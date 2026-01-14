La risoluzione approvata allunanimità dal Consiglio regionale rappresenta un passaggio significativo non solo nel merito delle politiche industriali legate allo stabilimento Stellantis di Melfi e allintero indotto, ma soprattutto nel metodo con cui la Regione Basilicata sceglie finalmente di affrontare una fase di trasformazione profonda e complessa del proprio sistema produttivo.



È doveroso ricordare con chiarezza che il Consiglio regionale straordinario sullautomotive è stato reso possibile grazie alliniziativa e alla determinazione dei gruppi del centrosinistra, che hanno promosso e imposto lapertura di un confronto pubblico e istituzionale su una crisi che rischiava di essere gestita con ritardi, ambiguità e attendismi.



Il contributo del centrosinistra è stato apertamente propositivo e responsabile. Abbiamo lavorato per migliorare un testo che, nella sua impostazione originaria, tendeva a concentrare le responsabilità quasi esclusivamente sul Governo nazionale. Grazie al lavoro svolto in Consiglio, la risoluzione oggi impegna in modo chiaro e diretto anche il Governo regionale, chiamandolo ad assumere un ruolo attivo, consapevole e protagonista nelle politiche industriali, nella gestione della transizione e nella tutela occupazionale, per Stellantis e per tutto lindotto.



Questo lavoro istituzionale nasce e si rafforza dal confronto costante con le lavoratrici e i lavoratori. Proprio in queste ore siamo tornati nuovamente a incontrare le lavoratrici e i lavoratori dellindotto Stellantis, per presentare la proposta depositata in Consiglio regionale, ascoltare le loro preoccupazioni e raccogliere le criticità concrete che vivono quotidianamente. Un confronto che ribadisce un principio per noi fondamentale: il Consiglio regionale deve essere la casa del lavoro e il luogo in cui le istanze di chi produce e lavora (o vorrebbe!) trovano rappresentanza e risposte.



Non più attesa passiva, non più subalternità. La Regione Basilicata è chiamata a esercitare fino in fondo le proprie competenze: dalla programmazione industriale alla formazione, dalle politiche attive del lavoro allattrazione degli investimenti, dalla gestione della transizione energetica al sostegno concreto alle imprese dellindotto.



Il voto unanime dimostra che, quando il Consiglio regionale viene messo nelle condizioni di incidere e lopposizione svolge con serietà il proprio ruolo, è possibile costruire atti utili, credibili e condivisi. Ora però servono coerenza, tempi certi e scelte conseguenti. I gruppi del centrosinistra continueranno a vigilare affinché agli impegni assunti seguano azioni concrete, perché il futuro industriale e occupazionale della Basilicata deve restare una priorità costante dellazione politica e istituzionale.







I consiglieri di opposizione: Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Viviana Verri, Giovanni Vizziello.







