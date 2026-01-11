Unazione del genere è un avvertimento ed un segnale. Chi si rivolge a chi? Cosa cè effettivamente in gioco? Quale nascosta partita criminale si sta consumando? Sono questi gli interrogativi che don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione Nazionale Antiusura Interesse Uomo, ha sollevato riguardo all'incendio di un mezzo nel cantiere dell'ex Palazzetto Coni a Potenza.

Lo ringraziamo, perché ancora una volta sollecita tutti noi ad essere sentinelle contro le mafie e la corruzione, che sono poi due facce della stessa medaglia, fatta di intrecci perversi tra criminalità e colletti bianchi.

Ha ragione don Marcello nel ritenere che questo episodio rimandi alla punta di un iceberg, che pone altri interrogativi sulle connessioni tra sistemi criminali vecchi e nuovi in Basilicata e sulle loro relazioni con la ndrangheta, in particolare.

Cè qualcosa che si muove, come sempre nel sommerso, e che di tanto in tanto riemerge, lasciando intravedere anche connessioni sempre più pericolose tra leconomia legale (almeno in apparenza) e quella illegale.

Sullo sfondo di questultimo episodio, il quadro messo in luce dallinchiesta giornalistica affidopoli o le stesse vicende, oggetto di ricorsi amministrativi, riguardanti alcuni appalti recenti, tra cui proprio quello del Palazzetto CONI, impongono una lettura profonda del contesto e scelte, individuali e collettive, per essere qualcosa in più che semplici sentinelle.

Don Luigi Ciotti, di recente, ha lanciato a tutti noi una provocazione forte: basta parlare di mafia, bisogna parlare di mafiosità. Ciò significa porre attenzione a quellinsieme di comportamenti entro i quali trovano terreno fertile i fenomeni di corruzione e le mafie.

Questo coinvolge davvero tutte e tutti nel ricostruire un tessuto nel quale la difesa dei diritti e della giustizia sociale, prima ancora che della legalità, sia un impegno quotidiano, che non ammette alibi o giustificazioni di comodo.

Abbiamo consapevolezza che questo lavoro debba essere condotto giorno dopo giorno, creando reti, relazioni a volte difficili, che ci facciano avanzare come comunità di cittadini liberi, comunità che educa comunità.

È tempo davvero di costruire quel noi, a cui da sempre, ostinatamente, ci richiama don Luigi Ciotti, quel di più di responsabilità e di impegno, perché non ci debbano più essere voci che predicano nel deserto o, forse peggio, comunità pavide che si nascondono dietro comodi applausi.



Coordinamento LIBERA Basilicata