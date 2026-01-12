-->
|Sanità, Lacorazza: cresce la mobilità remissiva, altro che inversione di tendenza
12/01/2026
|Il Capogruppo del PD: Secondo Gimbe, in Basilicata si è registrato nel 2024 il peggior incremento nazionale di coloro che hanno rinunciato alle cure e sono 130 i milioni pagati dalla Regione per curarsi fuori
Forse va coniato un neologismo per commentare la dichiarazione dellassessore Latronico sul saldo della mobilità sanitaria, il cui punto di osservazione non può essere filtrato con un più, dato positivo comunque, di due milioni di euro sulla mobilità attiva a fronte di circa 130 milioni di euro, in aumento, pagati dalla Regione per coloro che si curano fuori. Con un Così fan tutti potremmo riassumere, se volessimo ironizzare, la lettura dei dati dellassessore Latronico. Lo dichiara il capogruppo del PD, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Ma riportiamo parte della sua dichiarazione:
Dal 2024 si osserva invece uninversione di tendenza: le misure di contenimento avviate, insieme al rafforzamento della mobilità attiva, stanno producendo risultati concreti e rappresentano un importante segnale di tenuta del sistema sanitario lucano
Secondo Gimbe, in Basilicata si è registrato nel 2024 il peggior incremento nazionale di coloro che hanno rinunciato alle cure: siamo passati da circa 36.000 del 2023 a circa 60.000 del 2024.
Quindi conclude Lacorazza siamo a una forma di mobilità che potremmo definire remissiva, un neologismo che indica unazione di rinuncia. A fronte di 60.000 lucane e lucani che nel 2024 hanno rinunciato alle cure e circa 130 milioni di euro pagati dalla Regione per coloro che si curano fuori, si può parlare di inversione di tendenza senza tener presente il contesto della mobilità remissiva?
