Allindomani dellapprovazione allunanimità in Consiglio Regionale della risoluzione per il rilancio del comparto automotive e dello stabilimento Stellantis di Melfi, ANCI Basilicata esprime piena condivisione per il percorso intrapreso e lancia un appello allunità territoriale.

Il documento approvato impegna la Regione a interventi urgenti: dalla convocazione entro 15 giorni di un "Patto di Filiera per Melfi" alla creazione di un "Piano Competenze per la Transizione", fino alla richiesta al Governo Nazionale di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno eccezionali (ex art. 107 TFUE) per fronteggiare lo shock industriale.



Le parole del Presidente Gerardo Larocca:

"La crisi dell'automotive non riguarda solo un perimetro industriale, ma colpisce il cuore sociale di ogni nostro comune. Accogliamo con favore l'impegno della Regione per una mappatura puntuale delle imprese a rischio e per la tutela della continuità occupazionale. Tuttavia, per vincere questa sfida, serve la voce di tutto il territorio."



L'appello ai Primi Cittadini:

ANCI Basilicata invita formalmente tutti i Sindaci lucani a sostenere attivamente la vertenza, facendosi custodi delle istanze degli operai dellindotto residenti nelle proprie comunità. È fondamentale che ogni Comune si senta parte integrante del "Patto per il rilancio industriale della Basilicata 2030", garantendo che la transizione ecologica e digitale non si traduca in un impoverimento del tessuto sociale lucano.

"Chiedo a tutti i colleghi Sindaci"  conclude Larocca  "di far sentire la propria vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie. Dobbiamo vigilare affinché gli impegni su volumi produttivi, innovazione e riqualificazione professionale si trasformino in certezze. La Basilicata non può permettersi di perdere una sola professionalità di questa filiera strategica."



ANCI Basilicata continuerà a monitorare l'attuazione della risoluzione chiedendo di partecipare attivamente ai tavoli di confronto.

