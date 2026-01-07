«Il 2025 è stato un anno complesso, affrontato con determinazione istituzionale e passione politica, ma il 2026 deve essere lanno in cui la programmazione si traduce in sviluppo concreto e misurabile per tutta la Basilicata».



Lo dichiara Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, aprendo il nuovo anno con un focus interamente dedicato alla visione e alla programmazione futura.







«Abbiamo davanti una responsabilità chiara: dare continuità alle scelte già compiute e accelerare lattuazione di politiche che incidano realmente sulla vita delle comunità rurali, delle imprese agricole e dei Comuni. In questa direzione si colloca la nuova programmazione del CSR  Complemento di Sviluppo Rurale, che oggi registra un dato significativo: oltre il 50% degli oltre 450 milioni di euro disponibili è già stato impegnato».







Un risultato che, secondo lAssessore, testimonia «non solo capacità di spesa, ma soprattutto una visione precisa di sviluppo rurale, orientata a sostenere chi presidia il territorio, rafforzare le filiere produttive e accompagnare i Comuni nelle politiche di gestione e manutenzione del territorio».







Tra le priorità del 2026, Cicala indica lattivazione di un bando strategico sulle strade rurali, molto atteso e fondamentale per migliorare laccessibilità alle aree interne, ridurre i costi per le imprese agricole e rafforzare il legame tra produzione, servizi e comunità locali. Accanto a questo, proseguirà con decisione limpegno sulla zootecnia, settore chiave per leconomia delle aree rurali, sulla forestazione, sulla tutela del territorio e sul sostegno alle attività produttive che garantiscono presidio, lavoro e sicurezza ambientale.







Il 2026 sarà anche lanno in cui il dialogo strutturato diventerà parte integrante del metodo di governo dellAssessorato. «Il confronto costante con le organizzazioni di categoria, le associazioni, i sindacati e, più in generale, con i territori  spiega Cicala  non è un adempimento formale, ma uno strumento essenziale per assumere decisioni più efficaci e coerenti con i bisogni reali delle comunità rurali».







«Il 2026  sottolinea lAssessore  sarà inoltre lanno in cui porteremo a compimento gli impegni assunti nel 2025, a partire anche attraverso la rimodulazione dellAccordo di Programma tra Regione Basilicata e Regione Puglia, un passaggio strategico per garantire equità, certezze e una gestione sostenibile delle risorse, nellinteresse esclusivo dei cittadini lucani».







La visione delineata guarda oltre i confini regionali. «La Basilicata  aggiunge Cicala  deve continuare ad aprirsi alla dimensione nazionale, europea e mediterranea. Questo è possibile anche grazie al costante raccordo con il Governo nazionale e con il Ministro Francesco Lollobrigida, che ci consente di trasformare le politiche nazionali in opportunità concrete per i nostri territori».







A un anno e mezzo dallavvio di questo percorso, il 2026 deve essere lanno in cui la visione si consolida: una Basilicata che sa programmare, sa spendere e sa guardare al futuro, mettendo al centro linteresse generale e il bene comune.