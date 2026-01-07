In qualità di Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata, desidero esprimere pieno sostegno e attenzione alla posizione assunta dai Sindaci dellArea Interna Medio Agri sul tema della continuità assistenziale (guardia medica), un servizio essenziale che oggi risulta fortemente ridotto e discontinuo in diversi comuni del territorio.



Il documento unitario sottoscritto dai Sindaci e indirizzato allAssessore regionale alla Salute e al Direttore Generale dellASP rappresenta un atto di responsabilità istituzionale e una richiesta chiara di intervento urgente per tutelare il diritto alla salute.



Nelle aree interne, caratterizzate da distanze significative dai principali presidi ospedalieri e da una popolazione spesso anziana e fragile, la guardia medica è un servizio sanitario indispensabile. La sua carenza espone i cittadini a rischi concreti, aumenta il ricorso improprio ai pronto soccorso e accentua il senso di marginalità dei territori.



Come rappresentante delle autonomie locali, ritengo che il rafforzamento della sanità territoriale sia una condizione imprescindibile per garantire qualità della vita, sicurezza e per contrastare lo spopolamento delle aree interne. Senza servizi sanitari di base continui ed efficienti non può esserci una reale strategia di sviluppo e coesione territoriale.



consigliere comunale di Sant'Arcangelo Nicola cavallo