9/01/2026
|Massima vicinanza agli studenti e alle loro famiglie.
Lha espressa il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, in merito alle segnalazioni degli studenti riguardo ai disagi nel servizio di trasporto scolastico sulla tratta Nova SiriScanzano JonicoMontalbano Jonico.
La Provincia di Matera è pienamente dalla parte degli studenti - ha dichiarato Mancini -. Comprendiamo e condividiamo la loro frustrazione: nessun minorenne dovrebbe essere costretto ad attendere oltre 45 minuti al freddo per poter rientrare a casa. È una situazione che non può essere più accettata
Detto questo, Mancini ha tuttavia precisato quello che rimane un punto fondamentale: La Provincia non ha competenza diretta sullorganizzazione del trasporto pubblico locale per intervenire autonomamente. Il servizio è programmato e finanziato dalla Regione Basilicata, che è lunico ente in grado di modificare tratte, orari e convenzioni con i gestori. LEnte da me presieduto ha già fatto tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità istituzionali segnalando più volte le criticità agli uffici regionali competenti e continueremo a farlo. A conferma, segnalo che proprio oggi gli uffici della Provincia hanno scritto alla Regione in merito ad unaltra tratta, la Rotondella-Nova Siri-Policoro, per la quale il Cotrab ha chiesto alla stessa Regione se il potenziamento della corsa, previsto fino al 23 dicembre, debba proseguire o meno.
Da qui, dunque, lappello diretto all'Ente regionale: Chiediamo con forza alla Regione di ascoltare le richieste degli studenti e delle loro famiglie e di attivarsi immediatamente per una soluzione stabile e dignitosa. Le proposte avanzate dai ragazzi, come lutilizzo della corsa SITA delle 14.10, meritano attenzione e valutazioni concrete.
Saremo sempre al fianco degli studenti e continueremo a sostenere le loro istanze, sollecitando chi ha la responsabilità e gli strumenti per intervenire. I nostri giovani meritano rispetto, sicurezza e un servizio di trasporto adeguato.
