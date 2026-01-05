-->
|
La voce della Politica
|Usb Basilicata:il Coordinamento di solidarietà denuncia attacco USA al Venezuela
5/01/2026
|Secondo una dura presa di posizione diffusa nelle ultime ore dal Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano, gli Stati Uniti avrebbero avviato unazione militare contro il Venezuela, colpendo anche la capitale Caracas. Una scelta che, denuncia il Coordinamento, segnerebbe labbandono definitivo di qualsiasi riferimento al diritto internazionale e alle regole multilaterali costruite nel secondo dopoguerra.
Nel comunicato si parla di una strategia dellimperialismo occidentale che avrebbe scelto la violenza come unica forma di dominio sui popoli, nel tentativo di frenare lemergere di un mondo multipolare. Il bombardamento di Caracas e laggressione al popolo venezuelano vengono indicati come segnali evidenti di questa traiettoria, nella quale la sovranità degli Stati e lautodeterminazione dei popoli non rappresenterebbero più un limite.
In risposta a quanto denunciato, in diverse città sarebbero già partite mobilitazioni immediate e spontanee in solidarietà con il popolo venezuelano. Una reazione che, secondo gli organizzatori, dimostra come ampi settori della società civile non intendano restare in silenzio di fronte a quella che viene definita una nuova fase di guerra permanente.
Nel testo diffuso, il Coordinamento accusa apertamente Stati Uniti e alleati di muoversi esclusivamente sulla base di interessi economici e geopolitici, dal controllo delle risorse energetiche in particolare il petrolio alla volontà di gestire lintero continente latinoamericano come un cortile di casa. In questo quadro, le Nazioni Unite e il diritto internazionale vengono descritti come strumenti ormai svuotati di significato.
Il parallelo tracciato è netto: la sorte del popolo venezuelano viene affiancata a quella del popolo palestinese, indicata come prova di una linea politica incompatibile con la volontà dei popoli di liberarsi dal colonialismo e di autodeterminare il proprio futuro. Per il Coordinamento, il diritto allautodeterminazione resta invece un caposaldo irrinunciabile e una condizione essenziale per la convivenza pacifica e per la difesa della libertà e della pace.
Alla luce di queste considerazioni, il Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano ha annunciato un presidio pubblico a Potenza, previsto per il 5 gennaio alle ore 17 in piazza Prefettura. Liniziativa chiede il rilascio immediato del presidente Nicolás Maduro e della compagna Cilia Flores, indicati come detenuti a seguito dellaggressione denunciata.
Unione sindacati di base, Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/01/2026 - Daniele Russo è il nuovo Direttore Regionale dellINPS Basilicata
Dal 1° gennaio 2026 ha assunto la guida della Direzione regionale INPS della Basilicata, subentrando a Benedetta Dito, che, dopo lesperienza lucana, è transitata al vertice della Direzione regionale della Puglia.
Classe 1976, lucano di origine, dottore commercialis...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Sanità accreditata: confronto incompleto e diritto alla salute a rischio
Apprendiamo dai giornali regionali e dai social della consumazione di un vertice tra il Presidente del Consiglio Regionale e i rappresentanti della sanità privata.
Il confronto è sempre un fatto positivo, segno di reale interesse.
Spiace, però, registr...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Usb Basilicata:il Coordinamento di solidarietà denuncia attacco USA al Venezuela
Secondo una dura presa di posizione diffusa nelle ultime ore dal Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano, gli Stati Uniti avrebbero avviato unazione militare contro il Venezuela, colpendo anche la capitale Caracas. Una scelta che, denuncia il C...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Cicala: fondi e visione per una risorsa strategica
Acqua, sicurezza e sviluppo. Lassessore regionale alle Politiche Agricole sul ruolo strategico della diga di Monte Cotugno per lintera Basilicata. Ne ha parlato a un convegno a Senise organizzato in occasione dei quarantanni dellinvaso più grande dEuropa ...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Potenza, 200 calze della Befana. Consigliere Comunale Tancredi (Gruppo Misto) solidarietà della comunità diventa un dono
La solidarietà prende forma concreta grazie allimpegno della comunità. Sono state realizzate 200 calze della Befana, frutto di una raccolta che ha visto la partecipazione attiva di cittadini e sostenitori che hanno contribuito donando caramelle e cioccolatini...-->continua
|
|
|4/01/2026 - Senise, il libro di Golia sul movimento cattolico. Chiorazzo: memoria per capire il presente.
Si è svolta ieri pomeriggio a Senise, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità Falcone e Borsellino, la presentazione del volume "Il movimento cattolico nel cuore del Mezzogiorno" di Mario Golia, giurista ed eccellenza della Basilicata, dedicato ai f...-->continua
|
|
|4/01/2026 - Val dAgri AV Padula Bonabitacolo, Lacorazza: si apra interlocuzione con Regione Campania
Il Capogruppo del PD: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103, rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri. Si dia seguito alle nostre proposte anche per dare uno sbocco allAV
"Il Consiglio regionale della Basilicata h...-->continua
|
|