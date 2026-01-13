-->
13/01/2026
|Melfi Questa mattina il gruppo dirigente di Polimedica, azienda sanitaria presente da oltre trentanni nella Città di Melfi e nella provincia del Vulture-Melfese, ha annunciato le dimissioni del proprio Amministratore Delegato e lavvio delle procedure di licenziamento collettivo che dovrebbero coinvolgere circa una decina di dipendenti qualificati.
Una notizia che desta forte preoccupazione, soprattutto alla luce del ruolo strategico che Polimedica ha svolto nel corso degli anni, costruendo un rapporto solido e duraturo con la comunità locale e contribuendo in modo significativo al tessuto economico e occupazionale del territorio.
«Come amministratore impegnato sul territorio dichiara Vincenzo Destino, Presidente del Consiglio comunale di Melfi esprimo sincera preoccupazione per le possibili ricadute sociali e occupazionali di questa vicenda. È necessario affrontare la situazione con senso di responsabilità e con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali».
Destino auspica pertanto la convocazione immediata del tavolo politico-istituzionale più volte richiesto dal Sindaco di Melfi, ritenuto indispensabile per individuare soluzioni condivise e tutelare lavoratori, famiglie e territorio.
Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio comunale rivolge inoltre un appello al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e allAssessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, affinché venga riservata maggiore attenzione alla sanità nel Vulture-Melfese.
«È fondamentale chiarire conclude Destino che sanità pubblica e sanità privata convenzionata non sono in contrasto tra loro, ma rappresentano due pilastri che devono operare in piena sinergia, nellesclusivo interesse dei cittadini e della qualità dei servizi sanitari sul territorio».
Il Presidente del Consiglio Comunale
Vincenzo Destino
