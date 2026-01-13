-->

Digitale: Mitidieri: Corecom Basilicata tra realtà più virtuose

13/01/2026

La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, esprime profonda soddisfazione per il riconoscimento attribuito dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) al lavoro svolto dai Comitati Regionali per le Comunicazioni nellambito dei percorsi di alfabetizzazione digitale e mediatica rivolti alle giovani generazioni.



In un quadro nazionale che evidenzia ancora significative criticità sul piano della consapevolezza digitale, come rilevato dalla Relazione Agcom sullalfabetizzazione digitale, - sottolinea Mitidieri - la Basilicata si distingue per limpegno concreto e continuativo nella promozione della cittadinanza digitale, collocandosi tra le regioni più attive e incisive. Nel corso dellanno scolastico 2024-2025, il Corecom Basilicata ha raggiunto 454 studenti degli istituti secondari di I e II grado della Basilicata, risultando terzo a livello nazionale per numero di partecipanti ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento del Patentino Digitale. Il percorso, promosso dal Corecom Basilicata con il patrocinio dellAgcom, rappresenta un tassello fondamentale nella diffusione di competenze digitali consapevoli tra i più giovani, oggi tra i soggetti maggiormente esposti ai rischi della disinformazione e a un uso non critico delle tecnologie.



Il plauso espresso dallAgcom al lavoro dei Comitati Regionali, e in particolare a quello lucano,  precisa il Presidente del Corecom Basilicata - conferma la validità di un modello basato sulla collaborazione istituzionale, sul coinvolgimento delle scuole e sulla costruzione di percorsi formativi strutturati, capaci di fornire agli studenti strumenti concreti per comprendere il funzionamento dei media digitali, degli algoritmi e delle piattaforme online. E per questa motivazione che il Corecom Basilicata ha deciso di promuovere, anche per lanno scolastico 2025/2026, il percorso didattico funzionale al rilascio del Patentino digitale agli studenti degli Istituti delle secondarie della regione che decideranno di aderire.



Il Comitato  conclude Mitidieri - continuerà a investire con determinazione in iniziative di alfabetizzazione digitale e mediatica, nella consapevolezza che la crescita culturale e civica delle nuove generazioni passa anche attraverso un uso critico, responsabile e informato delle tecnologie digitali. Un ringraziamento va alle istituzioni scolastiche, ai docenti, agli studenti ed a tutte le professionalità coinvolte, il cui contributo qualificato ha reso possibile la realizzazione dei percorsi formativi e il raggiungimento di risultati così significativi, rafforzando il ruolo della Basilicata come territorio attento allinnovazione e alla formazione dei cittadini digitali di domani.



