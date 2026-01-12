-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Mobilità sanitaria: dati, contesto e azioni
12/01/2026
|I dati sulla mobilità sanitaria che emergono dalle più recenti analisi nazionali e dal dibattito pubblico non possono e non devono essere elusi. La Basilicata, come molte altre regioni del Mezzogiorno, registra un saldo negativo legato alla mobilità passiva: cittadini che scelgono o sono indotti a curarsi fuori regione, con un impatto economico e sociale rilevante. Si tratta di un dato reale e strutturale, che va riconosciuto con responsabilità istituzionale e collocato nel corretto contesto. La mobilità sanitaria non è unanomalia lucana né un fenomeno recente ma una dinamica nazionale consolidata, che interessa in particolare il Sud Italia e riflette differenze storiche nellofferta, nellorganizzazione, nelle dotazioni tecnologiche e nei tempi di risposta dei sistemi sanitari regionali.
In questo quadro, la Regione Basilicata sta affrontando il tema con determinazione, assumendo la mobilità passiva come un indicatore di criticità ma anche come uno strumento di governo utile a orientare le scelte programmatiche. Proprio per questo, da tempo sono state avviate azioni mirate a contenerne gli effetti e a rafforzare progressivamente il sistema sanitario regionale. I dati più recenti mostrano i primi segnali di miglioramento. Nel 2024 il saldo complessivo della mobilità registra un recupero di oltre 1 milione di euro rispetto al 2023: incremento della mobilità attiva di 2,37 milioni di euro a fronte di un aumento della mobilità passiva pari a circa 1,3 milioni di euro. Un dato che indica una capacità crescente del sistema sanitario lucano di attrarre prestazioni e trattenere valore. Di fatti, lincremento della mobilità passiva registrato nel biennio 20222023 va letto anche come effetto fisiologico della fase post-Covid, che ha determinato un aumento complessivo di oltre 22 milioni di euro. Dal 2024 si osserva invece uninversione di tendenza: le misure di contenimento avviate, insieme al rafforzamento della mobilità attiva, stanno producendo risultati concreti e rappresentano un importante segnale di tenuta del sistema sanitario lucano.
Un elemento importante ai fini del contenimento della mobilità passiva è inoltre, rappresentato dalla recente sottoscrizione dellaccordo di cooperazione sanitaria con la Regione Puglia, valido per il periodo 20252028, che disciplina in modo strutturato la mobilità interregionale per lassistenza ospedaliera e specialistica, definendo regole chiare in termini di appropriatezza, volumi e sostenibilità economica. Lobiettivo è governare i flussi, evitando fenomeni non controllati e garantendo trasparenza nei rapporti tra sistemi sanitari. Parallelamente, la Regione è intervenuta sul fronte della produzione, destinando risorse aggiuntive per incrementare i volumi di prestazioni, anche attraverso il coinvolgimento del privato accreditato e contrattualizzato e per sostenere lattività delle aziende sanitarie pubbliche. Sono inoltre in corso investimenti per il rafforzamento strutturale della capacità diagnostica e assistenziale, con lammodernamento delle dotazioni tecnologiche e delle infrastrutture e una nuova programmazione dei fabbisogni di personale, attraverso piani assunzionali pluriennali orientati a rafforzare stabilmente gli organici. Queste azioni confluiscono nella nuova programmazione sanitaria regionale, che guarda al 2026 come a una fase di consolidamento, basata su dati, priorità e sostenibilità. Lobiettivo è migliorare la qualità dellassistenza per i cittadini lucani e ridurre, nel tempo, le cause della mobilità fuori regione. È quanto dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/01/2026 - Pisticci conquista il ''quadripremio'' del turismo: quattro riconoscimenti nazionali per qualità e sostenibilità
Un traguardo di grande prestigio per Pisticci, che entra nel ristretto gruppo dei soli cinque Comuni italiani capaci di ottenere contemporaneamente quattro tra i principali riconoscimenti nazionali per la qualità turistica e territoriale. Ad annunciarlo sui social è il sinda...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Basilicata. Cupparo: formazione mirata e innovazione
Anche il primo il Borsino 2026 delle Professioni del Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere) conferma che in Basilicata il 46,1 per cento delle assunzioni nel primo trimestre 2026 (3870 unità) è di difficile reperibilità e che i profili più difficili da r...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Basilicata. Mobilità sanitaria: dati, contesto e azioni
I dati sulla mobilità sanitaria che emergono dalle più recenti analisi nazionali e dal dibattito pubblico non possono e non devono essere elusi. La Basilicata, come molte altre regioni del Mezzogiorno, registra un saldo negativo legato alla mobilità passiva: ...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Compensazione ambientale lungo il fiume Basento: messe a dimora 120 nuove piante
Nella passata settimana la Struttura Commissariale guidata dallavv. Gianmarco Blasi ha coordinato un significativo intervento di compensazione ambientale lungo il fiume Basento, che ha portato alla messa a dimora di 120 nuove piante allinterno dello stesso b...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Sanità, Lacorazza: cresce la mobilità remissiva, altro che inversione di tendenza
Il Capogruppo del PD: Secondo Gimbe, in Basilicata si è registrato nel 2024 il peggior incremento nazionale di coloro che hanno rinunciato alle cure e sono 130 i milioni pagati dalla Regione per curarsi fuori
Forse va coniato un neologismo per commen...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Elezioni provinciali di Matera, Giordano (FdI): ''Risultato storico, ora cambia il passo della politica provinciale''
Il Presidente Provinciale di Fratelli dItalia, Michele Giordano, esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito dalla lista Insieme per la Provincia di Matera, che ha portato allelezione di ben tre consiglieri provinciali della lista di Fratelli ...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Basilicata. Stellantis e filiera del mobile imbottito: opposizione presenta risoluzioni in Consiglio
I gruppi di opposizione nel Consiglio regionale della Basilicata, dopo il dibattito consiliare tenutosi venerdi scorso sui temi della crisi di Stellantis e dellindotto dellautomotive e sul rilancio del polo del mobile imbottito di Matera, illustrano il testo...-->continua
|
|