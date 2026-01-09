-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Pericolo crolli dal viadotto, chiuso d'urgenza ponte a Potenza

9/01/2026

E'stato chiuso al transito veicolare e pedonale, il ponte di via Grippo a Potenza. La decisione, per ragioni di sicurezza, è dovuta al pericolo di caduta dei conci in pietra della chiave di volta della struttura, che sovrasta la ferrovia.

Sul posto i Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Vigili Urbani.

TGR Basilicata



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
9/01/2026 - Matera, incontro con le associazioni: sicurezza di spettacoli e intrattenimento

La sicurezza delle persone è una responsabilità condivisa che deve coinvolgere istituzioni, esercenti, cittadini e famiglie. E alla luce dei recenti fatti di cronaca, che hanno richiamato lattenzione sullimportanza della prevenzione nei luoghi aperti al pubblico, lAmminis...-->continua
9/01/2026 - Disagi trasporto scolastico nel Metapontino, Mancini: ''Vicini agli studenti''

Massima vicinanza agli studenti e alle loro famiglie.

Lha espressa il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, in merito alle segnalazioni degli studenti riguardo ai disagi nel servizio di trasporto scolastico sulla tratta Nova Siri...-->continua
9/01/2026 - De Grazia (Confsal): al Consiglio regionale di Basilicata prevale solo lo scontro tra sinistra e destra

Il Consiglio regionale di oggi certifica, ancora una volta, il fallimento della politica lucana. Un fallimento trasversale, che riguarda destra e sinistra, accomunate da anni di immobilismo, autoreferenzialità e incapacità di dare risposte concrete ai problem...-->continua
9/01/2026 - Crisi industriali, Chiorazzo (BCC): ''Serve una svolta su lavoro e politiche industriali''

Il Consiglio regionale non può continuare a rincorrere le emergenze. Le crisi industriali che attraversano la Basilicata impongono una scelta politica chiara, che rimetta al centro il lavoro, la dignità delle persone e il futuro produttivo della regione. -->continua
9/01/2026 - Cupparo: automotive, fase di forte transizione

Il settore dellautomotive è oggi, probabilmente, uno dei luoghi in cui il cambiamento del nostro tempo si manifesta in modo più evidente e profondo. Non stiamo parlando di una semplice evoluzione tecnologica, ma di una trasformazione strutturale che investe ...-->continua
9/01/2026 - Pericolo crolli dal viadotto, chiuso d'urgenza ponte a Potenza

E'stato chiuso al transito veicolare e pedonale, il ponte di via Grippo a Potenza. La decisione, per ragioni di sicurezza, è dovuta al pericolo di caduta dei conci in pietra della chiave di volta della struttura, che sovrasta la ferrovia.

Sul posto i ...-->continua
9/01/2026 - Fragola Igp, Cicala: dal riconoscimento al mercato

«Con lapprovazione del Piano dei Controlli per la Fragola della Basilicata IGP entriamo finalmente nella fase più importante: quella operativa. Da oggi il marchio europeo diventa uno strumento concreto a disposizione dei produttori e delle filiere». Lo ha dic...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo