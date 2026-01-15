-->
La voce della Politica
Risposta di Polimedica alle dichiarazioni ASP
15/01/2026
|In nome e per conto della Polimedica S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, Dott. Michele Cataldi, riscontro il comunicato stampa odierno dellASP dal titolo IL CENTRO POLIMEDICA PUO OPERARE NEL RISPETTO DEL BUDGET PERCEPITO, a firma Eliana Positano- Giornalista, Portavoce Asp Basilicata, presente sul sito web aziendale.
Non risponde al vero ed è fuorviante per i cittadini affermare che Polimedica ha regolarmente ricevuto per gli anni 2025 e 2026 il finanziamento. Non si tratta di finanziamento: ciò che viene determinato è un tetto/budget di spesa, cioè il limite massimo di remunerazione delle prestazioni SSN effettivamente erogate. Le somme non sono percepite a priori, ma riconosciute solo a consuntivo, entro il limite fissato.
Ed è proprio questo il punto che siamo noi a rendere trasparente: il budget annuale assegnato a Polimedica per gli anni 2025 e 2026 è pari a 783.427,52, così articolato: fisioterapia (FKT) 290.944,26; altre branche specialistiche (residenti) 479.351,26; altre branche (non residenti) 13.132,00. Tale assegnazione è notevolmente inferiore ai tetti degli anni precedenti risultanti da contratti e ordini di acquisto e dalla stessa programmazione applicata dallASP.
Basti considerare che nel solo 2024 erano state assegnate risorse complessive per 1.193.953,57 (di cui 900.924,32 per prestazioni specialistiche a residenti; 47.377,00 a non residenti; 245.652,25 per fisioterapia). Ne consegue un taglio complessivo tra 2024 e 2025 pari a 410.526,05 (-34,4%). Ancora più grave è la dinamica interna: il taglio si è concentrato sulle altre branche (visite ed esami diagnostici, inclusa radiologia), cioè sulle prestazioni più sensibili e già caratterizzate da forte domanda e liste dattesa. Per i residenti, nel 2025 si registra una riduzione del 46,8% rispetto al 2024, pari a 421.573,06 di prestazioni in meno erogabili ai cittadini; per i non residenti, la riduzione è ancora più marcata: -72,3%. Al contrario, sulla fisioterapia si registra un aumento del 18,4% (da 245.652,25 nel 2024 a 290.944,26 nel 2025): la contrazione non è stata neutra, ma selettiva.
Il taglio è stato inoltre improvviso e senza precedenti, comunicato in corso danno con nota ASP del 21 agosto 2025, con decorrenza immediata. Alla data di ricezione, il volume delle prestazioni già erogate risultava già superiore ai limiti fissati, con un effetto pratico immediato: sospensione delle prestazioni convenzionate proprio nel momento di massima domanda. Le conseguenze erano inevitabili: una riduzione così inaspettata e non programmata ha compromesso la continuità assistenziale e inciso sullequilibrio economico-finanziario della Polimedica, determinando il ridimensionamento delle attività e la necessaria riduzione dellorganico, a fronte di costi fissi incomprimibili.
È fuorviante anche il riferimento al 2022. Dai medesimi ordini di acquisto/pagamenti ASP risultano risorse pari a 1.256.300,43 per le altre branche e 338.147,56 per la fisioterapia, per un totale di 1.594.447,99. Confrontando tale dato con il budget 2025 ( 783.427,52), emerge una riduzione di 811.020,47 (-50,9%). Dunque la narrazione dellaumento di circa 30 mila euro rispetto al 2022 non corrisponde ai dati e non può essere usata per occultare il drastico ridimensionamento delle prestazioni erogabili nel 20252026.
È quindi incomprensibile sostenere che Polimedica sia nelle condizioni di continuare regolarmente a dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini quando: (1) il budget è un limite, e al suo esaurimento le prestazioni SSN devono essere ridotte o sospese; (2) lassegnazione non risulta costruita sui reali bisogni sanitari dei cittadini ma su criteri legati alla spesa storica del 2014, con un effetto di riduzione proprio sulle branche più richieste; (3) persistono criticità operative legate a CUP e agende, segnalate da tempo, con una carenza di risposte che si traduce in pregiudizio concreto per lutenza.
Sarebbe stato meglio, inoltre, che lASP non avesse evocato le risorse per le liste dattesa. Anche qui non si tratta di finanziamenti, ma di stanziamenti per prestazioni da recuperare remunerate a consuntivo solo se effettivamente prenotate, erogate e rendicontate. E i risultati non corrispondono agli annunci: dai riscontri contabili, loperatività reale si è tradotta, ad oggi, in prestazioni per circa 50.000, cioè poco più del 15% rispetto ai circa 330.000 richiamati. Valga un esempio: tra gli obiettivi dichiarati vi erano 4.912 TAC da recuperare; per quanto risulta alla scrivente, non è pervenuta dallASP nemmeno una prenotazione utile riconducibile a tale obiettivo. Se lASP sostiene il contrario, la strada è semplice: pubblicare flussi, criteri e dati di invio/assegnazione.
Ad aggravare la situazione, le agende consegnate da Polimedica per il CUP non sono state rese effettivamente visibili e prenotabili in modo trasparente e diretto dai cittadini. E il riferimento al 2026 (potrebbe aderire, potrebbe accedere) resta una formula eventuale, che somiglia molto a quelle del passato, che non risolve il danno già prodotto nel 2025.
In definitiva, qui non si tratta di propaganda contrapposta: si tratta di atti, numeri, criteri e responsabilità. Polimedica è pronta a produrre i propri dati a chiunque li voglia verificare; chiede che lASP faccia altrettanto. Se lASP ritiene corrette le proprie affermazioni, la strada è una sola: pubblicare i documenti, rendere verificabili i calcoli e garantire trasparenza reale su tetti di spesa, liste dattesa e funzionamento del CUP.
Cordiali saluti.
Avv. Donatello Genovese
|