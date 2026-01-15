Il Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, sen. Daniele Manca, esprime «piena e convinta solidarietà» al sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, in merito alla vicenda che lo ha coinvolto.

Manca richiama il valore della legalità e della responsabilità istituzionale, condannando i metodi che colpiscono la sfera personale e familiare degli amministratori. «Colpire un sindaco nella vita privata non è politica», afferma.



Per il Pd Basilicata, Falabella «ha dimostrato un forte senso delle istituzioni scegliendo di rispettare la legge e restare al proprio posto». Il partito esprime sostegno alla sua decisione e denuncia «pratiche che indeboliscono la democrazia e avvelenano la convivenza civile».