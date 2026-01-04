Il Capogruppo del PD: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103, rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri. Si dia seguito alle nostre proposte anche per dare uno sbocco allAV

"Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato su nostra proposta un indirizzo chiaro: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103 che consentirebbe un più veloce collegamento tra il territorio della Val dAgri e del Vallo di Diano, oltre a rappresentare un prezioso collegamento tra aree interne lucane e la rete di alta velocità ferroviaria e quella autostradale. Si apra, quindi, al più presto uninterlocuzione con la Regione Campania e si valuti in ogni caso la chiamata a responsabilità del Governo nazionale anche in prospettiva della scadenza e delleventuale rinnovo della concessione ENI nel 2029".

Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

"Larea del petrolio, che peraltro regge il bilancio regionale, ha bisogno di uno sbocco per lalta velocità, e in particolare con la futura stazione Padula Bonabitacolo. Nella stessa seduta il Consiglio regionale, sempre su nostra proposta, ha dato ulteriori indirizzi alla Giunta regionale:

rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri a partire dal completamento degli interventi tra il km 53+100 (svincolo di Montemurro) e il km 56+650 (svincolo di Spinoso). Si tratta di opere considerate prioritarie e strategiche nellambito dellIntesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata, approvata con DGR n. 967/2014."

"Parliamo  conclude Lacorazza  di unarteria strategica sulla quale è necessaria una regolarizzazione degli accessi con la giusta attenzione da parte della Regione, soprattutto nei confronti degli operatori economici che, nel tempo, rischiano di pagare un prezzo alto".