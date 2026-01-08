-->
La voce della Politica
|Marcello Pittella ricorda Sandro Berardone nellanniversario scomparsa
8/01/2026
|Ricorre oggi l'anniversario della scomparsa di Sandro Berardone, uomo e amministratore di riconosciute qualità etiche e istituzionali. Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, nel ricordare la figura di Berardone.
Sandro Berardone prosegue Pittella ha sempre saputo unire rigore, competenza e un profondo senso del bene comune, interpretando ogni incarico come un servizio concreto alle comunità lucane. È stato un punto di riferimento per la qualità di idee, iniziative e impegno messi al servizio dellarea sud della Basilicata e dellintera regione. Il modo migliore per onorarne la memoria è rilanciare alcune delle sue intuizioni, ancora oggi attuali e utili, che erano alla base del suo impegno politico per lo sviluppo della comunità regionale.
A lui conclude il Presidente del Consiglio mi legava unamicizia sincera. Il suo esempio resta una guida preziosa per chi oggi è chiamato a operare nellinteresse della collettività.
