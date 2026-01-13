La situazione della continuità assistenziale nel Medio Val dAgri non è più sostenibile e richiede risposte immediate e concrete. Lo dichiara Filippo Sinisgalli, consigliere provinciale di Italia Viva e già sindaco di Missanello, intervenendo sulle gravi criticità che interessano il servizio di guardia medica nei comuni dellArea Interna Medio Agri. La riduzione e la discontinuità del servizio  sottolinea Sinisgalli  rappresentano un problema serio per comunità già penalizzate dalla distanza dai principali presidi ospedalieri e caratterizzate da unalta presenza di persone anziane e fragili. In questi contesti la guardia medica non è un servizio accessorio, ma un presidio essenziale di sicurezza e di tutela della salute pubblica. Sinisgalli richiama con forza il documento unitario sottoscritto dai Sindaci del territorio, indirizzato allAssessore regionale alla Salute e al Direttore Generale dellASP, che chiede un intervento urgente per il ripristino della piena operatività del servizio. Da amministratore locale  aggiunge  conosco bene le difficoltà quotidiane dei cittadini e il senso di abbandono che si genera quando i servizi fondamentali vengono meno. È un disagio che alimenta sfiducia nelle istituzioni e contribuisce allo spopolamento delle aree interne. Secondo il consigliere provinciale di Italia Viva, il rilancio del Medio Val dAgri passa necessariamente dal rafforzamento della sanità territoriale: Garantire servizi sanitari di base continui ed efficienti significa difendere la qualità della vita, ridurre il ricorso improprio ai pronto soccorso e assicurare pari diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono. Sinisgalli sostiene inoltre la richiesta di istituire un tavolo di confronto istituzionale tra Regione Basilicata, ASP, responsabili delle cure primarie e amministrazioni comunali, per individuare soluzioni strutturali e durature. La sanità nelle aree interne non può essere gestita con interventi tampone. Serve una visione condivisa e una programmazione seria, capace di dare stabilità ai servizi. Il diritto alla salute  conclude Sinisgalli  è un principio costituzionale che va garantito ovunque, anche e soprattutto nei piccoli comuni come Missanello e in tutto il Medio Val dAgri. Su questo tema continuerò a esercitare il mio ruolo istituzionale con determinazione e responsabilità.



