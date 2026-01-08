-->
|
La voce della Politica
|Provincia di Potenza. Vice Presidente Pappalardo in ricordo di Sandro Berardone
8/01/2026
|"Nel giorno della ricorrenza della scomparsa di Sandro Berardone non posso non esprimere vicinanza e affetto alla sua famiglia, e in particolare alla sua amata sorella Enza.
Ho condiviso con Sandro, nello stesso gruppo politico, anni intensi alla Provincia di Potenza nella consiliatura 2004-2009.
Cinque anni di percorso amministrativo che, oltre a forgiare tra noi un rapporto di sincera amicizia, mi hanno consentito di poter apprezzare e ammirare da vicino non solo la passione e limpegno tipico di chi ama smisuratamente il proprio territorio, che difendeva con determinazione, ma anche la sua capacità empatica nei rapporti umani con chi lo circondava.
Se volessi descrivere Sandro Berardone in poche righe, direi senzaltro che incarnava a pieno la figura dellamministratore servitore della sua comunità e della sua gente.
Un esempio per chi come me si affacciava giovanissimo a esperienze politiche e amministrative."
Lo dichiara il Vice Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Pappalardo
|
archivio
|La Voce della Politica
|8/01/2026 - Lettieri-Trivigno (Europa Verde-AVS Basilicata): "Ripristino Permesso Aliano, un grave passo indietro"
Avs-Europa Verde esprime forte preoccupazione per il ripristino del permesso di ricerca di idrocarburi denominato Aliano, disposto con decreto ministeriale del 19 novembre 2025, che riapre alla possibilità di attività petrolifere nei territori dei comuni di Aliano, Gallicc...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Provincia di Potenza. Vice Presidente Pappalardo in ricordo di Sandro Berardone
"Nel giorno della ricorrenza della scomparsa di Sandro Berardone non posso non esprimere vicinanza e affetto alla sua famiglia, e in particolare alla sua amata sorella Enza.
Ho condiviso con Sandro, nello stesso gruppo politico, anni intensi alla Provincia...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Forse avrei dovuto parlare.. Asprella (Senise) denuncia lemergenza medici''
Giovanni Asprella, medico di famiglia e assessore comunale alla sanità di Senise, si esprime in merito allincontro del 29 dicembre tra i sindaci dellarea Sud della Basilicata e la dirigenza sanitaria regionale. Di seguito la nota.
La convocazione d...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Marcello Pittella ricorda Sandro Berardone nellanniversario scomparsa
Ricorre oggi l'anniversario della scomparsa di Sandro Berardone, uomo e amministratore di riconosciute qualità etiche e istituzionali. Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, nel ricordare la figura di Berardone.
...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Contributi avviso pubblico Basilaureati
La Basilicata sceglie di investire sul talento e sulla stabilità lavorativa, trasformando le competenze accademiche in una risorsa strategica per lo sviluppo del territorio. Con lapprovazione degli esiti istruttori relativi allavviso pubblico Basilaureati ...-->continua
|
|
|8/01/2026 - ARSSAB: ''non si gioca sulla pelle degli anziani''
Il Presidente dellARSSAB (Associazione Regionale delle Strutture Socio Assistenziali della Basilicata),
Dott. Vincenzo Clemente, in riferimento alle ultime testimonianze raccolte a seguito di una lettera fatta pervenire ai parenti e agli ospiti delle stru...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Salvata Pac:Cia Potenza-Matera, una vittoria della mobilitazione
La proposta della Commissione Europea di aumentare di 94 miliardi di euro il budget diretto all'agricoltura nell'ambito del Fondo Unico Pac 2028-2034 è, prima di tutto, una vittoria della mobilitazione degli agricoltori italiani che il 18 dicembre scorso a Br...-->continua
|
|