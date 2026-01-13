Marika Padula, Garante per le persone con disabilità della Regione Basilicata, esprime compiacimento e soddisfazione per lapprovazione, avvenuta ieri in Consiglio dei Ministri, del disegno di legge dedicato al riconoscimento giuridico e alla tutela dei caregiver familiari.



Si tratta di un provvedimento atteso da molti anni  dichiara Padula  che rappresenta un passaggio di grande rilievo sociale e culturale. Finalmente viene riconosciuto, anche sul piano normativo, il ruolo fondamentale svolto da migliaia di caregiver che, ogni giorno, garantiscono cura, assistenza e supporto a persone con disabilità o non autosufficienti, spesso in condizioni di solitudine e senza adeguate tutele.



Il disegno di legge  evidenzia Padula - introduce una cornice nazionale organica per una figura che costituisce un pilastro silenzioso del sistema di welfare, valorizzando il contributo umano e sociale di chi si fa carico di un impegno continuativo, complesso e spesso totalizzante. Un impegno che incide profondamente sulla vita personale, lavorativa ed economica dei caregiver e delle loro famiglie.



Il riconoscimento dei caregiver familiari  prosegue il Garante  non è soltanto una misura di sostegno, ma un atto di giustizia sociale. Significa affermare il principio che la cura è un bene comune e che chi se ne fa carico non può essere lasciato solo.



Padula sottolinea inoltre limportanza del prosieguo delliter parlamentare, auspicando che il confronto tra le istituzioni consenta di rafforzare ulteriormente il provvedimento: È fondamentale che la legge sappia rispondere alla pluralità delle situazioni di fragilità presenti nei territori, garantendo inclusività, equità e accessibilità delle misure, anche in contesti come quello della Basilicata, caratterizzati da aree interne e servizi spesso difficilmente raggiungibili.



Il Garante per le persone con disabilità della Regione Basilicata ribadisce infine lauspicio che il percorso legislativo possa tradursi in tutele concrete, diritti esigibili e strumenti di sostegno realmente efficaci, nel pieno rispetto della centralità della persona con disabilità, della sua autodeterminazione e del ruolo insostituibile svolto dalle famiglie.