Rivolgo un pensiero di sincera vicinanza ai lucani che vivono in Venezuela alle prese con una situazione particolarmente complessa e incerta che si protrae da tempo e che, in questi giorni, a seguito degli ultimi accadimenti e delle possibili evoluzioni del contesto, ha registrato un ulteriore e preoccupante aggravamento. Una condizione che incide sulla quotidianità, sulla sicurezza e sulla serenità delle famiglie, molte delle quali mantengono un legame forte e costante con la nostra regione. Così il presidente della Commissione dei Lucani nel Mondo e presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.



Il Presidente, dopo i primi contatti già avviati con il referente dellAssociazione Civil Regional Basilicata en Venezuela, Antonio Capasso Miele, sottolinea come le istituzioni regionali seguano con attenzione levolversi della situazione, ribadendo limpegno della Basilicata nel mantenere vivo il dialogo e il rapporto con le comunità lucane allestero.



I lucani nel mondo rappresentano una parte fondamentale della nostra identità collettiva - conclude Pittella - e non verrà mai meno lattenzione e il sostegno della Regione nei loro confronti, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.



