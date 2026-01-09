-->
9/01/2026
|«Con lapprovazione del Piano dei Controlli per la Fragola della Basilicata IGP entriamo finalmente nella fase più importante: quella operativa. Da oggi il marchio europeo diventa uno strumento concreto a disposizione dei produttori e delle filiere». Lo ha dichiarato Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, intervenendo allHotel Heraclea di Policoro in occasione della presentazione ufficiale del Piano dei Controlli della Fragola della Basilicata IGP, approvato con decreto ministeriale del 29 dicembre 2025. «Il riconoscimento IGP ha proseguito Cicala non è un punto di arrivo simbolico, ma un passaggio decisivo per consentire alle imprese agricole di competere sui mercati con uno strumento di tutela, qualità e valore aggiunto. Il Piano dei Controlli rende possibile la commercializzazione certificata e rafforza il ruolo delle Organizzazioni di Produttori nella costruzione di filiere più solide e riconoscibili».
Nel corso dellincontro, lAssessore ha sottolineato come il lavoro svolto a livello regionale si inserisca in un quadro più ampio di attenzione verso il settore primario. «Le recenti decisioni europee sulla Politica Agricola Comune rafforzano la centralità dellagricoltura e chiamano le Regioni a una responsabilità precisa: trasformare le scelte europee in risultati concreti sui territori. È su questo terreno che la Basilicata è già impegnata». «La Fragola della Basilicata IGP ha aggiunto rappresenta un volano di sviluppo integrato per larea metapontina e per lintera regione: crea valore economico, sostiene il reddito degli agricoltori, rafforza lidentità territoriale e apre nuove opportunità anche sul piano della promozione e del turismo enogastronomico». Cicala ha infine ricordato il lavoro svolto in sinergia con il Ministero dellAgricoltura, il Ministro Francesco Lollobrigida e con il Comitato Promotore, ringraziando tutti i soggetti coinvolti per la determinazione e la rapidità con cui è stato completato liter. «Lobiettivo ora ha concluso è accompagnare le imprese in questa fase, anche attraverso le misure del CSR 20232027, affinché il riconoscimento IGP si traduca in crescita reale, competitività e nuove opportunità sui mercati nazionali e internazionali».
archivio
|8/01/2026 - Lettieri-Trivigno (Europa Verde-AVS Basilicata): "Ripristino Permesso Aliano, un grave passo indietro"
Avs-Europa Verde esprime forte preoccupazione per il ripristino del permesso di ricerca di idrocarburi denominato Aliano, disposto con decreto ministeriale del 19 novembre 2025, che riapre alla possibilità di attività petrolifere nei territori dei comuni di ...-->continua
|8/01/2026 - Provincia di Potenza. Vice Presidente Pappalardo in ricordo di Sandro Berardone
"Nel giorno della ricorrenza della scomparsa di Sandro Berardone non posso non esprimere vicinanza e affetto alla sua famiglia, e in particolare alla sua amata sorella Enza.
Ho condiviso con Sandro, nello stesso gruppo politico, anni intensi alla Provincia...-->continua
|8/01/2026 - Forse avrei dovuto parlare.. Asprella (Senise) denuncia lemergenza medici''
Giovanni Asprella, medico di famiglia e assessore comunale alla sanità di Senise, si esprime in merito allincontro del 29 dicembre tra i sindaci dellarea Sud della Basilicata e la dirigenza sanitaria regionale. Di seguito la nota.
La convocazione d...-->continua
|8/01/2026 - Marcello Pittella ricorda Sandro Berardone nellanniversario scomparsa
Ricorre oggi l'anniversario della scomparsa di Sandro Berardone, uomo e amministratore di riconosciute qualità etiche e istituzionali. Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, nel ricordare la figura di Berardone.
...-->continua
|8/01/2026 - Contributi avviso pubblico Basilaureati
La Basilicata sceglie di investire sul talento e sulla stabilità lavorativa, trasformando le competenze accademiche in una risorsa strategica per lo sviluppo del territorio. Con lapprovazione degli esiti istruttori relativi allavviso pubblico Basilaureati ...-->continua
|8/01/2026 - ARSSAB: ''non si gioca sulla pelle degli anziani''
Il Presidente dellARSSAB (Associazione Regionale delle Strutture Socio Assistenziali della Basilicata),
Dott. Vincenzo Clemente, in riferimento alle ultime testimonianze raccolte a seguito di una lettera fatta pervenire ai parenti e agli ospiti delle stru...-->continua
