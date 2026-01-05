-->
|
La voce della Politica
|Cicala: fondi e visione per una risorsa strategica
5/01/2026
|Acqua, sicurezza e sviluppo. Lassessore regionale alle Politiche Agricole sul ruolo strategico della diga di Monte Cotugno per lintera Basilicata. Ne ha parlato a un convegno a Senise organizzato in occasione dei quarantanni dellinvaso più grande dEuropa in terra battuta.
«Monte Cotugno non è soltanto una diga: è una infrastruttura strategica che riguarda ogni cittadino lucano. È lacqua potabile che arriva nelle case, è sicurezza per i territori, è lavoro e sviluppo per lintera Basilicata».
Lo ha dichiarato lAssessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, intervenendo a Senise allevento Epopea Monte Cotugno Restituzione, promosso dallAssociazione Sviluppo Storico Ambientale (A.S.S.A.) in occasione dei quarantanni dalla costruzione della diga.
«Quando parliamo di Monte Cotugno ha sottolineato Cicala parliamo di una risorsa che serve tutti i lucani, non solo chi lavora nei campi. Parliamo di un sistema che ogni mese garantisce tra i 10 e i 12 milioni di metri cubi di acqua potabile destinata alle comunità lucane e pugliesi e che consente lirrigazione di circa 20.000 ettari di colture, sostenendo reddito, occupazione e continuità produttiva in aree decisive come il Metapontino e la Valle del Sinni. È un presidio sociale e territoriale: significa opportunità economiche, significa coesione, significa possibilità concreta per i giovani di restare e costruire futuro in Basilicata». Nel corso dellintervento, lassessore ha richiamato lazione messa in campo dal Dipartimento Politiche Agricole sul sistema idrico regionale, con particolare attenzione a Monte Cotugno, evidenziando investimenti per 6,5 milioni di euro, recuperati dal Programma di Sviluppo Rurale 20142022 e reinvestiti in opere strutturali e funzionali.
«Erano risorse che rischiavamo di perdere ha spiegato e che invece sono diventate cantieri e interventi concreti, con effetti positivi per lintera comunità regionale». In questo quadro rientrano, tra gli altri, 4 milioni di euro destinati al rifacimento del manto della diga, un intervento che consentirà di aumentare la capacità di invaso di circa 100 milioni di metri cubi, con completamento previsto entro giugno 2026. A questi si aggiungono 500 mila euro per limpianto di sollevamento di Monte Cotugno, 700 mila euro per la rifunzionalizzazione della traversa del fiume Agri, 800 mila euro per il tripartitore di Acerenza e ulteriori 500 mila euro per le prese irrigue delle dighe Saetta e Conza. Cicala ha inoltre aggiornato i presenti sulla situazione attuale dellinvaso, ricordando che «al 3 gennaio 2026 Monte Cotugno contiene circa 47 milioni di metri cubi, a fronte di una capacità autorizzata di 280 milioni. La condizione resta complessa, ma rispetto ai mesi precedenti si registra un lieve miglioramento». Un quadro che, secondo lassessore, va letto nel contesto della crisi climatica: «Due anni fa, nello stesso periodo, i volumi erano pari a 157 milioni di metri cubi. È un dato che descrive chiaramente quanto la sfida sia strutturale. Proprio per questo stiamo agendo con determinazione, con investimenti e con una visione di medio-lungo periodo». Guardando al futuro, Cicala ha indicato la necessità di completare nei tempi previsti gli interventi già avviati e di aggiornare gli strumenti di governo della risorsa idrica, a partire dalla revisione dellintesa con la Puglia del 1999, per renderla più equa e più aderente alle nuove condizioni climatiche. In parallelo, ha ribadito limpegno a sostenere innovazione e riduzione dei consumi in agricoltura, puntando su agricoltura di precisione, digitalizzazione e misure che rendano più efficiente luso dellacqua.
«Monte Cotugno può diventare un volano di sviluppo integrato ha aggiunto Cicala capace di unire produzione agricola, qualità, turismo rurale ed enogastronomia. Lacqua non serve solo a produrre, ma può aiutare a valorizzare e raccontare i nostri territori e le nostre eccellenze, anche attraverso gli strumenti del Complemento di Sviluppo Rurale 20232027».
«Monte Cotugno è patrimonio di tutti i lucani ha concluso lassessore di ogni famiglia che apre il rubinetto e trova lacqua, di ogni lavoratore che ha unoccupazione legata a questa risorsa, di ogni comunità che chiede certezze e prospettive. Quarantanni fa costruire questa diga fu unepopea; oggi la sfida è renderla ancora più forte e più utile al futuro della Basilicata, con responsabilità, innovazione e investimenti concreti. È una sfida che riguarda tutti e che possiamo vincere insieme». Levento ha visto la partecipazione di cittadini, amministratori locali e associazioni del territorio e ha rappresentato un momento di restituzione della memoria storica alla comunità, attraverso la presentazione di un catalogo fotografico dedicato ai quarantanni della diga di Senise.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/01/2026 - Usb Basilicata:il Coordinamento di solidarietà denuncia attacco USA al Venezuela
Secondo una dura presa di posizione diffusa nelle ultime ore dal Coordinamento di solidarietà con il Popolo Venezuelano, gli Stati Uniti avrebbero avviato unazione militare contro il Venezuela, colpendo anche la capitale Caracas. Una scelta che, denuncia il Coordinamento, s...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Cicala: fondi e visione per una risorsa strategica
Acqua, sicurezza e sviluppo. Lassessore regionale alle Politiche Agricole sul ruolo strategico della diga di Monte Cotugno per lintera Basilicata. Ne ha parlato a un convegno a Senise organizzato in occasione dei quarantanni dellinvaso più grande dEuropa ...-->continua
|
|
|5/01/2026 - Potenza, 200 calze della Befana. Consigliere Comunale Tancredi (Gruppo Misto) solidarietà della comunità diventa un dono
La solidarietà prende forma concreta grazie allimpegno della comunità. Sono state realizzate 200 calze della Befana, frutto di una raccolta che ha visto la partecipazione attiva di cittadini e sostenitori che hanno contribuito donando caramelle e cioccolatini...-->continua
|
|
|4/01/2026 - Senise, il libro di Golia sul movimento cattolico. Chiorazzo: memoria per capire il presente.
Si è svolta ieri pomeriggio a Senise, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità Falcone e Borsellino, la presentazione del volume "Il movimento cattolico nel cuore del Mezzogiorno" di Mario Golia, giurista ed eccellenza della Basilicata, dedicato ai f...-->continua
|
|
|4/01/2026 - Val dAgri AV Padula Bonabitacolo, Lacorazza: si apra interlocuzione con Regione Campania
Il Capogruppo del PD: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103, rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri. Si dia seguito alle nostre proposte anche per dare uno sbocco allAV
"Il Consiglio regionale della Basilicata h...-->continua
|
|
|4/01/2026 - Cia-Agricoltori: sui dazi negli Usa la partita è tuttaltro che vinta
La partita dei dazi negli Usa è tuttaltro che vinta tenuto conto del forte peso dellexport del made in Basilicata sui mercati americani che nel primo semestre del 2025 (dati Banca dItalia) ammonta, complessivamente, a 86 milioni di euro e che a risentire d...-->continua
|
|
|3/01/2026 - Riforma ordinamento giudiziario- Bolognetti:dal 6 gennaio tornerà allo sciopero della sete
Forse era destino o più probabilmente la necessità, che personalmente avverto come urgenza inderogabile, di dover difendere democrazia, diritto, diritti e quello Stato di diritto a cui se non aggiungiamo la parola democratico rischiamo di avallare totalitarism...-->continua
|
|