13/01/2026
Il sindaco di SantArcangelo, Salvatore La Grotta, interviene con fermezza contro i ripetuti episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti lungo la strada che conduce al Convento di Orsoleo, uno dei luoghi più significativi dal punto di vista storico, culturale e spirituale del territorio.
«Esprimo la mia più ferma condanna dichiara il primo cittadino per comportamenti che rappresentano una grave forma di inciviltà. Si tratta di atti inaccettabili che offendono il decoro del nostro territorio, deturpano lambiente e mortificano limmagine della comunità di SantArcangelo».
Secondo il sindaco, luoghi di così alto valore simbolico e identitario dovrebbero essere protetti e rispettati, non trasformati in discariche abusive da chi dimostra una totale mancanza di senso civico e di rispetto per il bene comune. «Labbandono dei rifiuti sottolinea La Grotta non è solo una questione estetica, ma un problema ambientale, sanitario e morale che ricade sullintera collettività».
Il primo cittadino tiene a precisare che questi gesti non rispecchiano il vero volto della comunità santarcangiolese, composta in gran parte da cittadini responsabili che ogni giorno si impegnano per la tutela e la valorizzazione del territorio.
Da qui lappello diretto alla collaborazione: «Mi auguro che chi sa e chi ha visto inizi a denunciare tali comportamenti, affinché i trasgressori possano essere individuati e puniti. Il rispetto dei luoghi e dellambiente è un dovere civico che non può e non deve essere delegato esclusivamente alle istituzioni».
Un messaggio chiaro e deciso, con cui lamministrazione comunale ribadisce la linea della tolleranza zero contro labbandono dei rifiuti e richiama tutti a una maggiore responsabilità verso il patrimonio naturale e culturale di SantArcangelo.
13/01/2026
