindacali nellincontro non hanno parlato  si sono riservati di far conoscere ladesione al Tavolo permanente.