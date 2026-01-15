Torna a riunirsi il Direttivo del Circolo Pd di Rotonda per convocare lassemblea degli iscritti ultimamente rimandata, con loccasione la rappresentanza dei democratici locale torna a discutere, il che è molto attuale, di assistenza medico territoriale e sanità in genere. Lo fa dopo aver ricordato che già a giugno del 2025 il circolo stesso, con nota scritta, inviata al sindaco ed ai consiglieri di maggioranza e minoranza, aveva chiesto, al sindaco stesso, di convocare un Consiglio comunale aperto per discutere largomento: richiesta fatta, nessuna risposta. Complice questa grave disattenzione, ancora una volta e senza alcuna polemica, siamo a ribadire di adoperarsi tutti, in primis chi detiene responsabilità, per il mantenimento e potenziamento dei servizi attivi presso il Poliambulatorio Asp di Rotonda funzionante da oltre 40 anni.

Si comprende a tal proposito che la popolazione viva un sentimento di smarrimento, fra recenti innovazioni e vecchie contraddizioni, ma non si rileva una discussione ed una elaborazione con carattere sovra comunale per, e senza che ciò abbia carattere campanilistico, rivendicare il mantenimento e perché no non il potenziamento dei pochi servizi funzionanti in uno dei presidi più periferici della Regione Basilicata.

Se a questo aggiungiamo che la caratteristica demografica della popolazione è lanzianità, giova ribadire una volta per sempre che tutti gli argomenti vanno trattati ma partendo dalla medicina prossima alle persone, la quale, piuttosto che un puro esercizio letterario, dovrebbe avvicinarsi alla realtà.