|De Grazia (Confsal): al Consiglio regionale di Basilicata prevale solo lo scontro tra sinistra e destra
9/01/2026
|Il Consiglio regionale di oggi certifica, ancora una volta, il fallimento della politica lucana. Un fallimento trasversale, che riguarda destra e sinistra, accomunate da anni di immobilismo, autoreferenzialità e incapacità di dare risposte concrete ai problemi reali della Basilicata, tranne poche eccezioni che credono in un Basilicata migliore. Mentre la regione affonda tra crisi industriali, lavoro precario e spopolamento, la politica continua a preoccuparsi soprattutto della propria sopravvivenza, retribuzioni, vitalizi e assetti di potere. Della Basilicata reale, dei lavoratori e delle imprese, si parla solo nei comunicati e nei consigli, mai nelle scelte strutturali. La Basilicata è ormai diventata terra di vertenze permanenti e di giovani costretti ad andare via. In questo quadro, latteggiamento del consigliere Chiorazzo è emblematico. Un atteggiamento che richiama quello di chi riconosce come legittimi solo due partiti, Fratelli dItalia e Partito Democratico, considerando tutto il resto politicamente irrilevante. Una visione riduttiva e pericolosa della rappresentanza, che si riflette inevitabilmente anche nel rapporto con il mondo sindacale. Non si tratta di una semplice dimenticanza quando, nei saluti istituzionali, vengono riconosciuti solo alcuni sindacati escludendone altri come la CONFSAL. È una scelta politica precisa, che riproduce un modello chiuso e autoreferenziale.
Diverso e apprezzabile, invece, latteggiamento del resto dei consiglieri che, per non sbagliare, nei loro interventi, hanno salutato genericamente tutti i sindacati, dimostrando rispetto istituzionale e consapevolezza del ruolo pluralista della rappresentanza sociale. Un atteggiamento che dovrebbe essere la regola e non leccezione. Si continua così a costruire una rappresentanza a senso unico, funzionale a un sistema politico-sindacale che si autoalimenta ed esclude le voci autonome e competenti.
Oggi si parla di soluzioni quando i danni sono già evidenti, ma la verità è che la politica lucana non ha perso una battaglia, ha perso la guerra dello sviluppo, del lavoro e della credibilità. E mentre la Basilicata e lItalia continuano a vivere questa drammatica distanza tra politica e mondo reale, il Paese sta perdendo la sfida industriale su settori strategici come lautomotive, lelettronica, la siderurgia e la chimica. Settori fondamentali per linnovazione, loccupazione e la competitività internazionale, che rischiano di scivolare nelle mani di altri Paesi se non si interviene subito con scelte concrete e coraggiose. Questa non è una commedia passeggera, ma una farsa che dura da oltre cinquantanni e che continua a essere pagata dai lavoratori, dai giovani e dai territori.
