«Si è svolto oggi un incontro operativo con il Comune capofila, lEnoteca Regionale e i Consorzi di tutela per avviare il lavoro su Vulture Città Italiana del Vino 20262027. Un primo passaggio necessario per definire metodo, obiettivi e visione di un percorso che guarda al medio periodo».



Lo dichiara Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.



«Questo confronto  prosegue Cicala  è preparatorio a una fase più ampia che dovrà coinvolgere tutti gli attori del territorio: i sindaci dellarea del Vulture, i Parchi, lAPT, le imprese e le realtà impegnate nella valorizzazione delle produzioni vitivinicole e del turismo».



«Lobiettivo  sottolinea lAssessore  è costruire un progetto di sistema, capace di unire vino, territori, identità e sviluppo locale, superando la logica del singolo evento e puntando su una visione condivisa».



Il percorso proseguirà con una condivisione istituzionale complessiva, che sarà portata allattenzione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per valutare un sostegno economico adeguato a uniniziativa che rappresenta unimportante opportunità di crescita per lintero territorio regionale.



«Metodo, coinvolgimento e responsabilità istituzionale  conclude Cicala  sono le basi su cui intendiamo costruire Vulture Città Italiana del Vino 20262027».