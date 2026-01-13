-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto il Colonnello Paolo Franciosa

13/01/2026

Unimportante occasione di dialogo volta a rafforzare la sinergia tra le istituzioni locali e le Forze Armate.
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto nel Palazzo della Provincia il Comandante del Comando Militare Esercito Basilicata, Colonnello Paolo Franciosa: al centro del colloquio, la volontà condivisa di cooperare proficuamente per il supporto alla comunità e lo sviluppo del territorio.
Mancini ha voluto tributare un ringraziamento speciale alloperato dei militari esprimendo profonda gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa, ed ha rinnovato la piena disponibilità della Provincia a future iniziative comuni. La cooperazione tra enti locali e Forze Armate è fondamentale per garantire risposte efficaci alle esigenze della cittadinanza. La presenza dellEsercito in Basilicata costituisce non solo un presidio di sicurezza, ma anche un asset strategico per la logistica e il supporto sociale, ha concluso il Presidente della Provincia di Matera.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
13/01/2026 - Latronico sullapprovazione del ddl sui caregiver familiari

Lapprovazione, da parte del Governo, del disegno di legge sui caregiver familiari rappresenta un passaggio importante e atteso, che interviene su una condizione rimasta troppo a lungo priva di un riconoscimento giuridico. È un segnale concreto verso migliaia di persone che...-->continua
13/01/2026 - Biogas a Policoro, Lomuti interroga il Governo: Impianto incompatibile con agricoltura, turismo e salute pubblica

Un impianto industriale di biogas nel cuore di uno dei distretti agricoli più pregiati del Mezzogiorno, a ridosso di coltivazioni certificate, strutture turistiche e persino di un ospedale. È su questo che il deputato Arnaldo Lomuti ha presentato uninterrogaz...-->continua
13/01/2026 - Digitale: Mitidieri: Corecom Basilicata tra realtà più virtuose

La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, esprime profonda soddisfazione per il riconoscimento attribuito dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) al lavoro svolto dai Comitati Regionali per le Comunicazioni nellambito dei perc...-->continua
13/01/2026 - Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto il Colonnello Paolo Franciosa

Unimportante occasione di dialogo volta a rafforzare la sinergia tra le istituzioni locali e le Forze Armate.
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto nel Palazzo della Provincia il Comandante del Comando Militare Esercito B...-->continua
13/01/2026 - Ripristino Vitalizi, Europa Verde Basilicata: ''Una scelta ingiusta e lontana dai cittadini''

Esprimiamo la nostra ferma contrarietà al ripristino dei vitalizi in favore dei consiglieri regionali della Basilicata.

Si tratta di una decisione che va nella direzione opposta rispetto ai principi di equità, sobrietà e responsabilità che le istituzi...-->continua
13/01/2026 - Polimedica, Destino: ''Preoccupazione per i licenziamenti, serve tavolo istituzionale''

Melfi  Questa mattina il gruppo dirigente di Polimedica, azienda sanitaria presente da oltre trentanni nella Città di Melfi e nella provincia del Vulture-Melfese, ha annunciato le dimissioni del proprio Amministratore Delegato e lavvio delle procedure di li...-->continua
13/01/2026 - Sicurezza, Pepe (Lega): incremento FFOO in arrivo in Basilicata. Grazie Lega e Molteni

Roma, 13 gennaio 2026 - Più uomini e donne in divisa per la nostra Basilicata. In arrivo 28 unità totali, divise tra Matera e Potenza, previste dal piano di assegnazione del Viminale. Obiettivo rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadi...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo