Il Capogruppo del PD: Secondo Gimbe, in Basilicata si è registrato nel 2024 il peggior incremento nazionale di coloro che hanno rinunciato alle cure e sono 130 i milioni pagati dalla Regione per curarsi fuori



Forse va coniato un neologismo per commentare la dichiarazione dellassessore Latronico sul saldo della mobilità sanitaria, il cui punto di osservazione non può essere filtrato con un più, dato positivo comunque, di due milioni di euro sulla mobilità attiva a fronte di circa 130 milioni di euro, in aumento, pagati dalla Regione per coloro che si curano fuori. Con un Così fan tutti potremmo riassumere, se volessimo ironizzare, la lettura dei dati dellassessore Latronico. Lo dichiara il capogruppo del PD, Piero Lacorazza, che aggiunge:

Ma riportiamo parte della sua dichiarazione:

 Dal 2024 si osserva invece uninversione di tendenza: le misure di contenimento avviate, insieme al rafforzamento della mobilità attiva, stanno producendo risultati concreti e rappresentano un importante segnale di tenuta del sistema sanitario lucano  Secondo Gimbe, in Basilicata si è registrato nel 2024 il peggior incremento nazionale di coloro che hanno rinunciato alle cure: siamo passati da circa 36.000 del 2023 a circa 60.000 del 2024.

Quindi  conclude Lacorazza  siamo a una forma di mobilità che potremmo definire remissiva, un neologismo che indica unazione di rinuncia. A fronte di 60.000 lucane e lucani che nel 2024 hanno rinunciato alle cure e circa 130 milioni di euro pagati dalla Regione per coloro che si curano fuori, si può parlare di inversione di tendenza senza tener presente il contesto della mobilità remissiva?