Sindaco di Sant'Arcangelo: Basta rifiuti lungo la strada per Orsoleo

13/01/2026

SantArcangelo, il sindaco La Grotta: Intollerabile labbandono di rifiuti lungo la strada per il Convento di Orsoleo

Il sindaco di SantArcangelo, Salvatore La Grotta, interviene con fermezza contro i ripetuti episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti lungo la strada che conduce al Convento di Orsoleo, uno dei luoghi più significativi dal punto di vista storico, culturale e spirituale del territorio.

«Esprimo la mia più ferma condanna  dichiara il primo cittadino  per comportamenti che rappresentano una grave forma di inciviltà. Si tratta di atti inaccettabili che offendono il decoro del nostro territorio, deturpano lambiente e mortificano limmagine della comunità di SantArcangelo».

Secondo il sindaco, luoghi di così alto valore simbolico e identitario dovrebbero essere protetti e rispettati, non trasformati in discariche abusive da chi dimostra una totale mancanza di senso civico e di rispetto per il bene comune. «Labbandono dei rifiuti  sottolinea La Grotta  non è solo una questione estetica, ma un problema ambientale, sanitario e morale che ricade sullintera collettività».

Il primo cittadino tiene a precisare che questi gesti non rispecchiano il vero volto della comunità santarcangiolese, composta in gran parte da cittadini responsabili che ogni giorno si impegnano per la tutela e la valorizzazione del territorio.

Da qui lappello diretto alla collaborazione: «Mi auguro che chi sa e chi ha visto inizi a denunciare tali comportamenti, affinché i trasgressori possano essere individuati e puniti. Il rispetto dei luoghi e dellambiente è un dovere civico che non può e non deve essere delegato esclusivamente alle istituzioni».

Un messaggio chiaro e deciso, con cui lamministrazione comunale ribadisce la linea della tolleranza zero contro labbandono dei rifiuti e richiama tutti a una maggiore responsabilità verso il patrimonio naturale e culturale di SantArcangelo.



