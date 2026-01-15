-->
L'Unione del Lagonegrese:piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Falabella
15/01/2026
|LUnione del Lagonegrese esprime piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Falabella per levento che in questi giorni lo vede coinvolto, culminato nellazione di demolizione della propria abitazione.
Si tratta di un atto di estrema gravità sul piano umano, familiare e patrimoniale, che si colloca tuttavia nel pieno rispetto delle leggi.
Il rispetto della normativa vigente rappresenta un principio imprescindibile e un passaggio istituzionale a tutela di tutti i cittadini, fondamento della legalità, dellequità e della convivenza civile.
Un conto sono le vicende personali, con i danni concreti e spesso irreversibili che comportano; altro conto è il ruolo pubblico di un amministratore e di una maggioranza che operano quotidianamente con dedizione, senso del dovere e attenzione ai bisogni della comunità. La sistematica sovrapposizione tra questi piani, estesa al Sindaco Salvatore Falabella e allintera maggioranza amministrativa, determina una delegittimazione che travalica il legittimo confronto politico.
Una dinamica che indebolisce le istituzioni, incrina il rapporto di fiducia con i cittadini e genera un effetto fortemente dissuasivo sulla partecipazione civica, allontanando molte persone dallimpegno politico e dalla disponibilità a candidarsi.
Nelle piccole comunità come le nostre, ciò rappresenta un danno serio e duraturo per il futuro della democrazia locale.
Questa vicenda costituisce inoltre unoccasione per richiamare con forza la condizione di particolare vulnerabilità dei sindaci dei comuni montani e delle realtà con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
In questi contesti, i primi cittadini operano spesso in condizioni di isolamento istituzionale, con strutture amministrative ridotte, risorse limitate e un carico di responsabilità elevatissimo, che espone la funzione sindacale a una pressione personale e politica sproporzionata. Una vulnerabilità strutturale che rende i sindaci più esposti a conflitti, contenziosi e strumentalizzazioni, scoraggiando sempre più cittadini dallassumere ruoli di responsabilità pubblica.
Gli amministratori locali rappresentano il primo e più diretto presidio dello Stato nei territori interni e montani.
La loro azione è essenziale per garantire servizi, coesione sociale e presidio democratico in aree già segnate da spopolamento e fragilità economiche. Indebolire questa funzione significa mettere a rischio non solo le singole amministrazioni, ma la tenuta stessa delle comunità locali.
Il ruolo delle minoranze è fondamentale per la vita democratica degli enti locali e si esprime nel controllo, nella proposta e nella contestazione delle azioni amministrative.
Tale funzione, tuttavia, deve rimanere saldamente ancorata al merito delle scelte pubbliche, evitando lutilizzo di questioni personali come strumento per creare condizioni di delegittimazione o di dimissioni forzate, con effetti negativi sullintera collettività.
La politica, nel suo significato più alto, è servizio e responsabilità collettiva.
Un confronto corretto, rispettoso delle persone e delle istituzioni, rafforza la fiducia dei cittadini e sostiene la partecipazione democratica, elementi indispensabili per il futuro delle nostre comunità, in particolare di quelle più piccole e interne.
I Sindaci dellUnione del Lagonegrese ribadiscono la propria fiducia nei valori della legalità, della trasparenza e dellimpegno quotidiano degli amministratori locali, auspicando una riflessione più ampia e responsabile sul ruolo e sulle tutele necessarie per chi sceglie di amministrare i comuni montani e le piccole realtà territoriali.
Al Sindaco Salvatore Falabella va il sostegno convinto e la stima istituzionale, con lauspicio che possano essere ristabiliti serenità, equilibrio e pieno riconoscimento della correttezza delloperato svolto nellinteresse della popolazione.
I Sindaci dellUnione del Lagonegrese
|