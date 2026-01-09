-->

Crisi industriali, Chiorazzo (BCC): ''Serve una svolta su lavoro e politiche industriali''

9/01/2026

Il Consiglio regionale non può continuare a rincorrere le emergenze. Le crisi industriali che attraversano la Basilicata impongono una scelta politica chiara, che rimetta al centro il lavoro, la dignità delle persone e il futuro produttivo della regione.

È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, a conclusione del suo intervento nella seduta consiliare straordinaria dedicata alla crisi del distretto del mobile imbottito e a quella del comparto automotive, Stellantis e indotto.

Nel suo intervento, Chiorazzo ha sottolineato come la seduta odierna sia stata convocata a seguito della richiesta delle opposizioni, richiamando la distanza crescente tra le scelte della politica e la condizione reale vissuta da lavoratrici e lavoratori lucani.

Mentre pochi giorni prima di Natale la maggioranza di centro destra si è concessa privilegi con il ripristino dei vitalizi, oggi in Basilicata ci sono famiglie e lavoratori che non sanno se manterranno il proprio posto di lavoro o se riusciranno a trovarne uno nuovo. Oggi il Consiglio regionale discute di crisi industriali mentre fuori dallAula ci sono lavoratori in presidio. È un segnale che non può essere ignorato e che chiama tutti a unassunzione di responsabilità.

Il Presidente Bardi - ha continuato Chiorazzo - era assente oggi, così come era assente nella seduta in cui la sua maggioranza ha approvato il ripristino dei vitalizi. È unassenza che pesa, perché riguarda le due questioni più rilevanti per la credibilità delle istituzioni regionali, i privilegi della politica e le crisi industriali che colpiscono il lavoro. Anche le assenze, in certi momenti, rappresentano una questione di etica ed estetica pubblica.

Sulla crisi del distretto del mobile imbottito, Chiorazzo ha ribadito la necessità di un cambio di passo nelle politiche industriali regionali.

Serve istituire e rendere operativo il Distretto interregionale Murgiano del mobile imbottito, con il pieno coinvolgimento delle Regioni Basilicata e Puglia. Va sostenuto un territorio prima ancora delle singole aziende, perché crediamo che esista ancora uno spazio reale per il manifatturiero Made in Italy. Chiorazzo ha inoltre chiesto allAssessore regionale allo Sviluppo economico di avviare immediatamente un coordinamento con la Regione Puglia, evidenziando come il distretto interregionale sia indispensabile per aumentare la massa critica del comparto e rafforzarne il ruolo di interlocutore diretto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per quanto riguarda la crisi di Stellantis e dellindotto automotive, il Vice Presidente ha richiamato i dati allarmanti contenuti, da ultimo, nel rapporto della Fim Cisl, che certificano il 2025 come lanno con il livello produttivo più basso nella storia dello stabilimento di Melfi.

Una crisi che non può essere letta come un semplice effetto della transizione energetica, ma che chiama in causa responsabilità precise di Stellantis, del Governo nazionale, dellUnione Europea e anche della Regione Basilicata.

In chiusura, Chiorazzo ha ribadito la proposta di aprire una piattaforma regionale per il lavoro, con un confronto permanente tra Governo regionale e parti sociali, e di istituire una task force regionale per loccupazione, sul modello di quelle già attivate in passato.

Le crisi industriali - ha concluso Chiorazzo - non si governano con annunci o incontri episodici. Serve una strategia regionale vera, capace di tenere insieme transizione, coesione sociale e sviluppo. Su questo terreno continueremo a incalzare la Giunta, perché la Basilicata non può permettersi di restare senza una visione.



