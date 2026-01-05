-->
|
La voce della Politica
|Finanziamenti Pantano e Camastra, Chiorazzo:Serve confronto vero con territori'
5/01/2026
|In merito agli annunciati finanziamenti per la diga del Pantano di Pignola e per lo schema Camastra, il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ritiene utili e meritevoli di attenzione le perplessità e le rivendicazioni espresse dal Sindaco di Pignola, che pongono una questione di metodo e di merito nel rapporto tra Regione e istituzioni locali.
Ogni intervento sulle grandi infrastrutture idriche - sottolinea Chiorazzo - soprattutto quando incide in modo diretto sui territori e sulle comunità locali, richiede un percorso di confronto reale e non meramente formale con i sindaci e con gli enti interessati. È auspicabile che lAssessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, favorisca la più ampia condivisione istituzionale, superando logiche unilaterali e costruendo soluzioni realmente partecipate.
" Il tema del superamento - continua Chiorazzo - dei ritardi accumulati nelle opere di adeguamento delle infrastrutture idriche rappresenta una questione centrale per la Basilicata, più volte affrontata anche in Consiglio regionale. Una sfida che chiama in causa la capacità della Regione di passare dalla gestione emergenziale a una strategia strutturale, capace di tenere insieme sicurezza dellapprovvigionamento, tutela ambientale e giusta valorizzazione dei territori coinvolti".
In questa fase - prosegue Chiorazzo - ci aspettiamo che, diversamente da quanto purtroppo registrato sino ad oggi in altri ambiti strategici, come la gestione della crisi del sistema sanitario regionale, vi sia una maggiore capacità di costruire soluzioni condivise con i territori, coinvolgendo pienamente le comunità locali e il Consiglio regionale .
Crisi idrica, ridefinizione della governance territoriale nella gestione della risorsa e definizione di adeguate compensazioni ambientali a favore dei territori interessati devono essere parti integranti di ununica strategia chiara e coerente. Non si può procedere per interventi spot o limitarsi allelencazione dei finanziamenti ottenuti e delle risorse stanziate, se questi non sono inseriti in una visione complessiva e condivisa evidenzia il Vice Presidente.
Proprio perché lAssessore Pepe ha ricoperto soltanto fino a pochi mesi fa il ruolo di Sindaco - conclude Chiorazzo - siamo certi che possa comprendere fino in fondo lesigenza dei territori di essere ascoltati e coinvolti. Serve una chiara strategia regionale del governo delle risorse idriche, capace di considerare tutti i fattori in gioco e di costruire risposte durature.
Per queste ragioni, il Vice Presidente del Consiglio regionale invita lAssessore Pepe a riferire nella Commissione consiliare competente sulle soluzioni in corso di adozione per superare in modo strutturale lemergenza idrica legata alla diga del Camastra e ad audire i Sindaci di Pignola e Tito, direttamente interessati dal nuovo schema di approvvigionamento in fase di definizione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/01/2026 - Fondazione Sassi, il ricordo di Michele De Rosa De Leo
«È una favola che si realizza. Una grande bellezza». Così Michele De Rosa De Leo commentava la notizia della riapertura della Fondazione Sassi, il 17 gennaio 2025, per volontà di Maria Giovanna, figlia di Mario Salerno.
Fu proprio Mario Salerno a chiamare, tra gli altri,...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Un tavolo permanente sul Mobile imbottito
Un tavolo permanente istituzionale con la partecipazione di tutti i soggetti sociali interessati che affianchi il Comitato di Distretto del Mobile imbottito (in fase di ricostituzione) e in sinergia con la Regione Puglia in attesa di una rivisitazione della ...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Finanziamenti Pantano e Camastra, Chiorazzo:Serve confronto vero con territori'
In merito agli annunciati finanziamenti per la diga del Pantano di Pignola e per lo schema Camastra, il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ritiene utili e meritevoli di attenzione le perplessità e le rivendicazioni espr...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Daniele Russo è il nuovo Direttore Regionale dellINPS Basilicata
Dal 1° gennaio 2026 ha assunto la guida della Direzione regionale INPS della Basilicata, subentrando a Benedetta Dito, che, dopo lesperienza lucana, è transitata al vertice della Direzione regionale della Puglia.
Classe 1976, lucano di origine, dotto...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Sanità accreditata: confronto incompleto e diritto alla salute a rischio
Apprendiamo dai giornali regionali e dai social della consumazione di un vertice tra il Presidente del Consiglio Regionale e i rappresentanti della sanità privata.
Il confronto è sempre un fatto positivo, segno di reale interesse.
Spiace, però, registr...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Usb Basilicata:il Coordinamento di solidarietà denuncia attacco USA al Venezuela
Secondo una dura presa di posizione diffusa nelle ultime ore dal Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano, gli Stati Uniti avrebbero avviato unazione militare contro il Venezuela, colpendo anche la capitale Caracas. Una scelta che, denuncia il C...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Cicala: fondi e visione per una risorsa strategica
Acqua, sicurezza e sviluppo. Lassessore regionale alle Politiche Agricole sul ruolo strategico della diga di Monte Cotugno per lintera Basilicata. Ne ha parlato a un convegno a Senise organizzato in occasione dei quarantanni dellinvaso più grande dEuropa ...-->continua
|
|