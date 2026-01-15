IL Coordinamento Regionale e tutta Basilicata Casa Comune sono al fianco del sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella in un momento difficile in cui scegliendo una via personalmente dolorosa dà a tanti una lezione di legalità, di civiltà, di servizio alla comunità.



Sebbene incolpevole, di fronte a una campagna di odio che con lettere anonime, maldicenze, insinuazioni ha cercato di strumentalizzare problemi privati come strumento di una lotta che per qualcuno può essere definita politica, Falabella dà una risposta esemplare e coerente.



Se, quindi, alluomo e allamministrazione va tutta la nostra ammirazione, non possiamo limitarci alle parole. Ed è per questo che nei prossimi giorni saremo fisicamente a Lagonegro per essere accanto al Sindaco e a tutti quanti vengono bersagliati da una stagione di odio che sta interessando quel centro perché ritenuti evidentemente colpevoli di praticare la democrazia. Cè, evidentemente, chi si ritiene padrone della città e non esita a utilizzare mezzi deplorevoli per vendicarsi di chi ha chiesto e ottenuto il consenso dei cittadini per dare a Lagonegro una prospettiva.



Essere vicini a Falabella oggi vuol dire rifiutare queste logiche. E per questo invitiamo tutte le altre forze politiche a schierarsi apertamente con il Sindaco che ha dato concretamente prova di anteporre il bene comune anche alle dolorose scelte personali.