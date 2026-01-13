-->
13/01/2026
|«Si è svolto oggi un incontro operativo con il Comune capofila, lEnoteca Regionale e i Consorzi di tutela per avviare il lavoro su Vulture Città Italiana del Vino 20262027. Un primo passaggio necessario per definire metodo, obiettivi e visione di un percorso che guarda al medio periodo».
Lo dichiara Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.
«Questo confronto prosegue Cicala è preparatorio a una fase più ampia che dovrà coinvolgere tutti gli attori del territorio: i sindaci dellarea del Vulture, i Parchi, lAPT, le imprese e le realtà impegnate nella valorizzazione delle produzioni vitivinicole e del turismo».
«Lobiettivo sottolinea lAssessore è costruire un progetto di sistema, capace di unire vino, territori, identità e sviluppo locale, superando la logica del singolo evento e puntando su una visione condivisa».
Il percorso proseguirà con una condivisione istituzionale complessiva, che sarà portata allattenzione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per valutare un sostegno economico adeguato a uniniziativa che rappresenta unimportante opportunità di crescita per lintero territorio regionale.
«Metodo, coinvolgimento e responsabilità istituzionale conclude Cicala sono le basi su cui intendiamo costruire Vulture Città Italiana del Vino 20262027».
