La voce della Politica
|Monte Cotugno: il 26 la Commissione Ambiente della Camera in sopralluogo per valutare i lavori
15/01/2026
|Su mia sollecitazione la Commissione Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Lavori Pubblici della Camera dei deputati sarà in Basilicata per un sopralluogo presso la diga di Monte Cotugno, a Senise, lunedì 26 gennaio, al quale parteciperanno anche altri parlamentari in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e di minoranza". E quanto fa sapere il deputato Aldo Mattia, capogruppo di Fratelli dItalia in Commissione Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Lavori Pubblici. Per quelloccasione è in corso di programmazione un incontro con i presidenti del Consorzio di bonifica della Basilicata e della società Acque del Sud per fare il punto della situazione sui lavori che interessano linvaso e che, come annunciato dal Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, permetteranno alla diga di invasare 200 milioni di metri cubi in più rispetto a quello che può invasare oggi. Sarà loccasione continua Mattia per avere un quadro, dalla società Acque del Sud dei lavori che stanno riguardando i bacini idrici della Basilicata e quelli in cantiere nei prossimi mesi. Lobiettivo è mettere in campo interventi e strategie a lungo termine tendenti ad agevolare la disponibilità di acqua, sicuramente per luso civile, ma ancor più per lirrigazione dei campi, che per gran parte dellanno vivono grandi difficoltà" conclude Mattia .
15/01/2026 - Monte Cotugno: il 26 la Commissione Ambiente della Camera in sopralluogo per valutare i lavori
Su mia sollecitazione la Commissione Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Lavori Pubblici della Camera dei deputati sarà in Basilicata per un sopralluogo presso la diga di Monte Cotugno, a Senise, lunedì 26 gennaio, al quale parteciperanno anche altri parlamentari in rapp...-->continua
