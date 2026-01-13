-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Latronico sullapprovazione del ddl sui caregiver familiari

13/01/2026

Lapprovazione, da parte del Governo, del disegno di legge sui caregiver familiari rappresenta un passaggio importante e atteso, che interviene su una condizione rimasta troppo a lungo priva di un riconoscimento giuridico. È un segnale concreto verso migliaia di persone che, anche in Basilicata, garantiscono ogni giorno assistenza e cura allinterno delle famiglie. Il provvedimento introduce un quadro normativo chiaro e finalmente unitario, fondato su una definizione univoca del caregiver familiare e su un sistema di tutele che comprende il riconoscimento giuridico del ruolo, laccesso prioritario ai servizi, misure di sostegno economico e strumenti di conciliazione tra attività di cura, lavoro e vita personale, oltre a specifiche garanzie in ambito previdenziale e assicurativo. Unimpostazione che consente di superare lapproccio frammentario del passato e di rendere strutturale la tutela dei caregiver.

Particolarmente rilevante è la previsione di risorse stabili e dedicate, condizione essenziale per leffettiva attuazione della norma e per rafforzare le politiche di welfare, favorendo una reale integrazione tra interventi sociali e sanitari.

Per la Basilicata, questo disegno di legge rappresenta unopportunità concreta per valorizzare il ruolo dei caregiver allinterno delle reti territoriali di assistenza e per consolidare un modello di welfare di prossimità, coerente con le riforme nazionali, con gli investimenti del PNRR e con il percorso regionale di integrazione tra sanità e politiche sociali. La fase parlamentare sarà ora decisiva per rafforzare ulteriormente il testo, mantenendo fermo lobiettivo di garantire risposte efficaci e durature ai caregiver familiari, soprattutto nei territori più piccoli e interni, dove il ruolo della cura familiare è spesso determinante per la tenuta sociale delle comunità.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
13/01/2026 - Latronico sullapprovazione del ddl sui caregiver familiari

Lapprovazione, da parte del Governo, del disegno di legge sui caregiver familiari rappresenta un passaggio importante e atteso, che interviene su una condizione rimasta troppo a lungo priva di un riconoscimento giuridico. È un segnale concreto verso migliaia di persone che...-->continua
13/01/2026 - Biogas a Policoro, Lomuti interroga il Governo: Impianto incompatibile con agricoltura, turismo e salute pubblica

Un impianto industriale di biogas nel cuore di uno dei distretti agricoli più pregiati del Mezzogiorno, a ridosso di coltivazioni certificate, strutture turistiche e persino di un ospedale. È su questo che il deputato Arnaldo Lomuti ha presentato uninterrogaz...-->continua
13/01/2026 - Digitale: Mitidieri: Corecom Basilicata tra realtà più virtuose

La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, esprime profonda soddisfazione per il riconoscimento attribuito dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) al lavoro svolto dai Comitati Regionali per le Comunicazioni nellambito dei perc...-->continua
13/01/2026 - Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto il Colonnello Paolo Franciosa

Unimportante occasione di dialogo volta a rafforzare la sinergia tra le istituzioni locali e le Forze Armate.
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto nel Palazzo della Provincia il Comandante del Comando Militare Esercito B...-->continua
13/01/2026 - Ripristino Vitalizi, Europa Verde Basilicata: ''Una scelta ingiusta e lontana dai cittadini''

Esprimiamo la nostra ferma contrarietà al ripristino dei vitalizi in favore dei consiglieri regionali della Basilicata.

Si tratta di una decisione che va nella direzione opposta rispetto ai principi di equità, sobrietà e responsabilità che le istituzi...-->continua
13/01/2026 - Polimedica, Destino: ''Preoccupazione per i licenziamenti, serve tavolo istituzionale''

Melfi  Questa mattina il gruppo dirigente di Polimedica, azienda sanitaria presente da oltre trentanni nella Città di Melfi e nella provincia del Vulture-Melfese, ha annunciato le dimissioni del proprio Amministratore Delegato e lavvio delle procedure di li...-->continua
13/01/2026 - Sicurezza, Pepe (Lega): incremento FFOO in arrivo in Basilicata. Grazie Lega e Molteni

Roma, 13 gennaio 2026 - Più uomini e donne in divisa per la nostra Basilicata. In arrivo 28 unità totali, divise tra Matera e Potenza, previste dal piano di assegnazione del Viminale. Obiettivo rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadi...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo