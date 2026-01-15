LUnione del Lagonegrese esprime piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Falabella per levento che in questi giorni lo vede coinvolto, culminato nellazione di demolizione della propria abitazione.

Si tratta di un atto di estrema gravità sul piano umano, familiare e patrimoniale, che si colloca tuttavia nel pieno rispetto delle leggi.

Il rispetto della normativa vigente rappresenta un principio imprescindibile e un passaggio istituzionale a tutela di tutti i cittadini, fondamento della legalità, dellequità e della convivenza civile.

Un conto sono le vicende personali, con i danni concreti e spesso irreversibili che comportano; altro conto è il ruolo pubblico di un amministratore e di una maggioranza che operano quotidianamente con dedizione, senso del dovere e attenzione ai bisogni della comunità. La sistematica sovrapposizione tra questi piani, estesa al Sindaco Salvatore Falabella e allintera maggioranza amministrativa, determina una delegittimazione che travalica il legittimo confronto politico.

Una dinamica che indebolisce le istituzioni, incrina il rapporto di fiducia con i cittadini e genera un effetto fortemente dissuasivo sulla partecipazione civica, allontanando molte persone dallimpegno politico e dalla disponibilità a candidarsi.

Nelle piccole comunità come le nostre, ciò rappresenta un danno serio e duraturo per il futuro della democrazia locale.

Questa vicenda costituisce inoltre unoccasione per richiamare con forza la condizione di particolare vulnerabilità dei sindaci dei comuni montani e delle realtà con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

In questi contesti, i primi cittadini operano spesso in condizioni di isolamento istituzionale, con strutture amministrative ridotte, risorse limitate e un carico di responsabilità elevatissimo, che espone la funzione sindacale a una pressione personale e politica sproporzionata. Una vulnerabilità strutturale che rende i sindaci più esposti a conflitti, contenziosi e strumentalizzazioni, scoraggiando sempre più cittadini dallassumere ruoli di responsabilità pubblica.

Gli amministratori locali rappresentano il primo e più diretto presidio dello Stato nei territori interni e montani.

La loro azione è essenziale per garantire servizi, coesione sociale e presidio democratico in aree già segnate da spopolamento e fragilità economiche. Indebolire questa funzione significa mettere a rischio non solo le singole amministrazioni, ma la tenuta stessa delle comunità locali.

Il ruolo delle minoranze è fondamentale per la vita democratica degli enti locali e si esprime nel controllo, nella proposta e nella contestazione delle azioni amministrative.

Tale funzione, tuttavia, deve rimanere saldamente ancorata al merito delle scelte pubbliche, evitando lutilizzo di questioni personali come strumento per creare condizioni di delegittimazione o di dimissioni forzate, con effetti negativi sullintera collettività.

La politica, nel suo significato più alto, è servizio e responsabilità collettiva.

Un confronto corretto, rispettoso delle persone e delle istituzioni, rafforza la fiducia dei cittadini e sostiene la partecipazione democratica, elementi indispensabili per il futuro delle nostre comunità, in particolare di quelle più piccole e interne.

I Sindaci dellUnione del Lagonegrese ribadiscono la propria fiducia nei valori della legalità, della trasparenza e dellimpegno quotidiano degli amministratori locali, auspicando una riflessione più ampia e responsabile sul ruolo e sulle tutele necessarie per chi sceglie di amministrare i comuni montani e le piccole realtà territoriali.

Al Sindaco Salvatore Falabella va il sostegno convinto e la stima istituzionale, con lauspicio che possano essere ristabiliti serenità, equilibrio e pieno riconoscimento della correttezza delloperato svolto nellinteresse della popolazione.



I Sindaci dellUnione del Lagonegrese