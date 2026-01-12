-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Stellantis e filiera del mobile imbottito: opposizione presenta risoluzioni in Consiglio
12/01/2026
|I gruppi di opposizione nel Consiglio regionale della Basilicata, dopo il dibattito consiliare tenutosi venerdi scorso sui temi della crisi di Stellantis e dellindotto dellautomotive e sul rilancio del polo del mobile imbottito di Matera, illustrano il testo delle risoluzioni che saranno messe in votazione nella prossima seduta dellAssemblea.
Si tratta di un atto politico che nasce dalla richiesta di convocazione del Consiglio regionale avanzata dagli stessi gruppi di minoranza, con lobiettivo di riportare al centro del dibattito istituzionale le grandi questioni produttive e occupazionali della Basilicata, oggi segnate da incertezza, ritardi e da una preoccupante carenza di visione strategica da parte del Governo regionale.
La prima risoluzione affronta in modo puntuale la crisi del comparto automotive, le prospettive dello stabilimento Stellantis di Melfi e dellintero indotto, nonché la necessità di un piano straordinario; laltra risoluzione prevede il rilancio strategico della filiera del mobile imbottito dellarea di Matera, settore storico che continua a rappresentare un presidio fondamentale di lavoro, competenze e identità produttiva per il territorio.
I contenuti saranno illustrati e discussi domani mattina a Matera, alle ore 9e30 presso lazienda Egoitaliano nella zona industriale de La Martella, e a seguire alle ore 12 a Melfi zona industriale San Nicola - presso i presidi dei lavoratori della Tiberina e della PNC, e mercoledì pomeriggio nel corso della riunione del Comitato Direttivo di Confapi Matera settore mobile imbottito - con imprese, rappresentanze sociali e associazioni di categoria.
Con queste risoluzioni dichiarano i gruppi di minoranza intendiamo offrire al Consiglio regionale e alla Basilicata una piattaforma chiara di impegni e indirizzi concreti. Non bastano annunci o rassicurazioni di facciata: servono scelte politiche, un confronto vero con i territori e una strategia regionale capace di accompagnare le transizioni industriali in atto, tutelando occupazione e futuro produttivo.
È necessario che il Consiglio regionale si esprima con atti formali e assuma una posizione chiara su questioni che incidono in modo diretto sul destino economico e sociale della Basilicata. In questo senso, come gruppi di minoranza, abbiamo dato la nostra piena disponibilità a non lasciare solo il governo regionale, pur avendo più volte evidenziato i limiti di un approccio che finora si è dimostrato insufficiente.
Riteniamo infatti che solo attraverso unassunzione di responsabilità collettiva, fondata sullunità politica, sociale e imprenditoriale, sia possibile rafforzare il peso della Basilicata nei confronti dei grandi attori industriali e del Governo nazionale, e costruire risposte credibili per il futuro della nostra regione.
La discussione in Consiglio regionale rappresenterà un passaggio decisivo per misurare il grado di responsabilità e di consapevolezza di tutte le forze politiche rispetto a una crisi che non può più essere affrontata con il rinvio o con soluzioni emergenziali.
Potenza, 12 gennaio 2026
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/01/2026 - Pisticci conquista il ''quadripremio'' del turismo: quattro riconoscimenti nazionali per qualità e sostenibilità
Un traguardo di grande prestigio per Pisticci, che entra nel ristretto gruppo dei soli cinque Comuni italiani capaci di ottenere contemporaneamente quattro tra i principali riconoscimenti nazionali per la qualità turistica e territoriale. Ad annunciarlo sui social è il sinda...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Basilicata. Cupparo: formazione mirata e innovazione
Anche il primo il Borsino 2026 delle Professioni del Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere) conferma che in Basilicata il 46,1 per cento delle assunzioni nel primo trimestre 2026 (3870 unità) è di difficile reperibilità e che i profili più difficili da r...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Basilicata. Mobilità sanitaria: dati, contesto e azioni
I dati sulla mobilità sanitaria che emergono dalle più recenti analisi nazionali e dal dibattito pubblico non possono e non devono essere elusi. La Basilicata, come molte altre regioni del Mezzogiorno, registra un saldo negativo legato alla mobilità passiva: ...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Compensazione ambientale lungo il fiume Basento: messe a dimora 120 nuove piante
Nella passata settimana la Struttura Commissariale guidata dallavv. Gianmarco Blasi ha coordinato un significativo intervento di compensazione ambientale lungo il fiume Basento, che ha portato alla messa a dimora di 120 nuove piante allinterno dello stesso b...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Sanità, Lacorazza: cresce la mobilità remissiva, altro che inversione di tendenza
Il Capogruppo del PD: Secondo Gimbe, in Basilicata si è registrato nel 2024 il peggior incremento nazionale di coloro che hanno rinunciato alle cure e sono 130 i milioni pagati dalla Regione per curarsi fuori
Forse va coniato un neologismo per commen...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Elezioni provinciali di Matera, Giordano (FdI): ''Risultato storico, ora cambia il passo della politica provinciale''
Il Presidente Provinciale di Fratelli dItalia, Michele Giordano, esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito dalla lista Insieme per la Provincia di Matera, che ha portato allelezione di ben tre consiglieri provinciali della lista di Fratelli ...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Basilicata. Stellantis e filiera del mobile imbottito: opposizione presenta risoluzioni in Consiglio
I gruppi di opposizione nel Consiglio regionale della Basilicata, dopo il dibattito consiliare tenutosi venerdi scorso sui temi della crisi di Stellantis e dellindotto dellautomotive e sul rilancio del polo del mobile imbottito di Matera, illustrano il testo...-->continua
|
|