Unopportunità di crescita per lintera area metapontina.

È questa, in estrema sintesi, la motivazione principale che ha portato la Provincia di Matera a formalizzare il proprio sostegno alla candidatura del Comune di Policoro al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026.

Lo ha annunciato il Presidente, Francesco Mancini, che spiegando le ragioni di questa scelta ha sottolineato il valore strategico del progetto:

Policoro è uno dei poli più vitali, dinamici e identitari della nostra costa. La sua candidatura non è solo un atto simbolico, ma un progetto concreto che rappresenta loccasione per valorizzare la cultura del mare, la biodiversità e leconomia blu, temi oggi centrali per uno sviluppo sostenibile, moderno e orientato al futuro del territorio. Come Provincia abbiamo non solo il dovere, ma anche la sensibilità di sostenere percorsi che rafforzano lidentità locale e creano nuove opportunità per cittadini e imprese.

Mancini ha poi ricordato il ruolo dellente provinciale:

La Provincia è la casa dei Comuni e il nostro compito è favorire progettualità e strategie di sviluppo condivise, oltre a valorizzare le eccellenze locali. La candidatura di Policoro può diventare un progetto corale, capace di mettere in rete esperienze, competenze e iniziative già presenti sul territorio, rendendole fruibili anche a livello nazionale e internazionale. È un percorso che può generare benefici non solo per Policoro, ma per tutta la provincia di Matera.

Il Presidente ha inoltre richiamato limportanza del mare come elemento identitario:

Il mare racconta la nostra storia e rappresenta una risorsa per il futuro. Sostenere Policoro significa sostenere una visione che unisce tutela ambientale, cultura e sviluppo economico.

Mancini ha concluso confermando la disponibilità dellente a partecipare a forme di partenariato e a collaborare alla definizione del dossier progettuale che accompagnerà la candidatura.