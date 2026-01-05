-->
|
La voce della Politica
|Daniele Russo è il nuovo Direttore Regionale dellINPS Basilicata
5/01/2026
|Dal 1° gennaio 2026 ha assunto la guida della Direzione regionale INPS della Basilicata, subentrando a Benedetta Dito, che, dopo lesperienza lucana, è transitata al vertice della Direzione regionale della Puglia.
Classe 1976, lucano di origine, dottore commercialista e revisore dei conti, ha già diretto la sede provinciale INPS di Potenza dal 2014 al 2015, dopo aver precedentemente ricoperto, dal 2011, ruoli dirigenziali sia presso la sede di Potenza, sia presso la sede regionale di Basilicata.
Diversi gli incarichi dirigenziali assunti fuori regione a partire dal 2016. Tra gli altri, è stato vicario della Direzione centrale pensioni e, da ultimo, Direttore della sede provinciale di Chieti, Direttore regionale vicario della Direzione Abruzzo e Direttore della casa albergo di Pescara.
È stato responsabile di numerosi progetti INPS nellambito del PNRR e relatore, per conto dellIstituto, in importanti incontri internazionali organizzati dalla Commissione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale.
Vanta unampia pubblicistica in materia, tra laltro, di pubblico impiego, contabilità pubblica, gestione dei beni demaniali e affidamenti in house.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/01/2026 - Daniele Russo è il nuovo Direttore Regionale dellINPS Basilicata
Dal 1° gennaio 2026 ha assunto la guida della Direzione regionale INPS della Basilicata, subentrando a Benedetta Dito, che, dopo lesperienza lucana, è transitata al vertice della Direzione regionale della Puglia.
Classe 1976, lucano di origine, dottore commercialis...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Sanità accreditata: confronto incompleto e diritto alla salute a rischio
Apprendiamo dai giornali regionali e dai social della consumazione di un vertice tra il Presidente del Consiglio Regionale e i rappresentanti della sanità privata.
Il confronto è sempre un fatto positivo, segno di reale interesse.
Spiace, però, registr...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Usb Basilicata:il Coordinamento di solidarietà denuncia attacco USA al Venezuela
Secondo una dura presa di posizione diffusa nelle ultime ore dal Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano, gli Stati Uniti avrebbero avviato unazione militare contro il Venezuela, colpendo anche la capitale Caracas. Una scelta che, denuncia il C...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Cicala: fondi e visione per una risorsa strategica
Acqua, sicurezza e sviluppo. Lassessore regionale alle Politiche Agricole sul ruolo strategico della diga di Monte Cotugno per lintera Basilicata. Ne ha parlato a un convegno a Senise organizzato in occasione dei quarantanni dellinvaso più grande dEuropa ...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Potenza, 200 calze della Befana. Consigliere Comunale Tancredi (Gruppo Misto) solidarietà della comunità diventa un dono
La solidarietà prende forma concreta grazie allimpegno della comunità. Sono state realizzate 200 calze della Befana, frutto di una raccolta che ha visto la partecipazione attiva di cittadini e sostenitori che hanno contribuito donando caramelle e cioccolatini...-->continua
|
|
|4/01/2026 - Senise, il libro di Golia sul movimento cattolico. Chiorazzo: memoria per capire il presente.
Si è svolta ieri pomeriggio a Senise, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità Falcone e Borsellino, la presentazione del volume "Il movimento cattolico nel cuore del Mezzogiorno" di Mario Golia, giurista ed eccellenza della Basilicata, dedicato ai f...-->continua
|
|
|4/01/2026 - Val dAgri AV Padula Bonabitacolo, Lacorazza: si apra interlocuzione con Regione Campania
Il Capogruppo del PD: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103, rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri. Si dia seguito alle nostre proposte anche per dare uno sbocco allAV
"Il Consiglio regionale della Basilicata h...-->continua
|
|