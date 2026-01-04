-->
|Val dAgri AV Padula Bonabitacolo, Lacorazza: si apra interlocuzione con Regione Campania
4/01/2026
|Il Capogruppo del PD: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103, rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri. Si dia seguito alle nostre proposte anche per dare uno sbocco allAV
"Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato su nostra proposta un indirizzo chiaro: ammodernamento e miglioramento della ex SS 103 che consentirebbe un più veloce collegamento tra il territorio della Val dAgri e del Vallo di Diano, oltre a rappresentare un prezioso collegamento tra aree interne lucane e la rete di alta velocità ferroviaria e quella autostradale. Si apra, quindi, al più presto uninterlocuzione con la Regione Campania e si valuti in ogni caso la chiamata a responsabilità del Governo nazionale anche in prospettiva della scadenza e delleventuale rinnovo della concessione ENI nel 2029".
Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
"Larea del petrolio, che peraltro regge il bilancio regionale, ha bisogno di uno sbocco per lalta velocità, e in particolare con la futura stazione Padula Bonabitacolo. Nella stessa seduta il Consiglio regionale, sempre su nostra proposta, ha dato ulteriori indirizzi alla Giunta regionale:
rendere più sicura la transitabilità della SS n. 598 Fondo Valle dAgri a partire dal completamento degli interventi tra il km 53+100 (svincolo di Montemurro) e il km 56+650 (svincolo di Spinoso). Si tratta di opere considerate prioritarie e strategiche nellambito dellIntesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata, approvata con DGR n. 967/2014."
"Parliamo conclude Lacorazza di unarteria strategica sulla quale è necessaria una regolarizzazione degli accessi con la giusta attenzione da parte della Regione, soprattutto nei confronti degli operatori economici che, nel tempo, rischiano di pagare un prezzo alto".
