-->
|
La voce della Politica
|ARSSAB: ''non si gioca sulla pelle degli anziani''
8/01/2026
|Il Presidente dellARSSAB (Associazione Regionale delle Strutture Socio Assistenziali della Basilicata),
Dott. Vincenzo Clemente, in riferimento alle ultime testimonianze raccolte a seguito di una lettera fatta pervenire ai parenti e agli ospiti delle strutture di assistenza per anziani, prende atto di quanta approssimazione e leggerezza continuino a gravare nella nostra Regione alle spalle dei soggetti più deboli e degli anziani.
LARSSAB concorda con il Consigliere Regionale di opposizione Piero Marrese, lunico ad aver sollevato la problematica, quando afferma che non si gioca sulla pelle dei nostri anziani.
Al Consigliere va il nostro ringraziamento.
Resta tuttavia il rammarico per il fatto che non sia stato centrato il vero nodo della questione, ovvero lomessa erogazione da parte della Regione Basilicata della QUOTA SANITARIA, alle Residenze per anziani definite RASS e RASS1, anche nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Una parola che nei comunicati ufficiali continua a non comparire, nonostante sia esattamente ciò che le strutture per anziani RASS e RASS1 stanno legittimamente chiedendo, dal momento che erogano anche prestazioni sanitarie, come stabilito dalla Regione Basilicata con la DGR 194/2017.
LARSSAB prende atto anche delle dichiarazioni dellAssessore Regionale alla Salute, On. Cosimo Latronico, quando afferma che parlare di anziani non deve ridursi a numeri o a voci di bilancio.
Tuttavia, è lo stesso Assessorato che, ogni volta che viene sollevato il tema della QUOTA SANITARIA, risponde esclusivamente in termini contabili, senza mai affrontare nel merito un diritto dovuto e normativamente previsto.
Fa bene lAssessore Latronico a ricordare che gli anziani sono persone fragili che necessitano di cure continue e di attenzione costante.
Ma questa attenzione quotidiana è garantita da operatori che svolgono un lavoro delicatissimo e usurante, in un sistema che elude i diritti dei lavoratori, comprimendo tutele, riconoscimenti professionali e condizioni contrattuali adeguate.
Inoltre, lARSSAB ritiene necessario replicare alle dichiarazioni del Segretario Generale della FNP CISL Basilicata, Giuseppe Amatulli, che anziché tutelare i diritti dei lavoratori, invita la Regione a rafforzare i controlli su requisiti, trasparenza delle tariffe e qualità dei servizi.
Su questo punto desideriamo chiarire che i controlli sono già numerosi e costanti.
Le strutture sono infatti sottoposte a verifiche da parte di NAS, ITL, ASLSISP, ASLSIAN, NOE, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, oltre agli Ispettori del MEF.
Se il problema è dunque la vigilanza, essa è già ampiamente esercitata.
Senza alcuna vena polemica, lARSSAB si chiede piuttosto quali e quanti siano gli organi di controllo interni alle organizzazioni sindacali, e quale sia il loro ruolo effettivo nel garantire equilibrio, trasparenza e una tutela reale di tutti i soggetti coinvolti allinterno dei sindacati.
LARSSAB ribadisce infine che non si gioca sulla pelle degli anziani, ma non si può continuare a ignorare lobbligo istituzionale di riconoscere la QUOTA SANITARIA, così come prevista da ogni normativa regionale vigente, né le responsabilità politiche e amministrative che incidono sulle condizioni di lavoro degli operatori e sulla sostenibilità delle strutture.
Dott. Vincenzo Clemente
Presidente Regionale A.R.S.S.A.B.
|
archivio
|La Voce della Politica
|8/01/2026 - ARSSAB: ''non si gioca sulla pelle degli anziani''
Il Presidente dellARSSAB (Associazione Regionale delle Strutture Socio Assistenziali della Basilicata),
Dott. Vincenzo Clemente, in riferimento alle ultime testimonianze raccolte a seguito di una lettera fatta pervenire ai parenti e agli ospiti delle strutture di assist...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Salvata Pac:Cia Potenza-Matera, una vittoria della mobilitazione
La proposta della Commissione Europea di aumentare di 94 miliardi di euro il budget diretto all'agricoltura nell'ambito del Fondo Unico Pac 2028-2034 è, prima di tutto, una vittoria della mobilitazione degli agricoltori italiani che il 18 dicembre scorso a Br...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Gianni Pittella: un ricordo affettuoso di Sandro Berardone
Sandro ci ha lasciato giovanissimo l'8 gennaio 2015. E' stato un compagno e un amico affettuoso e leale, un amministratore appassionato e un uomo profondamente legato alle sue comunità. Da sindaco ha saputo unire rigore e umanità, visione e concretezza, ascolt...-->continua
|
|
|7/01/2026 - Il Sindaco e lAmministrazione Comunale di Senise su Giornata Nazionale del Tricolore
Questa giornata è stata istituita per commemorare l'adozione della nostra Bandiera italiana in data 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, ad opera del Congresso Cispadano.
Questo simbolo, con i suoi colori, rappresenta non solo l'unità della nostra Patria,...-->continua
|
|
|7/01/2026 - Cavallo su guardia medica area interna Medio 𝐀𝐠𝐫𝐢
In qualità di Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata, desidero esprimere pieno sostegno e attenzione alla posizione assunta dai Sindaci dellArea Interna Medio Agri sul tema della continuità assistenziale (guardia medica), un servi...-->continua
|
|
|7/01/2026 - No Triv Basilicata contro il ripristino dei permessi Aliano e Teana
Il Coordinamento No Triv Basilicata esprime forte dissenso per il ripristino dei permessi di ricerca di idrocarburi Aliano e Teana (385,6 km²) concesso con D.M. 19 novembre 2025, che autorizza attività estrattive fino alla vita utile del giacimento. Il C...-->continua
|
|
|7/01/2026 - Nuovi spazi per lIstituto dIstruzione Superiore 'Gasparrini-Righetti' di Melfi
Si consolida limpegno della Provincia di Potenza nel piano di riqualificazione delledilizia scolastica. Con linaugurazione dei nuovi spazi didattici dellIstituto dIstruzione Superiore 'Gasparrini-Righetti' di Melfi, lEnte aggiunge un tassello alla strate...-->continua
|
|