Basilicata. Stellantis e filiera del mobile imbottito: opposizione presenta risoluzioni in Consiglio

12/01/2026

I gruppi di opposizione nel Consiglio regionale della Basilicata, dopo il dibattito consiliare tenutosi venerdi scorso sui temi della crisi di Stellantis e dellindotto dellautomotive e sul rilancio del polo del mobile imbottito di Matera, illustrano il testo delle risoluzioni che saranno messe in votazione nella prossima seduta dellAssemblea.
Si tratta di un atto politico che nasce dalla richiesta di convocazione del Consiglio regionale avanzata dagli stessi gruppi di minoranza, con lobiettivo di riportare al centro del dibattito istituzionale le grandi questioni produttive e occupazionali della Basilicata, oggi segnate da incertezza, ritardi e da una preoccupante carenza di visione strategica da parte del Governo regionale.
La prima risoluzione affronta in modo puntuale la crisi del comparto automotive, le prospettive dello stabilimento Stellantis di Melfi e dellintero indotto, nonché la necessità di un piano straordinario; laltra risoluzione prevede il rilancio strategico della filiera del mobile imbottito dellarea di Matera, settore storico che continua a rappresentare un presidio fondamentale di lavoro, competenze e identità produttiva per il territorio.
I contenuti saranno illustrati e discussi domani mattina a Matera, alle ore 9e30 presso lazienda Egoitaliano nella zona industriale de La Martella, e a seguire alle ore 12 a Melfi  zona industriale San Nicola - presso i presidi dei lavoratori della Tiberina e della PNC, e mercoledì pomeriggio nel corso della riunione del Comitato Direttivo di Confapi Matera  settore mobile imbottito - con imprese, rappresentanze sociali e associazioni di categoria.
Con queste risoluzioni  dichiarano i gruppi di minoranza  intendiamo offrire al Consiglio regionale e alla Basilicata una piattaforma chiara di impegni e indirizzi concreti. Non bastano annunci o rassicurazioni di facciata: servono scelte politiche, un confronto vero con i territori e una strategia regionale capace di accompagnare le transizioni industriali in atto, tutelando occupazione e futuro produttivo.
È necessario che il Consiglio regionale si esprima con atti formali e assuma una posizione chiara su questioni che incidono in modo diretto sul destino economico e sociale della Basilicata. In questo senso, come gruppi di minoranza, abbiamo dato la nostra piena disponibilità a non lasciare solo il governo regionale, pur avendo più volte evidenziato i limiti di un approccio che finora si è dimostrato insufficiente.
Riteniamo infatti che solo attraverso unassunzione di responsabilità collettiva, fondata sullunità politica, sociale e imprenditoriale, sia possibile rafforzare il peso della Basilicata nei confronti dei grandi attori industriali e del Governo nazionale, e costruire risposte credibili per il futuro della nostra regione.
La discussione in Consiglio regionale rappresenterà un passaggio decisivo per misurare il grado di responsabilità e di consapevolezza di tutte le forze politiche rispetto a una crisi che non può più essere affrontata con il rinvio o con soluzioni emergenziali.
Potenza, 12 gennaio 2026



