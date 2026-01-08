-->

ARSSAB: ''non si gioca sulla pelle degli anziani''

8/01/2026

Il Presidente dellARSSAB (Associazione Regionale delle Strutture Socio Assistenziali della Basilicata),
Dott. Vincenzo Clemente, in riferimento alle ultime testimonianze raccolte a seguito di una lettera fatta pervenire ai parenti e agli ospiti delle strutture di assistenza per anziani, prende atto di quanta approssimazione e leggerezza continuino a gravare nella nostra Regione alle spalle dei soggetti più deboli e degli anziani.

LARSSAB concorda con il Consigliere Regionale di opposizione Piero Marrese, lunico ad aver sollevato la problematica, quando afferma che non si gioca sulla pelle dei nostri anziani.
Al Consigliere va il nostro ringraziamento.

Resta tuttavia il rammarico per il fatto che non sia stato centrato il vero nodo della questione, ovvero lomessa erogazione da parte della Regione Basilicata della QUOTA SANITARIA, alle Residenze per anziani definite RASS e RASS1, anche nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Una parola che nei comunicati ufficiali continua a non comparire, nonostante sia esattamente ciò che le strutture per anziani  RASS e RASS1  stanno legittimamente chiedendo, dal momento che erogano anche prestazioni sanitarie, come stabilito dalla Regione Basilicata con la DGR 194/2017.

LARSSAB prende atto anche delle dichiarazioni dellAssessore Regionale alla Salute, On. Cosimo Latronico, quando afferma che parlare di anziani non deve ridursi a numeri o a voci di bilancio.

Tuttavia, è lo stesso Assessorato che, ogni volta che viene sollevato il tema della QUOTA SANITARIA, risponde esclusivamente in termini contabili, senza mai affrontare nel merito un diritto dovuto e normativamente previsto.

Fa bene lAssessore Latronico a ricordare che gli anziani sono persone fragili che necessitano di cure continue e di attenzione costante.

Ma questa attenzione quotidiana è garantita da operatori che svolgono un lavoro delicatissimo e usurante, in un sistema che elude i diritti dei lavoratori, comprimendo tutele, riconoscimenti professionali e condizioni contrattuali adeguate.

Inoltre, lARSSAB ritiene necessario replicare alle dichiarazioni del Segretario Generale della FNP CISL Basilicata, Giuseppe Amatulli, che anziché tutelare i diritti dei lavoratori, invita la Regione a rafforzare i controlli su requisiti, trasparenza delle tariffe e qualità dei servizi.

Su questo punto desideriamo chiarire che i controlli sono già numerosi e costanti.
Le strutture sono infatti sottoposte a verifiche da parte di NAS, ITL, ASLSISP, ASLSIAN, NOE, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, oltre agli Ispettori del MEF.

Se il problema è dunque la vigilanza, essa è già ampiamente esercitata.

Senza alcuna vena polemica, lARSSAB si chiede piuttosto quali e quanti siano gli organi di controllo interni alle organizzazioni sindacali, e quale sia il loro ruolo effettivo nel garantire equilibrio, trasparenza e una tutela reale di tutti i soggetti coinvolti allinterno dei sindacati.

LARSSAB ribadisce infine che non si gioca sulla pelle degli anziani, ma non si può continuare a ignorare lobbligo istituzionale di riconoscere la QUOTA SANITARIA, così come prevista da ogni normativa regionale vigente, né le responsabilità politiche e amministrative che incidono sulle condizioni di lavoro degli operatori e sulla sostenibilità delle strutture.

Dott. Vincenzo Clemente
Presidente Regionale A.R.S.S.A.B.



