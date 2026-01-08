-->

Provincia di Potenza. Vice Presidente Pappalardo in ricordo di Sandro Berardone

8/01/2026

"Nel giorno della ricorrenza della scomparsa di Sandro Berardone non posso non esprimere vicinanza e affetto alla sua famiglia, e in particolare alla sua amata sorella Enza.
Ho condiviso con Sandro, nello stesso gruppo politico, anni intensi alla Provincia di Potenza nella consiliatura 2004-2009.
Cinque anni di percorso amministrativo che, oltre a forgiare tra noi un rapporto di sincera amicizia, mi hanno consentito di poter apprezzare e ammirare da vicino non solo la passione e limpegno tipico di chi ama smisuratamente il proprio territorio, che difendeva con determinazione, ma anche la sua capacità empatica nei rapporti umani con chi lo circondava.
Se volessi descrivere Sandro Berardone in poche righe, direi senzaltro che incarnava a pieno la figura dellamministratore servitore della sua comunità e della sua gente.
Un esempio per chi come me si affacciava giovanissimo a esperienze politiche e amministrative."

Lo dichiara il Vice Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Pappalardo



