-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Val dAgri  AV Padula Bonabitacolo, Lacorazza: si apra interlocuzione con Regione Campania

4/01/2026

Il Capogruppo del PD: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103, rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri. Si dia seguito alle nostre proposte anche per dare uno sbocco allAV
"Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato su nostra proposta un indirizzo chiaro: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103 che consentirebbe un più veloce collegamento tra il territorio della Val dAgri e del Vallo di Diano, oltre a rappresentare un prezioso collegamento tra aree interne lucane e la rete di alta velocità ferroviaria e quella autostradale. Si apra, quindi, al più presto uninterlocuzione con la Regione Campania e si valuti in ogni caso la chiamata a responsabilità del Governo nazionale anche in prospettiva della scadenza e delleventuale rinnovo della concessione ENI nel 2029".
Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
"Larea del petrolio, che peraltro regge il bilancio regionale, ha bisogno di uno sbocco per lalta velocità, e in particolare con la futura stazione Padula Bonabitacolo. Nella stessa seduta il Consiglio regionale, sempre su nostra proposta, ha dato ulteriori indirizzi alla Giunta regionale:
rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri a partire dal completamento degli interventi tra il km 53+100 (svincolo di Montemurro) e il km 56+650 (svincolo di Spinoso). Si tratta di opere considerate prioritarie e strategiche nellambito dellIntesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata, approvata con DGR n. 967/2014."
"Parliamo  conclude Lacorazza  di unarteria strategica sulla quale è necessaria una regolarizzazione degli accessi con la giusta attenzione da parte della Regione, soprattutto nei confronti degli operatori economici che, nel tempo, rischiano di pagare un prezzo alto".



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
4/01/2026 - Senise, il libro di Golia sul movimento cattolico. Chiorazzo: memoria per capire il presente.

Si è svolta ieri pomeriggio a Senise, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità Falcone e Borsellino, la presentazione del volume "Il movimento cattolico nel cuore del Mezzogiorno" di Mario Golia, giurista ed eccellenza della Basilicata, dedicato ai fermenti cultura...-->continua
4/01/2026 - Val dAgri  AV Padula Bonabitacolo, Lacorazza: si apra interlocuzione con Regione Campania

Il Capogruppo del PD: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103, rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri. Si dia seguito alle nostre proposte anche per dare uno sbocco allAV
"Il Consiglio regionale della Basilicata h...-->continua
4/01/2026 - Cia-Agricoltori: sui dazi negli Usa la partita è tuttaltro che vinta

La partita dei dazi negli Usa è tuttaltro che vinta tenuto conto del forte peso dellexport del made in Basilicata sui mercati americani che nel primo semestre del 2025 (dati Banca dItalia) ammonta, complessivamente, a 86 milioni di euro e che a risentire d...-->continua
3/01/2026 - Riforma ordinamento giudiziario- Bolognetti:dal 6 gennaio tornerà allo sciopero della sete

Forse era destino o più probabilmente la necessità, che personalmente avverto come urgenza inderogabile, di dover difendere democrazia, diritto, diritti e quello Stato di diritto a cui se non aggiungiamo la parola democratico rischiamo di avallare totalitarism...-->continua
3/01/2026 - Crisi in Venezuela, Luigi Scaglione: 'Una crisi anche italiana e lucana'

La crisi venezuelana colpisce duramente anche la comunità lucana nel Paese sudamericano. A fare il punto è Luigi Scaglione del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo e della Confederazione Italiani nel Mondo (CIM), secondo cui alla fine del 2024 risultav...-->continua
2/01/2026 - Basilicata. Sanità e Pnrr, avanzamento dei lavori

La fase attuativa della Missione 6  Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta, per tutte le Regioni italiane, uno dei passaggi più complessi del programma di investimenti pubblici avviato negli ultimi anni, in particolare per quanto rigua...-->continua
2/01/2026 - Coldiretti Basilicata: riduzione dei dazi americani sulla pasta italiana ha effetti positivi su intera filiera grano

La prima temporanea riduzione dei dazi Usa sulla pasta italiana è una notizia che ha effetti positivi sullintera filiera del grano. E il commento della Coldiretti della Basilicata alla decisione del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti  in anticip...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo