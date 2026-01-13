-->
13/01/2026
|Lapprovazione, da parte del Governo, del disegno di legge sui caregiver familiari rappresenta un passaggio importante e atteso, che interviene su una condizione rimasta troppo a lungo priva di un riconoscimento giuridico. È un segnale concreto verso migliaia di persone che, anche in Basilicata, garantiscono ogni giorno assistenza e cura allinterno delle famiglie. Il provvedimento introduce un quadro normativo chiaro e finalmente unitario, fondato su una definizione univoca del caregiver familiare e su un sistema di tutele che comprende il riconoscimento giuridico del ruolo, laccesso prioritario ai servizi, misure di sostegno economico e strumenti di conciliazione tra attività di cura, lavoro e vita personale, oltre a specifiche garanzie in ambito previdenziale e assicurativo. Unimpostazione che consente di superare lapproccio frammentario del passato e di rendere strutturale la tutela dei caregiver.
Particolarmente rilevante è la previsione di risorse stabili e dedicate, condizione essenziale per leffettiva attuazione della norma e per rafforzare le politiche di welfare, favorendo una reale integrazione tra interventi sociali e sanitari.
Per la Basilicata, questo disegno di legge rappresenta unopportunità concreta per valorizzare il ruolo dei caregiver allinterno delle reti territoriali di assistenza e per consolidare un modello di welfare di prossimità, coerente con le riforme nazionali, con gli investimenti del PNRR e con il percorso regionale di integrazione tra sanità e politiche sociali. La fase parlamentare sarà ora decisiva per rafforzare ulteriormente il testo, mantenendo fermo lobiettivo di garantire risposte efficaci e durature ai caregiver familiari, soprattutto nei territori più piccoli e interni, dove il ruolo della cura familiare è spesso determinante per la tenuta sociale delle comunità.
