-->
|
La voce della Politica
|Basilicata, ANCI: unità dei sindaci per il rilancio di Stellantis Melfi
14/01/2026
|Allindomani dellapprovazione allunanimità in Consiglio Regionale della risoluzione per il rilancio del comparto automotive e dello stabilimento Stellantis di Melfi, ANCI Basilicata esprime piena condivisione per il percorso intrapreso e lancia un appello allunità territoriale.
Il documento approvato impegna la Regione a interventi urgenti: dalla convocazione entro 15 giorni di un "Patto di Filiera per Melfi" alla creazione di un "Piano Competenze per la Transizione", fino alla richiesta al Governo Nazionale di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno eccezionali (ex art. 107 TFUE) per fronteggiare lo shock industriale.
Le parole del Presidente Gerardo Larocca:
"La crisi dell'automotive non riguarda solo un perimetro industriale, ma colpisce il cuore sociale di ogni nostro comune. Accogliamo con favore l'impegno della Regione per una mappatura puntuale delle imprese a rischio e per la tutela della continuità occupazionale. Tuttavia, per vincere questa sfida, serve la voce di tutto il territorio."
L'appello ai Primi Cittadini:
ANCI Basilicata invita formalmente tutti i Sindaci lucani a sostenere attivamente la vertenza, facendosi custodi delle istanze degli operai dellindotto residenti nelle proprie comunità. È fondamentale che ogni Comune si senta parte integrante del "Patto per il rilancio industriale della Basilicata 2030", garantendo che la transizione ecologica e digitale non si traduca in un impoverimento del tessuto sociale lucano.
"Chiedo a tutti i colleghi Sindaci" conclude Larocca "di far sentire la propria vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie. Dobbiamo vigilare affinché gli impegni su volumi produttivi, innovazione e riqualificazione professionale si trasformino in certezze. La Basilicata non può permettersi di perdere una sola professionalità di questa filiera strategica."
ANCI Basilicata continuerà a monitorare l'attuazione della risoluzione chiedendo di partecipare attivamente ai tavoli di confronto.
|
archivio
|La Voce della Politica
|14/01/2026 - Stellantis, Cupparo: costruiamo prospettive
La risoluzione approvata allunanimità in Consiglio regionale per la tutela e il rilancio del comparto automotive e dellindotto lucano, con particolare riferimento allo stabilimento Stellantis di Melfi, oltre che per lattrazione di nuovi investimenti e la riconversione pr...-->continua
|
|
|14/01/2026 - Basilicata, ANCI: unità dei sindaci per il rilancio di Stellantis Melfi
Allindomani dellapprovazione allunanimità in Consiglio Regionale della risoluzione per il rilancio del comparto automotive e dello stabilimento Stellantis di Melfi, ANCI Basilicata esprime piena condivisione per il percorso intrapreso e lancia un appello al...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Latronico sullapprovazione del ddl sui caregiver familiari
Lapprovazione, da parte del Governo, del disegno di legge sui caregiver familiari rappresenta un passaggio importante e atteso, che interviene su una condizione rimasta troppo a lungo priva di un riconoscimento giuridico. È un segnale concreto verso migliaia...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Biogas a Policoro, Lomuti interroga il Governo: Impianto incompatibile con agricoltura, turismo e salute pubblica
Un impianto industriale di biogas nel cuore di uno dei distretti agricoli più pregiati del Mezzogiorno, a ridosso di coltivazioni certificate, strutture turistiche e persino di un ospedale. È su questo che il deputato Arnaldo Lomuti ha presentato uninterrogaz...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Digitale: Mitidieri: Corecom Basilicata tra realtà più virtuose
La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, esprime profonda soddisfazione per il riconoscimento attribuito dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) al lavoro svolto dai Comitati Regionali per le Comunicazioni nellambito dei perc...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto il Colonnello Paolo Franciosa
Unimportante occasione di dialogo volta a rafforzare la sinergia tra le istituzioni locali e le Forze Armate.
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto nel Palazzo della Provincia il Comandante del Comando Militare Esercito B...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Ripristino Vitalizi, Europa Verde Basilicata: ''Una scelta ingiusta e lontana dai cittadini''
Esprimiamo la nostra ferma contrarietà al ripristino dei vitalizi in favore dei consiglieri regionali della Basilicata.
Si tratta di una decisione che va nella direzione opposta rispetto ai principi di equità, sobrietà e responsabilità che le istituzi...-->continua
|
|