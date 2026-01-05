-->

Usb Basilicata:il Coordinamento di solidarietà denuncia attacco USA al Venezuela

5/01/2026

Secondo una dura presa di posizione diffusa nelle ultime ore dal Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano, gli Stati Uniti avrebbero avviato unazione militare contro il Venezuela, colpendo anche la capitale Caracas. Una scelta che, denuncia il Coordinamento, segnerebbe labbandono definitivo di qualsiasi riferimento al diritto internazionale e alle regole multilaterali costruite nel secondo dopoguerra.

Nel comunicato si parla di una strategia dellimperialismo occidentale che avrebbe scelto la violenza come unica forma di dominio sui popoli, nel tentativo di frenare lemergere di un mondo multipolare. Il bombardamento di Caracas e laggressione al popolo venezuelano vengono indicati come segnali evidenti di questa traiettoria, nella quale la sovranità degli Stati e lautodeterminazione dei popoli non rappresenterebbero più un limite.

In risposta a quanto denunciato, in diverse città sarebbero già partite mobilitazioni immediate e spontanee in solidarietà con il popolo venezuelano. Una reazione che, secondo gli organizzatori, dimostra come ampi settori della società civile non intendano restare in silenzio di fronte a quella che viene definita una nuova fase di guerra permanente.

Nel testo diffuso, il Coordinamento accusa apertamente Stati Uniti e alleati di muoversi esclusivamente sulla base di interessi economici e geopolitici, dal controllo delle risorse energetiche  in particolare il petrolio  alla volontà di gestire lintero continente latinoamericano come un cortile di casa. In questo quadro, le Nazioni Unite e il diritto internazionale vengono descritti come strumenti ormai svuotati di significato.

Il parallelo tracciato è netto: la sorte del popolo venezuelano viene affiancata a quella del popolo palestinese, indicata come prova di una linea politica incompatibile con la volontà dei popoli di liberarsi dal colonialismo e di autodeterminare il proprio futuro. Per il Coordinamento, il diritto allautodeterminazione resta invece un caposaldo irrinunciabile e una condizione essenziale per la convivenza pacifica e per la difesa della libertà e della pace.

Alla luce di queste considerazioni, il Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano ha annunciato un presidio pubblico a Potenza, previsto per il 5 gennaio alle ore 17 in piazza Prefettura. Liniziativa chiede il rilascio immediato del presidente Nicolás Maduro e della compagna Cilia Flores, indicati come detenuti a seguito dellaggressione denunciata.

Unione sindacati di base, Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano



