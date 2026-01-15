

Il bando per la gestione della Pista Mattei, pubblicato a dicembre dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera aveva il compito di individuare un ventaglio di operatori economici del settore aeronautico da invitare, poi, alla gara per laffidamento della gestione operativa in concessione del sito aeroportuale. Lavviso di gara, a quanto pare, dovrebbe uscire tra un paio di mesi. Le aziende scese, diciamo così, in pista per garantire una serie di servizi sono ben dodici. Bene, per questo risultato si sono registrate scene di giubilo, sorrisi larghi, pacche sulle spalle. Qualche cittadino, in verità, è ancora incredulo, come dire: non ci credo se non vedo. Se San Tommaso lo fece con Gesù, a questo punto, molto più terra terra, il dubbio può albergarsi anche in semplici cittadini, un'esperienza umana probabilmente antica, ancestrale, e per la pista Mattei, con i tanti alti e bassi nel tempo, il fatto di volere vedere, o perlomeno intuire il risultato, ci sta tutto. Siamo ancora nel cuore dellinverno, il gelo la mattina si fa sentire, eccome, ma in alcuni momenti, quando il sole riesce a trovare spazio tra una nuvola e unaltra, sembra già primavera, sarà così anche per la Pista Mattei? Lanno, comunque sia, si è aperto con un pizzico di speranza, del resto è lunica cosa che da queste parti non manca, e come dicono in molti non costa niente. Dopo tanto, qualcosa si muove, si riesce a intravedere. Bisogna dare fiducia, certamente, ma allo stesso tempo le domande sorgono spontanee, se si legge con attenzione lavviso pubblico della manifestazione dinteresse. Anche perché, lista in mano, le dodici aziende interessate, salvando gli Aeroporti di Puglia, difficilmente riusciranno a tenere testa alloggetto e alle richieste messe nero su bianco nellavviso. Il motivo? Subito detto: tranne un paio di società in possesso di piccoli jet , tutti gli altri si occupano più che altro di scuole di volo, di servizi, di ricerca. Basta farsi un giro su internet. Allora? Beh, la notizia positiva e che lavvocato Antonio Di Sanzo, presidente del Consorzio, è riuscito a preparare il bando, non era scontato, ma anche limpegno della Regione e dellassessore Pepe va valutato positivamente. Dunque a loro va dato merito e fiducia. Ora, però, arriva il bello, anche perché gli unici a garantire il trasporto passeggeri sono gli Aeroporti di Puglia, senza nulla togliere agli altri, anzi vorremmo essere piacevolmente smentiti. Se così sarà, gli Aeroporti di Puglia prenderanno davvero a cuore lo scalo di Pisticci, laeroporto della Basilicata ( non dimentichiamo la vicina Calabria), o si serviranno della struttura per fare atterrare e parcheggiare magnifici aerei privati di gente ricca e facoltosa a prezzi vantaggiosi? E ancora, ci si impegnerà per i voli commerciali, turistici, di trasporto passeggeri, anche se a corto raggio? Oppure continueremo a raggiungere le piste di Bari,Foggia, Brindisi? Mah, vedremo. LImpegno che le aziende dovranno prendersi è davvero notevole, stando allavviso si parla di gestione carburanti, manutenzione dei velivoli, attività didattiche, servizio antincendio, di protezione civile, attività turistiche. Un ulteriore utilizzo dell'infrastruttura, si legge ancora, può riguardare anche il settore della sperimentazione di nuove ed importanti tecnologie nel campo aeronautico, anche per ciò che attiene le tecnologie dedicate alla sicurezza dei siti aeroportuali ed in generale del volo. Il tutto - si sottolinea ancora - si traduce in una gestione operativa dell'infrastruttura aeroportuale finalizzata a offrire servizi specifici, come il trasporto aereo a corto raggio (riferito a voli su distanze inferiori a 2.000 miglia); la sperimentazione in campo aeronautico. Più specificatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione operativa in concessione si specifica ancora- potrà riguardare il servizio di trasporto aereo, trasferimento passeggeri (che tipo di aereo, con quanti passeggeri, ci si chiede) ed elicotteri verso gli scali regionali e nazionali; servizi di aerotaxi ed elitaxi business; servisi di 118; sede per canadair. Riuscirà qualcuno dei dodici, o magari più di qualcuno, a garantire tutto quello che cè scritto? Lo sapremo prima dellestate, molto probabilmente. In giro, in queste ore, non mancano altre voci, altre opinioni, voci che continuano a chiedere lallungamento della pista. Per il giornalista Giuseppe Mazzei sarebbe cosa buona e giusta, sarebbe lunico modo, probabilmente, per attirare linteresse di importanti compagnie come Ryanair, EasyJet e Wizz Air nel settore low-cost, altri aggiungono altri nomi, come Volotea, Vueling, Eurowings; senza dimenticare le tradizionali compagnie di bandiera ITA Airways, Lufthansa o compagnie nazionali come Aeroitalia e Neos che coprono rotte specifiche. Nellattesa della primavera e delle rondini, loro sì capaci di coprire molte miglia liberamente, non ci resta che augurare buon viaggio a tutti, partendo, tra non molto tempo, si spera, anche da Pisticci.





Vincenzo Diego