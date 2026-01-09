«Con lapprovazione del Piano dei Controlli per la Fragola della Basilicata IGP entriamo finalmente nella fase più importante: quella operativa. Da oggi il marchio europeo diventa uno strumento concreto a disposizione dei produttori e delle filiere». Lo ha dichiarato Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, intervenendo allHotel Heraclea di Policoro in occasione della presentazione ufficiale del Piano dei Controlli della Fragola della Basilicata IGP, approvato con decreto ministeriale del 29 dicembre 2025. «Il riconoscimento IGP  ha proseguito Cicala  non è un punto di arrivo simbolico, ma un passaggio decisivo per consentire alle imprese agricole di competere sui mercati con uno strumento di tutela, qualità e valore aggiunto. Il Piano dei Controlli rende possibile la commercializzazione certificata e rafforza il ruolo delle Organizzazioni di Produttori nella costruzione di filiere più solide e riconoscibili».



Nel corso dellincontro, lAssessore ha sottolineato come il lavoro svolto a livello regionale si inserisca in un quadro più ampio di attenzione verso il settore primario. «Le recenti decisioni europee sulla Politica Agricola Comune rafforzano la centralità dellagricoltura e chiamano le Regioni a una responsabilità precisa: trasformare le scelte europee in risultati concreti sui territori. È su questo terreno che la Basilicata è già impegnata». «La Fragola della Basilicata IGP  ha aggiunto  rappresenta un volano di sviluppo integrato per larea metapontina e per lintera regione: crea valore economico, sostiene il reddito degli agricoltori, rafforza lidentità territoriale e apre nuove opportunità anche sul piano della promozione e del turismo enogastronomico». Cicala ha infine ricordato il lavoro svolto in sinergia con il Ministero dellAgricoltura, il Ministro Francesco Lollobrigida e con il Comitato Promotore, ringraziando tutti i soggetti coinvolti per la determinazione e la rapidità con cui è stato completato liter. «Lobiettivo ora  ha concluso  è accompagnare le imprese in questa fase, anche attraverso le misure del CSR 20232027, affinché il riconoscimento IGP si traduca in crescita reale, competitività e nuove opportunità sui mercati nazionali e internazionali».