4/01/2026
|Si è svolta ieri pomeriggio a Senise, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità Falcone e Borsellino, la presentazione del volume "Il movimento cattolico nel cuore del Mezzogiorno" di Mario Golia, giurista ed eccellenza della Basilicata, dedicato ai fermenti culturali e ai primi germogli della dottrina sociale della Chiesa negli anni del pontificato di Leone XIII, con particolare riferimento alla figura di mons. Virgallita.
Liniziativa è stata promossa dall Associazione Giovane Europa in collaborazione con il Consiglio regionale della Basilicata e con la Città di Senise.
Allincontro sono intervenuti il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo, don Gianluca Bellusci, docente di Teologia, Nicola Messuti, Vice Sindaco di Senise, e Filippo Gazzaneo, scrittore. Il confronto con lautore è stato moderato da Felicia Spaltro. A portare i saluti istituzionali il sindaco di Terranova, Franco Mazzia e l'assessore alla Cultura del Comune di Senise, Lucia Tuzio.
A conclusione delliniziativa, il Vice Presidente Chiorazzo ha sottolineato il valore culturale e civile del lavoro di ricerca presentato.
"Il saggio di Mario Golia - ha sottolineato Chiorazzo - restituisce con rigore storico e profondità di analisi una stagione decisiva per il Mezzogiorno e per la Basilicata, mettendo in luce il ruolo di un intellettuale francescano come mons. Virgallita, protagonista del dinamismo culturale della nostra diocesi nel XIX secolo e fondatore del primo periodico cattolico lucano. Una figura capace di tenere insieme fede, pensiero e impegno civile".
"Riscoprire queste radici - ha aggiunto Chiorazzo - non significa guardare al passato con nostalgia, ma riconoscere quanto la nostra terra abbia contribuito alla formazione di una coscienza sociale e culturale che parla ancora al presente. Iniziative come questa rafforzano lidentità delle comunità e restituiscono centralità alla cultura come strumento di crescita e responsabilità collettiva".
Chiorazzo ha infine ringraziato lautore e i relatori per aver promosso un momento di confronto di alto profilo, ospitato in un luogo simbolico che richiama i valori della legalità, della memoria e dellimpegno civile".
