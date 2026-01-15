-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Solidarietà del Pd Basilicata al sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella

15/01/2026

Il Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, sen. Daniele Manca, esprime «piena e convinta solidarietà» al sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, in merito alla vicenda che lo ha coinvolto.
Manca richiama il valore della legalità e della responsabilità istituzionale, condannando i metodi che colpiscono la sfera personale e familiare degli amministratori. «Colpire un sindaco nella vita privata non è politica», afferma.

Per il Pd Basilicata, Falabella «ha dimostrato un forte senso delle istituzioni scegliendo di rispettare la legge e restare al proprio posto». Il partito esprime sostegno alla sua decisione e denuncia «pratiche che indeboliscono la democrazia e avvelenano la convivenza civile».



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
15/01/2026 - Stellantis e indotto, riunito un Tavolo in Regione

Per dare una prima attuazione alla risoluzione approvata allunanimità in Consiglio regionale e in vista degli incontri al Mimit del 21 gennaio prossimo dedicato alle vertenze Pmc, Tiberina, Brose (indotto Stellantis) e del 30 gennaio prossimo su Stellantis, lassessore allo...-->continua
15/01/2026 - Risposta di Polimedica alle dichiarazioni ASP

In nome e per conto della Polimedica S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, Dott. Michele Cataldi, riscontro il comunicato stampa odierno dellASP dal titolo IL CENTRO POLIMEDICA PUO OPERARE NEL RISPETTO DEL BUDGET PERCEPITO, a firma Eliana Posit...-->continua
15/01/2026 - Solidarietà del Pd Basilicata al sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella

Il Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, sen. Daniele Manca, esprime «piena e convinta solidarietà» al sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, in merito alla vicenda che lo ha coinvolto.
Manca richiama il valore della legalità e d...-->continua
15/01/2026 - LUnione del Lagonegrese:piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Falabella

LUnione del Lagonegrese esprime piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Falabella per levento che in questi giorni lo vede coinvolto, culminato nellazione di demolizione della propria abitazione.
Si tratta di un atto di estrema gravità sul piano umano...-->continua
15/01/2026 - Monte Cotugno: il 26 la Commissione Ambiente della Camera in sopralluogo per valutare i lavori

Su mia sollecitazione la Commissione Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Lavori Pubblici della Camera dei deputati sarà in Basilicata per un sopralluogo presso la diga di Monte Cotugno, a Senise, lunedì 26 gennaio, al quale parteciperanno anche altri parla...-->continua
15/01/2026 - Policoro candidata a Capitale del Mare: strategia per turismo, sostenibilità e blue economy

- La candidatura della Città di Policoro a Capitale del Mare è una occasione strategica per affermare limportanza delleconomia del mare per lintera Costa Jonica che incide notevolmente sulla bilancia delle presenze turistiche lucane. Lo dichiarano i con...-->continua
15/01/2026 - Pista Mattei, interesse alto ma restano le incognite sul futuro dello scalo


Il bando per la gestione della Pista Mattei, pubblicato a dicembre dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera aveva il compito di individuare un ventaglio di operatori economici del settore aeronautico da invitare, poi, alla gara ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo