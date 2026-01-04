-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Senise, il libro di Golia sul movimento cattolico. Chiorazzo: memoria per capire il presente.

4/01/2026

Si è svolta ieri pomeriggio a Senise, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità Falcone e Borsellino, la presentazione del volume "Il movimento cattolico nel cuore del Mezzogiorno" di Mario Golia, giurista ed eccellenza della Basilicata, dedicato ai fermenti culturali e ai primi germogli della dottrina sociale della Chiesa negli anni del pontificato di Leone XIII, con particolare riferimento alla figura di mons. Virgallita.
Liniziativa è stata promossa dall Associazione Giovane Europa in collaborazione con il Consiglio regionale della Basilicata e con la Città di Senise.
Allincontro sono intervenuti il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo, don Gianluca Bellusci, docente di Teologia, Nicola Messuti, Vice Sindaco di Senise, e Filippo Gazzaneo, scrittore. Il confronto con lautore è stato moderato da Felicia Spaltro. A portare i saluti istituzionali il sindaco di Terranova, Franco Mazzia e l'assessore alla Cultura del Comune di Senise, Lucia Tuzio.
A conclusione delliniziativa, il Vice Presidente Chiorazzo ha sottolineato il valore culturale e civile del lavoro di ricerca presentato.
"Il saggio di Mario Golia - ha sottolineato Chiorazzo - restituisce con rigore storico e profondità di analisi una stagione decisiva per il Mezzogiorno e per la Basilicata, mettendo in luce il ruolo di un intellettuale francescano come mons. Virgallita, protagonista del dinamismo culturale della nostra diocesi nel XIX secolo e fondatore del primo periodico cattolico lucano. Una figura capace di tenere insieme fede, pensiero e impegno civile".
"Riscoprire queste radici - ha aggiunto Chiorazzo - non significa guardare al passato con nostalgia, ma riconoscere quanto la nostra terra abbia contribuito alla formazione di una coscienza sociale e culturale che parla ancora al presente. Iniziative come questa rafforzano lidentità delle comunità e restituiscono centralità alla cultura come strumento di crescita e responsabilità collettiva".
Chiorazzo ha infine ringraziato lautore e i relatori per aver promosso un momento di confronto di alto profilo, ospitato in un luogo simbolico che richiama i valori della legalità, della memoria e dellimpegno civile".



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
4/01/2026 - Senise, il libro di Golia sul movimento cattolico. Chiorazzo: memoria per capire il presente.

Si è svolta ieri pomeriggio a Senise, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità Falcone e Borsellino, la presentazione del volume "Il movimento cattolico nel cuore del Mezzogiorno" di Mario Golia, giurista ed eccellenza della Basilicata, dedicato ai fermenti cultura...-->continua
4/01/2026 - Val dAgri  AV Padula Bonabitacolo, Lacorazza: si apra interlocuzione con Regione Campania

Il Capogruppo del PD: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103, rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri. Si dia seguito alle nostre proposte anche per dare uno sbocco allAV
"Il Consiglio regionale della Basilicata h...-->continua
4/01/2026 - Cia-Agricoltori: sui dazi negli Usa la partita è tuttaltro che vinta

La partita dei dazi negli Usa è tuttaltro che vinta tenuto conto del forte peso dellexport del made in Basilicata sui mercati americani che nel primo semestre del 2025 (dati Banca dItalia) ammonta, complessivamente, a 86 milioni di euro e che a risentire d...-->continua
3/01/2026 - Riforma ordinamento giudiziario- Bolognetti:dal 6 gennaio tornerà allo sciopero della sete

Forse era destino o più probabilmente la necessità, che personalmente avverto come urgenza inderogabile, di dover difendere democrazia, diritto, diritti e quello Stato di diritto a cui se non aggiungiamo la parola democratico rischiamo di avallare totalitarism...-->continua
3/01/2026 - Crisi in Venezuela, Luigi Scaglione: 'Una crisi anche italiana e lucana'

La crisi venezuelana colpisce duramente anche la comunità lucana nel Paese sudamericano. A fare il punto è Luigi Scaglione del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo e della Confederazione Italiani nel Mondo (CIM), secondo cui alla fine del 2024 risultav...-->continua
2/01/2026 - Basilicata. Sanità e Pnrr, avanzamento dei lavori

La fase attuativa della Missione 6  Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta, per tutte le Regioni italiane, uno dei passaggi più complessi del programma di investimenti pubblici avviato negli ultimi anni, in particolare per quanto rigua...-->continua
2/01/2026 - Coldiretti Basilicata: riduzione dei dazi americani sulla pasta italiana ha effetti positivi su intera filiera grano

La prima temporanea riduzione dei dazi Usa sulla pasta italiana è una notizia che ha effetti positivi sullintera filiera del grano. E il commento della Coldiretti della Basilicata alla decisione del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti  in anticip...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo