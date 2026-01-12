-->
Basilicata. Cupparo: formazione mirata e innovazione
12/01/2026
|Anche il primo il Borsino 2026 delle Professioni del Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere) conferma che in Basilicata il 46,1 per cento delle assunzioni nel primo trimestre 2026 (3870 unità) è di difficile reperibilità e che i profili più difficili da reperire sono, tra le figure intellettuali e scientifiche, gli analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni e gli ingegneri; tra i profili tecnici, i tecnici sanitari, i tecnici della gestione dei processi produttivi e i tecnici dellingegneria; tra gli operai specializzati, i rifinitori edili, i meccanici e manutentori e i fabbri e costruttori di utensili. Per venire incontro alla domanda delle nostre aziende e per adeguare la formazione dei nostri giovani alle nuove occupazioni la Giunta ha approvato il PIANO TERRITORIALE TRIENNALE (PTT) per lIstruzione Tecnologica Superiore (ITS), per lofferta formativa dellIstruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Duale e per lIstruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in Duale triennio 2026/2029. Così lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che aggiunge: La Regione ritiene strategico promuovere, sviluppare e consolidare sul proprio territorio il Sistema degli ITS Academy con percorsi di Formazione Tecnologica Superiore che rendano fortemente attrattivo e competitivo il sistema, agendo sul miglioramento costante dei processi di funzionamento e puntando alla realizzazione di esiti occupazionali che dimostrino la convenienza di tale sistema per la formazione dei giovani e per le esigenze delle imprese. Per sviluppare tale propensione non si dovranno disperdere, ma patrimonializzare e valorizzare anche le esperienze formative ITS Academy già realizzate, così come, contestualmente, si dovrà definire unofferta che, in base ad efficaci approfondimenti orientativi, in ingresso ed in uscita, e grazie ad azioni di accompagnamento e placement dei giovani a conclusione dei percorsi, sappia rispondere efficacemente alle richieste sia del Mercato del Lavoro e del suo adattamento alla globalizzazione ed internazionalizzazione, sia al concreto fabbisogno del Sistema delle Imprese che necessitano oggi, più del passato, di Tecnologici Superiori che possano offrire conoscenze, competenze, esperienze formative pratiche, approfondite e mirate, ed una buona disposizione alla immediata applicazione di capacità operative ed esecutive, una volta inseriti nei circuiti lavorativi aziendali.
Secondo il Rapporto Excelsior afferente lo scenario previsivo sui fabbisogni occupazionali, professionali e formativi delleconomia italiana nel medio termine, cioè per lorizzonte temporale del quinquennio 2025- 2029 per la Regione Basilicata si prevede un fabbisogno occupazionale in uno scenario positivo di oltre 22mila occupati nel quinquennio, con una quota rilevante della domanda destinata a dirigenti, specialisti e tecnici (circa il 45% del totale); circa il 37% sarà rappresentato da impiegati e professioni commerciali e dei servizi e il 15% da operai specializzati e conduttori di impianti. La domanda di formazione terziaria (Università, ITS Academy) peserà per il 47,2% sul fabbisogno totale regionale, mentre quella di formazione secondaria per il 46,5% di cui il 18,9 % con Qualifica di formazione o diploma professionale (IeFP). In particolare, nellistruzione terziaria sarà elevato il fabbisogno di persone con un titolo in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e si prevede che esso potrebbe arrivare a superare del 25% il numero di giovani in possesso di questo tipo di formazione che faranno ingresso nel mercato del lavoro, portando quindi a un mismatch rilevante tra domanda e offerta di lavoro.
La Regione aggiunge Cupparo riconferma limportanza degli ITS Academy nellambito delle aree tecnologiche dellEnergia, della Meccatronica, dellAgroalimentare e del Turismo ( Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali per il turismo). Per ampliare la gamma delle opportunità formative e sostenere i settori a maggiore rilevanza tecnologica, si dispone lattivazione di n. 2 percorsi di ITS: 1) Area tecnologica Tecnologia dellinformazione, della comunicazione e dei dati Il percorso è orientato al consolidamento delle competenze in cibersicurezza, sicurezza informatica e comunicazioni digitali sicure. E finalizzato alla preparazione di profili tecnici capaci di operare nei servizi di gestione delle minacce informatiche, nelle attività di monitoraggio, prevenzione e scrutinio tecnologico, contribuendo ai processi di digitalizzazione e alla tutela delle infrastrutture critiche del Paese. 2) Area tecnologica Chimica e nuove tecnologie della vita Il percorso interessa il settore delle biotecnologie e delle applicazioni scientifiche alle scienze della vita, includendo nano-biotecnologie, biochimica e tecnologie biomedicali. Esso mira a formare figure specialistiche in grado di operare nella trasformazione di materiali viventi o non viventi e nella produzione di soluzioni innovative per lambito sanitario e industriale. Fondamentale il ruolo che svolgeranno anche i percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e i percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico Professionale) nel formare figure professionali che opereranno nei settori economici strategici della Regione Basilicata coinvolgendo trasversalmente anche il settore dellArtigianato. E volontà della Regione Basilicata puntare e sollecitare, in modo trasversale ed intersecante, tutte le Aree indicate, al fine di incrementare le risorse e implementare la cosiddetta Digitalizzazione In ciascuno dei settori, individuati come strategici nella programmazione di sviluppo regionale, attraverso le analisi di contesto e la lettura dei fabbisogni professionali, sia che ci si riferisca alle medie imprese e sia alle piccole imprese artigiane che si collocano diffusamente e radicatamene tra i diversi settori economici regionali, risulta chiaro che la domanda di lavoro richieda alti profili professionali con competenze ed abilità specifiche, in grado di sviluppare, nel breve periodo, progetti complessi, che facciano uso di know-how e tecnologie innovative. Gli ITS Accademy svolgeranno un ruolo fondamentale di propulsione delle competenze specialistiche e innovative garantendo la specializzazione di diplomati con superiori competenze spendibili, a fine percorso formativo, direttamente ed immediatamente nei diversi ambiti lavorativi e di impresa specifici. Per questi motivi, nellambito della ridefinizione del sistema di Istruzione Tecnologica Superiore e della realizzazione delle Offerte formative terziaria professionalizzanti, la Regione conclude Cupparo punterà a consolidare il sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) proprio nelle quattro aree tecnologiche, considerandole strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.
|
