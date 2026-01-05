-->
|
La voce della Politica
|Un tavolo permanente sul Mobile imbottito
5/01/2026
|Un tavolo permanente istituzionale con la partecipazione di tutti i soggetti sociali interessati che affianchi il Comitato di Distretto del Mobile imbottito (in fase di ricostituzione) e in sinergia con la Regione Puglia in attesa di una rivisitazione della legge nazionale sui Distretti - ed individui le priorità da affrontare. È la conclusione operativa dellincontro che lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha presieduto oggi al Dipartimento con la presenza di rappresentanti di associazioni datoriali e sindacali e dei consiglieri regionali Cifarelli, Lacorazza, Verri, Araneo.
Negli ultimi anni il comparto ha detto Cupparo - è stato interessato da una profonda crisi strutturale, determinata da fattori quali laumento dei costi energetici e delle materie prime, la contrazione della domanda, la concorrenza internazionale a basso costo e i processi di delocalizzazione produttiva, con ricadute significative sul tessuto economico e sociale del territorio. Attualmente il distretto è caratterizzato dalla presenza di alcune grandi imprese leader (ad esempio Natuzzi) che guidano e orientano una fitta rete di piccole e medie imprese. A fine 2025, la situazione del distretto del mobile imbottito della Murgia (tra Puglia e Basilicata) è caratterizzata da una fase di profonda riorganizzazione istituzionale e incertezza economica, segnata dal calo dellexport, dovuto ai dazi doganali (soprattutto verso gli USA), che impattano chiaramente sulle esportazioni. Gli ammortizzatori sociali hanno consentito di sostenere il reddito dei lavoratori pur con grande preoccupazione per la sorte di centinaia di persone.
Alla luce di tale contesto, la Regione Basilicata ha spiegato Cupparo - ritiene necessario definire un quadro organico di azioni finalizzate alla tutela del lavoro, alla continuità produttiva delle imprese e al rilancio competitivo del distretto. In particolare è necessario: ricostituire il distretto; effettuare un monitoraggio sulla situazione generale delle aziende del distretto; salvaguardare loccupazione e le competenze presenti nel distretto; sostenere la continuità produttiva delle imprese; favorire il riposizionamento del settore su qualità, innovazione e sostenibilità; rafforzare il ruolo del distretto allinterno delle politiche industriali regionali e nazionali; favorire attività di formazione, riqualificazione, aggiornamento del personale e anche di riconversione come stiamo facendo per i lavoratori dellindotto Stellantis in CIG.
La Regione ha continuato - vuole assumere un ruolo attivo e responsabile nel sostegno al distretto del mobile imbottito, promuovendo unazione coordinata tra istituzioni, imprese e parti sociali, finalizzata alla difesa del lavoro, alla tenuta produttiva e alla costruzione di un modello di sviluppo industriale più solido, innovativo e sostenibile. Nel sollecitare le parti datoriali e sindacali ad indicare le priorità da affrontare a breve, lassessore ha evidenziato che nel Consiglio straordinario del 9 gennaio prossimo ci sarà un ulteriore momento di approfondimento e riflessione. È importante dirlo con chiarezza: la difficoltà dellautomotive e quella del mobile imbottito non sono due crisi separate. Sono due manifestazioni di una stessa fragilità strutturale del sistema manifatturiero regionale, legata ai cambiamenti tecnologici, ai costi energetici, alla concorrenza internazionale e alla riorganizzazione delle catene produttive. LAccordo Murgia e le misure per Melfi rispondono a questa sfida comune, non a emergenze isolate.
La Regione Basilicata, su questo, ha scelto di esserci ha detto Cupparo -. È presente ai tavoli nazionali, ha cofinanziato il Contratto di sviluppo nazionale legato allAccordo Murgiano e al Piano di rilancio industriale di Natuzzi e ha messo in campo risorse significative: ad oggi oltre 95 milioni di euro sui contratti di sviluppo, circa 30 milioni di euro sui Mini PIA, più di 6 milioni di euro per la formazione continua, 3 milioni di euro per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione e 6 milioni di euro per incentivare le imprese che assumono lavoratori provenienti dalla platea della crisi, affiancati da una sezione speciale dei contratti di sviluppo dedicata ai territori più colpiti a cui si aggiungeranno a breve 38 milioni di euro per la ricerca industriale e altri 6 milioni per linternazionalizzazione del sistema produttivo. Parallelamente, la Regione ha avanzato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di aiuti temporanei, coerenti con il quadro europeo sugli aiuti di Stato, per sostenere imprese e occupazione in questa fase di trasformazione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/01/2026 - Fondazione Sassi, il ricordo di Michele De Rosa De Leo
«È una favola che si realizza. Una grande bellezza». Così Michele De Rosa De Leo commentava la notizia della riapertura della Fondazione Sassi, il 17 gennaio 2025, per volontà di Maria Giovanna, figlia di Mario Salerno.
Fu proprio Mario Salerno a chiamare, tra gli altri,...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Un tavolo permanente sul Mobile imbottito
Un tavolo permanente istituzionale con la partecipazione di tutti i soggetti sociali interessati che affianchi il Comitato di Distretto del Mobile imbottito (in fase di ricostituzione) e in sinergia con la Regione Puglia in attesa di una rivisitazione della ...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Finanziamenti Pantano e Camastra, Chiorazzo:Serve confronto vero con territori'
In merito agli annunciati finanziamenti per la diga del Pantano di Pignola e per lo schema Camastra, il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ritiene utili e meritevoli di attenzione le perplessità e le rivendicazioni espr...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Daniele Russo è il nuovo Direttore Regionale dellINPS Basilicata
Dal 1° gennaio 2026 ha assunto la guida della Direzione regionale INPS della Basilicata, subentrando a Benedetta Dito, che, dopo lesperienza lucana, è transitata al vertice della Direzione regionale della Puglia.
Classe 1976, lucano di origine, dotto...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Sanità accreditata: confronto incompleto e diritto alla salute a rischio
Apprendiamo dai giornali regionali e dai social della consumazione di un vertice tra il Presidente del Consiglio Regionale e i rappresentanti della sanità privata.
Il confronto è sempre un fatto positivo, segno di reale interesse.
Spiace, però, registr...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Usb Basilicata:il Coordinamento di solidarietà denuncia attacco USA al Venezuela
Secondo una dura presa di posizione diffusa nelle ultime ore dal Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano, gli Stati Uniti avrebbero avviato unazione militare contro il Venezuela, colpendo anche la capitale Caracas. Una scelta che, denuncia il C...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Cicala: fondi e visione per una risorsa strategica
Acqua, sicurezza e sviluppo. Lassessore regionale alle Politiche Agricole sul ruolo strategico della diga di Monte Cotugno per lintera Basilicata. Ne ha parlato a un convegno a Senise organizzato in occasione dei quarantanni dellinvaso più grande dEuropa ...-->continua
|
|