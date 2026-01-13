-->
13/01/2026
|Roma, 13 gennaio 2026 - Più uomini e donne in divisa per la nostra Basilicata. In arrivo 28 unità totali, divise tra Matera e Potenza, previste dal piano di assegnazione del Viminale. Obiettivo rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, incrementando il personale e rafforzando i presidi nella nostra regione. Un intervento significativo, frutto del buon lavoro della Lega e del sottosegretario Molteni, che riafferma come la sicurezza è e sarà sempre al primo posto nellazione politica del nostro Partito. Così Pasquale Pepe, segretario della Lega Basilicata.
|
