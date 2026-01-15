-->
|
La voce della Politica
|La Provincia di Matera al fianco di Policoro Capitale del Mare
15/01/2026
|Unopportunità di crescita per lintera area metapontina.
È questa, in estrema sintesi, la motivazione principale che ha portato la Provincia di Matera a formalizzare il proprio sostegno alla candidatura del Comune di Policoro al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026.
Lo ha annunciato il Presidente, Francesco Mancini, che spiegando le ragioni di questa scelta ha sottolineato il valore strategico del progetto:
Policoro è uno dei poli più vitali, dinamici e identitari della nostra costa. La sua candidatura non è solo un atto simbolico, ma un progetto concreto che rappresenta loccasione per valorizzare la cultura del mare, la biodiversità e leconomia blu, temi oggi centrali per uno sviluppo sostenibile, moderno e orientato al futuro del territorio. Come Provincia abbiamo non solo il dovere, ma anche la sensibilità di sostenere percorsi che rafforzano lidentità locale e creano nuove opportunità per cittadini e imprese.
Mancini ha poi ricordato il ruolo dellente provinciale:
La Provincia è la casa dei Comuni e il nostro compito è favorire progettualità e strategie di sviluppo condivise, oltre a valorizzare le eccellenze locali. La candidatura di Policoro può diventare un progetto corale, capace di mettere in rete esperienze, competenze e iniziative già presenti sul territorio, rendendole fruibili anche a livello nazionale e internazionale. È un percorso che può generare benefici non solo per Policoro, ma per tutta la provincia di Matera.
Il Presidente ha inoltre richiamato limportanza del mare come elemento identitario:
Il mare racconta la nostra storia e rappresenta una risorsa per il futuro. Sostenere Policoro significa sostenere una visione che unisce tutela ambientale, cultura e sviluppo economico.
Mancini ha concluso confermando la disponibilità dellente a partecipare a forme di partenariato e a collaborare alla definizione del dossier progettuale che accompagnerà la candidatura.
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/01/2026 - Polimedica: nota della Direzione strategica della Asp Basilicata
A seguito delle notizie diffuse a mezzo stampa relative al centro Polimedica srl di Melfi, la Direzione Generale della Asp Basilicata intende fornire chiarimenti ai cittadini fruitori dei servizi sanitari.
La struttura, che fornisce prestazioni specialistiche ambulatoria...-->continua
|
|
|15/01/2026 - La Provincia di Matera al fianco di Policoro Capitale del Mare
Unopportunità di crescita per lintera area metapontina.
È questa, in estrema sintesi, la motivazione principale che ha portato la Provincia di Matera a formalizzare il proprio sostegno alla candidatura del Comune di Policoro al titolo di Capitale Italia...-->continua
|
|
|15/01/2026 - Circolo Pd di Rotonda: Sanità territoriale sempre allattenzione
Torna a riunirsi il Direttivo del Circolo Pd di Rotonda per convocare lassemblea degli iscritti ultimamente rimandata, con loccasione la rappresentanza dei democratici locale torna a discutere, il che è molto attuale, di assistenza medico territoriale e sani...-->continua
|
|
|15/01/2026 - Vitalizi, Bolognetti: controcorrente non per fare il bastian contrario, ma per ragionare di democrazia
Lo scandalo nella vicenda vitalizi non vive nella loro reintroduzione, che per quanto mi riguarda ci potrebbe anche stare, ovviamente interrogandosi su entità e proporzionalità anche rispetto alle condizioni in cui vivono tanti nostri concittadini. No, il prob...-->continua
|
|
|14/01/2026 - CAL Basilicata, Cavallo lancia lallarme: emergenza anziani e nodo quota sanitaria RASS
Nel corso dei lavori odierni del Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata ho portato allattenzione delle Istituzioni regionali la questione del sistema delle RASS e delle RASS 1, con particolare riferimento al riconoscimento della quota sanitaria.
-->continua
|
|
|14/01/2026 - Castelluccio S., riaperta la Sp46. Il sindaco Limongi: La chiave è la sinergia
«Come Sindaco di Castelluccio Superiore, voglio esprimere un sentito ringraziamento e un sincero apprezzamento per loperato dellEnte Acquedotto Lucano, in particolar modo del Direttore Generale Luigi Cerciello e del personale, in merito ai recenti lavori di ...-->continua
|
|
|14/01/2026 - Polimedica, appello di medici e dipendenti allAD: Ritiri le dimissioni, si dimetta chi deve
La Delegazione dei Medici e dei Dipendenti di Polimedica di Melfi rende noto di aver trasmesso allAmministratore Delegato una richiesta formale di incontro urgente e un messaggio netto di sostegno pieno alla guida aziendale, in una fase che la Delegazione def...-->continua
|
|