-->
|
La voce della Politica
|Digitale: Mitidieri: Corecom Basilicata tra realtà più virtuose
13/01/2026
|La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, esprime profonda soddisfazione per il riconoscimento attribuito dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) al lavoro svolto dai Comitati Regionali per le Comunicazioni nellambito dei percorsi di alfabetizzazione digitale e mediatica rivolti alle giovani generazioni.
In un quadro nazionale che evidenzia ancora significative criticità sul piano della consapevolezza digitale, come rilevato dalla Relazione Agcom sullalfabetizzazione digitale, - sottolinea Mitidieri - la Basilicata si distingue per limpegno concreto e continuativo nella promozione della cittadinanza digitale, collocandosi tra le regioni più attive e incisive. Nel corso dellanno scolastico 2024-2025, il Corecom Basilicata ha raggiunto 454 studenti degli istituti secondari di I e II grado della Basilicata, risultando terzo a livello nazionale per numero di partecipanti ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento del Patentino Digitale. Il percorso, promosso dal Corecom Basilicata con il patrocinio dellAgcom, rappresenta un tassello fondamentale nella diffusione di competenze digitali consapevoli tra i più giovani, oggi tra i soggetti maggiormente esposti ai rischi della disinformazione e a un uso non critico delle tecnologie.
Il plauso espresso dallAgcom al lavoro dei Comitati Regionali, e in particolare a quello lucano, precisa il Presidente del Corecom Basilicata - conferma la validità di un modello basato sulla collaborazione istituzionale, sul coinvolgimento delle scuole e sulla costruzione di percorsi formativi strutturati, capaci di fornire agli studenti strumenti concreti per comprendere il funzionamento dei media digitali, degli algoritmi e delle piattaforme online. E per questa motivazione che il Corecom Basilicata ha deciso di promuovere, anche per lanno scolastico 2025/2026, il percorso didattico funzionale al rilascio del Patentino digitale agli studenti degli Istituti delle secondarie della regione che decideranno di aderire.
Il Comitato conclude Mitidieri - continuerà a investire con determinazione in iniziative di alfabetizzazione digitale e mediatica, nella consapevolezza che la crescita culturale e civica delle nuove generazioni passa anche attraverso un uso critico, responsabile e informato delle tecnologie digitali. Un ringraziamento va alle istituzioni scolastiche, ai docenti, agli studenti ed a tutte le professionalità coinvolte, il cui contributo qualificato ha reso possibile la realizzazione dei percorsi formativi e il raggiungimento di risultati così significativi, rafforzando il ruolo della Basilicata come territorio attento allinnovazione e alla formazione dei cittadini digitali di domani.
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/01/2026 - Latronico sullapprovazione del ddl sui caregiver familiari
Lapprovazione, da parte del Governo, del disegno di legge sui caregiver familiari rappresenta un passaggio importante e atteso, che interviene su una condizione rimasta troppo a lungo priva di un riconoscimento giuridico. È un segnale concreto verso migliaia di persone che...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Biogas a Policoro, Lomuti interroga il Governo: Impianto incompatibile con agricoltura, turismo e salute pubblica
Un impianto industriale di biogas nel cuore di uno dei distretti agricoli più pregiati del Mezzogiorno, a ridosso di coltivazioni certificate, strutture turistiche e persino di un ospedale. È su questo che il deputato Arnaldo Lomuti ha presentato uninterrogaz...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Digitale: Mitidieri: Corecom Basilicata tra realtà più virtuose
La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, esprime profonda soddisfazione per il riconoscimento attribuito dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) al lavoro svolto dai Comitati Regionali per le Comunicazioni nellambito dei perc...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto il Colonnello Paolo Franciosa
Unimportante occasione di dialogo volta a rafforzare la sinergia tra le istituzioni locali e le Forze Armate.
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto nel Palazzo della Provincia il Comandante del Comando Militare Esercito B...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Ripristino Vitalizi, Europa Verde Basilicata: ''Una scelta ingiusta e lontana dai cittadini''
Esprimiamo la nostra ferma contrarietà al ripristino dei vitalizi in favore dei consiglieri regionali della Basilicata.
Si tratta di una decisione che va nella direzione opposta rispetto ai principi di equità, sobrietà e responsabilità che le istituzi...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Polimedica, Destino: ''Preoccupazione per i licenziamenti, serve tavolo istituzionale''
Melfi Questa mattina il gruppo dirigente di Polimedica, azienda sanitaria presente da oltre trentanni nella Città di Melfi e nella provincia del Vulture-Melfese, ha annunciato le dimissioni del proprio Amministratore Delegato e lavvio delle procedure di li...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Sicurezza, Pepe (Lega): incremento FFOO in arrivo in Basilicata. Grazie Lega e Molteni
Roma, 13 gennaio 2026 - Più uomini e donne in divisa per la nostra Basilicata. In arrivo 28 unità totali, divise tra Matera e Potenza, previste dal piano di assegnazione del Viminale. Obiettivo rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadi...-->continua
|
|