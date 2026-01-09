Massima vicinanza agli studenti e alle loro famiglie.



Lha espressa il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, in merito alle segnalazioni degli studenti riguardo ai disagi nel servizio di trasporto scolastico sulla tratta Nova SiriScanzano JonicoMontalbano Jonico.



La Provincia di Matera è pienamente dalla parte degli studenti - ha dichiarato Mancini -. Comprendiamo e condividiamo la loro frustrazione: nessun minorenne dovrebbe essere costretto ad attendere oltre 45 minuti al freddo per poter rientrare a casa. È una situazione che non può essere più accettata



Detto questo, Mancini ha tuttavia precisato quello che rimane un punto fondamentale: La Provincia non ha competenza diretta sullorganizzazione del trasporto pubblico locale per intervenire autonomamente. Il servizio è programmato e finanziato dalla Regione Basilicata, che è lunico ente in grado di modificare tratte, orari e convenzioni con i gestori. LEnte da me presieduto ha già fatto tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità istituzionali segnalando più volte le criticità agli uffici regionali competenti e continueremo a farlo. A conferma, segnalo che proprio oggi gli uffici della Provincia hanno scritto alla Regione in merito ad unaltra tratta, la Rotondella-Nova Siri-Policoro, per la quale il Cotrab ha chiesto alla stessa Regione se il potenziamento della corsa, previsto fino al 23 dicembre, debba proseguire o meno.



Da qui, dunque, lappello diretto all'Ente regionale: Chiediamo con forza alla Regione di ascoltare le richieste degli studenti e delle loro famiglie e di attivarsi immediatamente per una soluzione stabile e dignitosa. Le proposte avanzate dai ragazzi, come lutilizzo della corsa SITA delle 14.10, meritano attenzione e valutazioni concrete.



Saremo sempre al fianco degli studenti e continueremo a sostenere le loro istanze, sollecitando chi ha la responsabilità e gli strumenti per intervenire. I nostri giovani meritano rispetto, sicurezza e un servizio di trasporto adeguato.