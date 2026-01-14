-->
La voce della Politica
CAL Basilicata, Cavallo lancia lallarme: emergenza anziani e nodo quota sanitaria RASS
14/01/2026
|Nel corso dei lavori odierni del Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata ho portato allattenzione delle Istituzioni regionali la questione del sistema delle RASS e delle RASS 1, con particolare riferimento al riconoscimento della quota sanitaria.
Si tratta di un tema che incide direttamente sulla tutela delle persone non autosufficienti, sulla sostenibilità economica per le famiglie e sulla stabilità occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Ho ritenuto doveroso sollevare la problematica in sede istituzionale, chiedendo un confronto urgente e strutturato con la Regione Basilicata, affinché si individuino soluzioni chiare e condivise nellinteresse generale e della tenuta del sistema socio-sanitario regionale.
Le istituzioni hanno il compito di garantire risposte concrete ai bisogni delle comunità e di chi quotidianamente assicura servizi essenziali sul territorio.
Nicola Cavallo
