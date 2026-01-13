-->
La voce della Politica
|Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto il Colonnello Paolo Franciosa
13/01/2026
|Unimportante occasione di dialogo volta a rafforzare la sinergia tra le istituzioni locali e le Forze Armate.
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto nel Palazzo della Provincia il Comandante del Comando Militare Esercito Basilicata, Colonnello Paolo Franciosa: al centro del colloquio, la volontà condivisa di cooperare proficuamente per il supporto alla comunità e lo sviluppo del territorio.
Mancini ha voluto tributare un ringraziamento speciale alloperato dei militari esprimendo profonda gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa, ed ha rinnovato la piena disponibilità della Provincia a future iniziative comuni. La cooperazione tra enti locali e Forze Armate è fondamentale per garantire risposte efficaci alle esigenze della cittadinanza. La presenza dellEsercito in Basilicata costituisce non solo un presidio di sicurezza, ma anche un asset strategico per la logistica e il supporto sociale, ha concluso il Presidente della Provincia di Matera.
