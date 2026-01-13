Si è svolto oggi, nella Sala Koch di Palazzo Madama, presso il Senato della Repubblica, il convegno Visione Turismo: politiche, territori, competenze, futuro, promosso su iniziativa del Vice Presidente del Senato, Gian Marco Centinaio. Una giornata di confronto sulle strategie e sulle principali sfide del sistema turistico italiano, in cui il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha portato lesempio della città dei Sassi e della Basilicata allattenzione di una qualificata platea di rappresentanti del mondo degli operatori e della politica.



Il primo cittadino è intervenuto nel panel dedicato a Politiche di incoming, attrattività e strategie per il Sistema Italia, illustrando il percorso intrapreso dalla città dei Sassi in materia di sviluppo turistico sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale, sottolineando come Matera sia oggi chiamata a rafforzare una visione che unisca attrattività, identità, innovazione e crescita economica.



"Matera sta costruendo un modello turistico fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sul dialogo tra comunità e visitatori  ha dichiarato il sindaco Nicoletti . Negli anni è diventata una destinazione credibile e desiderata, grazie al gran lavoro effettuato nella comunicazione, e che dal 2019 in poi ha visto crescere gli arrivi soprattutto dallestero, come testimoniano numeri che vedono una radicale crescita dei flussi dai mercati internazionali. Stiamo costruendo una proposta turistica nuova, qualificata e diversificata, che guarda al futuro e che assume un significato ancora più forte nellanno in cui la città ricopre il ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Quanto mai opportuno sarà continuare a promuovere il confronto tra amministratori e operatori, così come tra viaggiatori e Comunità di residenti".



La partecipazione e il contributo del sindaco Nicoletti al convegno conferma il posizionamento di Matera come centro di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale delle politiche turistiche, rafforzando il suo ruolo nel dibattito sul futuro dei territori e dei sistemi culturali.